Tee ensin ExpressVPN-tilaus käyttääksesi sovelluksiamme ja asetuksiamme.

Tämä opas näyttää sinulle miten asennat ExpressVPN:n manuaalisesti Linuxiin käyttäen OpenVPN-protokollaa ExpressVPN:n konfiguraatiotiedostoilla.

Kaikki ExpressVPN-sijainnit eivät välttämättä ole saatavilla manuaalisesti konfiguroiduille yhteyksille. Käyttääksesi täyttä listausta VPN-sijainneista, käytä sovelluksen asennusta.

Tärkeää: OpenVPN-manuaalikonfiguraatio ei tarjoa samoja turvallisuus- ja yksityisyyshyötyjä kuin ExpressVPN-sovellus. Jos olet maassa, jossa on korkea internet-sensuuri, suositellaan käyttämään ExpressVPN-sovellusta vakaamman VPN-yhteyden saamiseksi.

Suosittele sovelluksen asennusta? Katso ohjeet ExpressVPN-sovelluksen asentamisesta Linuxille.

1. Löydä ExpressVPN-tilisi kirjautumistiedot

Siirry ExpressVPN:n asennussivulle. Jos sinua pyydetään, syötä ExpressVPN-tiedot ja napsauta Kirjaudu sisään.

Syötä vahvistuskoodi, joka on lähetetty sähköpostiosoitteeseesi.

Oikealla, kun OpenVPN on jo valittuna, näet käyttäjätunnuksesi, salasanasi ja listan OpenVPN-konfiguraatiotiedostoista.

Napsauta sijaintia(t), jonka haluat ladataksesi .ovpn-tiedoston(t).

Pidä tämä selainikkuna auki. Tarvitset näitä tietoja asennusta varten myöhemmin.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

2. Asenna ja yhdistä VPN:ään

Katso alla olevaa osion viitettä Linux jakelullesi.

Ubuntuun

Huomautus: Seuraavat vaiheet on testattu Ubuntu 20.04 LTS:llä (Focal Fossa). Asentaaksesi paketit, syötä seuraavat Terminal -ikkunaan: $ sudo apt install openvpn openvpn-systemd-resolved Syötä salasanasi. Syötä sitten K jatkaaksesi. Käynnistääksesi OpenVPN:n, syötä seuraavat: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Huomautus: Korvaa [tiedoston polku] sillä polulla, mihin ExpressVPN-konfiguraatiotiedosto ladattiin, ja [palvelimen sijainti] sillä sijainnilla, joka näkyy tiedoston nimessä. Kirjoita löytämäsi käyttäjätunnus ja salasana aiemmin. Kun olet yhdistetty onnistuneesti ExpressVPN:ään, näet sanat ”Initialization Sequence Completed.” Pitääksesi VPN-yhteyden aktiivisena, pidä Terminal -ikkuna auki taustalla. Tarvitsetko apua? . Takaisin alkuun

Debianille

Huomautus: Seuraavat vaiheet on testattu Debian 10:llä (Buster). Asentaaksesi paketit, syötä seuraavat Terminal -ikkunaan: $ sudo apt install openvpn resolvconf Syötä salasanasi. Syötä sitten K jatkaaksesi. Käynnistääksesi OpenVPN:n, syötä seuraavat: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Huomautus: Korvaa [tiedoston polku] sillä polulla, mihin ExpressVPN-konfiguraatiotiedosto ladattiin, ja [palvelimen sijainti] sillä sijainnilla, joka näkyy tiedoston nimessä. Kirjoita löytämäsi käyttäjätunnus ja salasana aiemmin. Kun olet yhdistetty onnistuneesti ExpressVPN:ään, näet sanat ”Initialization Sequence Completed.” Pitääksesi VPN-yhteyden aktiivisena, pidä Terminal -ikkuna auki taustalla. Tarvitsetko apua? . Takaisin alkuun

Fedoraa varten

Huomautus: Seuraavat vaiheet testattiin Fedora 38:lla. Nämä vaiheiden tulisi toimia myös CentOS:lle. Asentaaksesi paketit, syötä seuraavat Terminal -ikkunaan: $ sudo dnf install openvpn Konfiguroidaksesi DNS:n, syötä seuraavat: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} Käynnistääksesi OpenVPN:n, syötä seuraavat: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Huomautus: Korvaa [tiedoston polku] sillä polulla, mihin ExpressVPN-konfiguraatiotiedosto ladattiin, ja [palvelimen sijainti] sillä sijainnilla, joka näkyy tiedoston nimessä. Kirjoita löytämäsi käyttäjätunnus ja salasana aiemmin. Kun olet yhdistetty onnistuneesti ExpressVPN:ään, näet sanat ”Initialization Sequence Completed.” Pitääksesi VPN-yhteyden aktiivisena, pidä Terminal -ikkuna auki taustalla. Tarvitsetko apua? . Takaisin alkuun

Katkaise yhteys VPN-palvelinsijaintiin

Katkaistaksesi yhteyden, syötä Ctrl + C Terminal -ikkuna.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun