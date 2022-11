Precisa de uma VPN para Linux? Assine a ExpressVPN Agora

Este guia mostrará como configurar manualmente a ExpressVPN no Linux usando o protocolo OpenVPN com os arquivos de configuração da ExpressVPN.

Nem todas as localizações da ExpressVPN podem estar disponíveis para conexões configuradas manualmente. Para usar a lista completa de localizações VPN, use a configuração do aplicativo.

Importante: A configuração manual do OpenVPN não oferece os mesmos benefícios de segurança e privacidade que o aplicativo da ExpressVPN. Se você estiver localizado em um país com alto nível de censura na Internet, é recomendável usar o aplicativo da ExpressVPN para obter uma conexão VPN mais estável.

Importante: Ao executar o OpenVPN 2.6, você pode encontrar um aviso dizendo “–keysize is DEPRECATED”. Isso ocorre por que a ExpressVPN tem a opção de tamanho de chave no arquivo .ovpn. Esta mensagem de aviso não afetará a funcionalidade da VPN, pois o OpenVPN 2.6 simplesmente ignorará a linha, sem mais consequências. Se você quiser remover este aviso, abra o arquivo .ovpn com um editor de texto e: exclua a linha que contém o tamanho da chave

Alternativamente, você pode ignorar o aviso sem efeitos negativos.

Prefere fazer a configuração no aplicativo? Consulte as instruções para configurar o aplicativo ExpressVPN para Linux.

1. Encontrar as credenciais da sua conta ExpressVPN

Vá até a página de configuração da ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais da ExpressVPN e clique em Fazer Login.

Digite o código de verificação que foi enviado para o seu email.

À direita, com o OpenVPN já selecionada para você, você verá seu nome de usuário, senha e uma lista de arquivos de configuração do OpenVPN.

Clique nas localizações desejadas para baixar os arquivos ovpn.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará dessas informações para a configuração mais tarde.

2. Instalar e conectar-se à VPN

Consulte abaixo a seção correspondente de sua versão Linux.

Para Ubuntu

Nota: As etapas a seguir foram testadas no Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). Para instalar os pacotes, digite o seguinte na janela do Terminal: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved Coloque sua senha. Em seguida, digite Y para continuar. Para iniciar o OpenVPN, digite o seguinte: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Nota: Substitua o [path to file] pelo caminho para onde o arquivo de configuração da ExpressVPN foi baixado e a [server location] pelo local mostrado no nome do arquivo. Digite o nome de usuário e a senha que você encontrou anteriormente. Depois de se conectar com sucesso à ExpressVPN, você verá as palavras “Initialization Sequence Completed”. Para manter a conexão VPN ativa, mantenha a janela do Terminal em execução em segundo plano. Precisa de ajuda? Voltar ao início

Para Debian

Nota: As etapas a seguir foram testadas no Debian 10 (Buster). Para instalar os pacotes, digite o seguinte na janela do Terminal: $ sudo apt install openvpn resolvconf Coloque sua senha. Em seguida, digite Y para continuar. Para iniciar a OpenVPN, digite o seguinte: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Nota: Substitua o [path to file] pelo caminho para onde o arquivo de configuração da ExpressVPN foi baixado e a [server location] pelo local mostrado no nome do arquivo. Digite o nome de usuário e a senha que você encontrou anteriormente. Depois de se conectar com sucesso à ExpressVPN, você verá as palavras “Initialization Sequence Completed”. Para manter a conexão VPN ativa, mantenha a janela do Terminal em execução em segundo plano. Precisa de ajuda? Voltar ao início

Para Fedora

Nota: As etapas a seguir foram testadas no Fedora 32. Essas etapas também devem funcionar para o CentOS. Para instalar os pacotes, digite o seguinte na janela do Terminal: $ sudo dnf install openvpn Para configurar o DNS, digite o seguinte: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} Para iniciar o OpenVPN, digite o seguinte: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Nota: Substitua o [path to file] pelo caminho para onde o arquivo de configuração da ExpressVPN foi baixado e a [server location] pelo local mostrado no nome do arquivo. Digite o nome de usuário e a senha que você encontrou anteriormente. Depois de se conectar com sucesso à ExpressVPN, você verá as palavras “Initialization Sequence Completed”. Para manter a conexão VPN ativa, mantenha a janela do Terminal em execução em segundo plano. Precisa de ajuda? Voltar ao início

Desconectar-se de uma localização de servidor VPN

Para desconectar, pressione Ctrl + C na janela Terminal.

