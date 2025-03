För att använda våra appar och konfigurationer behöver du först skaffa ett ExpressVPN-konto.

Denna guide visar dig hur du manuellt ställer in ExpressVPN på Linux med OpenVPN-protokollet med ExpressVPN:s konfigurationsfiler.

Alla ExpressVPN-positioner kan kanske inte vara tillgängliga för manuellt konfigurerade anslutningar. För att använda hela listan med VPN-positioner, använd app-inställningen.

Viktigt: Den manuella OpenVPN-konfigurationen erbjuder inte samma säkerhets- och integritetsfördelar som ExpressVPN-appen. Om du befinner dig i ett land med hög nivå av internetcensur rekommenderas det att du använder ExpressVPN-appen för en stabilare VPN-anslutning.

Föredrar app-inställning? Se instruktionerna för installation av ExpressVPN-appen för Linux.

1. Hitta dina kontouppgifter hos ExpressVPN

Gå till ExpressVPN installationssida. Om du blir ombedd, ange dina ExpressVPN-uppgifter och klicka på Logga in.

Ange verifieringskoden som skickas till din e-post.

På höger sida, med OpenVPN redan valt åt dig, ser du ditt användarnamn, lösenord och en lista över OpenVPN-konfigurationsfiler.

Klicka på positionerna du vill för att ladda ner .ovpn-filen eller filerna.

Håll detta webbläsarfönster öppet. Du kommer att behöva denna information för installationen senare.

2. Installera och anslut till VPN

Gå till motsvarande avsnitt för din Linux-distribution nedan.

För Ubuntu

Notera: Följande steg testades på Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). För att installera paketen, skriv in följande i terminalfönstret: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved Ange ditt lösenord. Skriv sedan in Y för att fortsätta. För att starta OpenVPN, skriv in följande: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Notera: Ersätt [path to file] med sökvägen där ExpressVPN-konfigurationsfilen laddades ner, och [server location] med positionen som visas i filnamnet. Ange det användarnamn och lösenord du hittade tidigare. När du har anslutit till ExpressVPN framgångsrikt kommer du att se orden "Initialization Sequence Completed." För att hålla VPN-förbindelsen aktiv, ha terminalfönstret igång i bakgrunden.

För Debian

Notera: Följande steg testades på Debian 10 (Buster). För att installera paketen, skriv in följande i terminalfönstret: $ sudo apt install openvpn resolvconf Ange ditt lösenord. Skriv sedan in Y för att fortsätta. För att starta OpenVPN, skriv in följande: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Notera: Ersätt [path to file] med sökvägen där ExpressVPN-konfigurationsfilen laddades ner, och [server location] med positionen som visas i filnamnet. Ange det användarnamn och lösenord du hittade tidigare. När du har anslutit till ExpressVPN framgångsrikt kommer du att se orden "Initialization Sequence Completed." För att hålla VPN-förbindelsen aktiv, ha terminalfönstret igång i bakgrunden.

För Fedora

Notera: Följande steg testades på Fedora 38. Dessa steg bör även fungera för CentOS. För att installera paketen, skriv in följande i terminalfönstret: $ sudo dnf install openvpn För att konfigurera DNS, skriv in följande: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} För att starta OpenVPN, skriv in följande: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Notera: Ersätt [path to file] med sökvägen där ExpressVPN-konfigurationsfilen laddades ner, och [server location] med positionen som visas i filnamnet. Ange det användarnamn och lösenord du hittade tidigare. När du har anslutit till ExpressVPN framgångsrikt kommer du att se orden "Initialization Sequence Completed." För att hålla VPN-förbindelsen aktiv, ha terminalfönstret igång i bakgrunden.

Koppla från en VPN-serverposition

För att koppla från, skriv in Ctrl + C i terminalfönstret.

Behöver du hjälp? .

