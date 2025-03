For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning viser dig hvordan du opsætter ExpressVPN manuelt på Linux ved hjælp af OpenVPN-protokollen med ExpressVPN’s konfigurationsfiler.

Ikke alle ExpressVPN-placeringer kan være tilgængelige for manuelt konfigurerede forbindelser. For at bruge den fulde liste af VPN-placeringer, brug app opsætningen.

Vigtigt: Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som ExpressVPN-appen. Hvis du befinder dig i et land med en høj grad af internetcensur, anbefales det at bruge ExpressVPN-appen for en mere stabil VPN-forbindelse.

Foretrækker du app opsætning? Se instruktionerne for at opsætte ExpressVPN app’en for Linux.

1. Find dine ExpressVPN-kontooplysninger

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre, med OpenVPN allerede valgt for dig, vil du se dit brugernavn, adgangskode, og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Klik på den/de placering(er) du ønsker for at downloade .ovpn-filen(e).

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

Behov for hjælp?

2. Installer og opret forbindelse til VPN’en

Se det tilsvarende afsnit for din Linux distribution nedenfor.

For Ubuntu

Bemærk: Følgende trin blev testet på Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). For at installere pakkerne, indtast følgende i Terminal vinduet: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved Indtast din adgangskode. Indtast derefter Y for at fortsætte. For at starte OpenVPN, indtast følgende: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Bemærk: Erstat [path to file] med stien til hvor ExpressVPN-konfigurationsfilen blev downloadet, og [server location] med placeringen vist i filnavnet. Indtast brugernavnet og adgangskoden du fandt tidligere. Efter du er forbundet til ExpressVPN med succes, vil du se ordene "Initialization Sequence Completed." For at holde VPN-forbindelsen aktiv, hold Terminal vinduet kørende i baggrunden.

For Debian

Bemærk: Følgende trin blev testet på Debian 10 (Buster). For at installere pakkerne, indtast følgende i Terminal vinduet: $ sudo apt install openvpn resolvconf Indtast din adgangskode. Indtast derefter Y for at fortsætte. For at starte OpenVPN, indtast følgende: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Bemærk: Erstat [path to file] med stien til hvor ExpressVPN-konfigurationsfilen blev downloadet, og [server location] med placeringen vist i filnavnet. Indtast brugernavnet og adgangskoden du fandt tidligere. Efter du er forbundet til ExpressVPN med succes, vil du se ordene "Initialization Sequence Completed." For at holde VPN-forbindelsen aktiv, hold Terminal vinduet kørende i baggrunden.

For Fedora

Bemærk: Følgende trin blev testet på Fedora 38. Disse trin bør også virke for CentOS. For at installere pakkerne, indtast følgende i Terminal vinduet: $ sudo dnf install openvpn For at konfigurere DNS, indtast følgende: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} For at starte OpenVPN, indtast følgende: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Bemærk: Erstat [path to file] med stien til hvor ExpressVPN-konfigurationsfilen blev downloadet, og [server location] med placeringen vist i filnavnet. Indtast brugernavnet og adgangskoden du fandt tidligere. Efter du er forbundet til ExpressVPN med succes, vil du se ordene "Initialization Sequence Completed." For at holde VPN-forbindelsen aktiv, hold Terminal vinduet kørende i baggrunden.

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

For at afbryde, indtast Ctrl + C i Terminal vinduet.

Behov for hjælp?

