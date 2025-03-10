Bu eğitim size Linux için ExpressVPN uygulamasını nasıl kuracağınızı gösterecektir.

ExpressVPN aşağıdaki Linux işletim sistemleri ile uyumludur:

Ubuntu: 20,04 ve üstü

Debian: 10 ve üstü

Fedora: 37 ve üstü

Arch: En yeni sürümü

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 ve üstü

Mint: Linux Mint 20 ve üstü

Önemli: ExpressVPN, yukarıda listelenmeyen herhangi bir dağıtımı resmi olarak desteklemez. Dağıtımınız yukarıdaki işletim sistemlerinden birine dayalıysa, bu kılavuzu takip ederek hala ExpressVPN’i kurabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, ExpressVPN bu dağıtımlarda oluşacak sorunlar için herhangi bir çözüm sağlamayacaktır.

ExpressVPN Linux uygulamasını grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile kontrol etmeyi tercih ederseniz, tarayıcı uzantısını Chrome ve Firefox için kullanabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra tarayıcı uzantısını yükleyin.

Manuel kurulum mu tercih edersiniz? Terminal üzerinden OpenVPN ve Ubuntu Ağ Yöneticisi üzerinden OpenVPN için manuel kurulum talimatlarına bakın.

Video mu tercih edersiniz? Yerleştirilmiş klibi izleyebilir veya videoyu YouTube’da buradan izleyebilirsiniz.

Yükleyiciyi indir

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağdan Linux işletim sisteminizi seçin.

Not: Debian ve Mint kullanıcıları Ubuntu’yu seçmelidir. Hangi Ubuntu veya Fedora işletim sistemini kullandığınızı bulabilirsiniz. Terminal‘e gidin, ardından şunu girin:

uname -m

veya

arch

Bir “64” (örneğin “x86_64”) görürseniz, 64 bitlik bir Linux dağıtımı kullanıyorsunuz demektir. Bu durumda, 64 bitlik yükleyici dosyasını indirmelisiniz.

İndir seçeneğine tıklayın.

Kaydet Dosyası seçin. Tamam seçeneğine tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Kurulum için daha sonra kullanmak üzere aktivasyon koduna ihtiyacınız olacak.

Opsiyonel: PGP anahtarının indirilmesi ve imzanın doğrulanması hakkında bilgi edinin.

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Uygulamayı yükle ve etkinleştir

Uygulamayı yükleyin

Not: Uygulamayı doğrudan GUI ile yükleyemiyorsanız, komut satırını kullanarak yükleyebilirsiniz.

İndirilenler klasörünüze gidin. Daha önce indirdiğiniz yükleyici dosyasını bulun ve sağ tıklayın. Başka Uygulama ile Aç > Yazılım Yükle > Seç üzerine tıklayın.

Yükle‘ye tıklayın.

Şifrenizi girin, ardından Kimliğini Doğrula‘ya tıklayın.

Kurulum hemen başlayacaktır.

Kurulum tamamlandıktan sonra Terminal‘e gidin.

Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın:

expressvpn

Uygulama için komut satırı kurulumu

Terminal penceresinde şu komutu çalıştırın:

cd ~/Downloads/

Dağıtımınıza bağlı olarak, aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Dosyayı yüklemek için kullanıcı şifrenizi girin.

Arch için kuruluma devam etmek üzere y tuşuna basın.

Uygulamayı etkinleştirin

Yeni bir Terminal açın. Bu komutu çalıştırın:

expressvpn activate

Daha önce kopyaladığınız aktivasyon kodunu yapıştırın. Kodekranda görünmeyecektir. Enter tuşuna basın.

Anonimleştirilmiş tanılama raporlarını paylaşarak ExpressVPN’i geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Kabul etmek için Y, reddetmek için n girin.

Gelecekte ExpressVPN’e tanılama verilerini göndermeyi devre dışı bırakmak isterseniz, şu komutu çalıştırın:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

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Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Terminal penceresinde bu komutu çalıştırın:

expressvpn connect

Bağlanıyorsanız ExpressVPN, Akıllı Konum özelliğini kullanarak sunucu konumunu seçecektir, bu konum hız ve yakınlık gibi faktörlere dayalı olarak size önerilir.

Bu ilk bağlanma deneyiminiz değilse, ExpressVPN son bağlandığınız sunucu konumuna bağlanacaktır.

Başarıyla bağlandığınızda, yeşil renkte “Bağlı…” mesajını göreceksiniz.

Varsayılan olarak, ExpressVPN’e bağlı olduğunu gösteren bir bildirim göreceksiniz.

Not: Tek bir ExpressVPN aboneliği ile, platformdan bağımsız olarak, aynı anda sekiz farklı cihazda VPN’e bağlanabilirsiniz. Aynı anda sekizden fazla cihaza bağlanmaya çalışırsanız, bu ekranı göreceksiniz:

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Bir VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin

Bir sunucu konumundan bağlantıyı kesmek için bu komutu çalıştırın:

expressvpn disconnect

ExpressVPN, bağlı olduğu sunucudan bağlantıyı kesecektir.

Varsayılan olarak, ExpressVPN’in bağlantısının kesildiğini gösteren bir mesaj göreceksiniz.

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Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Bağlanmak için önerilen konumların bir listesini bulmak için terminale aşağıdaki komutu girin:

expressvpn list

Varsayılan olarak, ExpressVPN, liste başında size en iyi deneyimi sunacak olan Akıllı Konum adlı konumu önerir.

Mevcut tüm konumların listesini görmek için:

expressvpn list all

Belirli bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Belirli bir sunucu konumuna bağlanmak için, şu komutu girin:

expressvpn connect [LOCATION]

veya

expressvpn connect [ALIAS]

Örneğin, ABD – New York’a bağlanmak için şu komutu girin:

expressvpn connect "USA - New York"

veya

expressvpn connect usny

Akıllı Konuma Bağlan

Akıllı Konuma bağlanmak için:

expressvpn connect smart

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Farklı bir VPN protokolüne geçin

Önemli: Başka bir protokole geçmeden önce VPN’den bağlantıyı kesin.

VPN protokolleri, cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemidir. En iyi deneyim için, ExpressVPN Otomatik protokol seçeneğini kullanmanızı önerir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilir ve ağınız için en uygun protokolü otomatik olarak belirler.

Bazı durumlarda, farklı bir protokole geçmek daha hızlı bağlantı hızları sağlayabilir.

Lightway – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

expressvpn protocol lightway_tcp

Lightway – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

expressvpn protocol lightway_udp

OpenVPN – TCP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

expressvpn protocol tcp

OpenVPN – UDP’ye geçmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

expressvpn protocol udp

Otomatik seçeneğini kullanmak için bu komutu çalıştırın:

expressvpn protocol auto

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Reklamları, takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin

Çevrimiçi deneyiminizi özelleştirin ve şirketlerin hakkınızda ne bildiğini kontrol altına alın. ExpressVPN uygulaması içerisinde reklamları, izleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin içeriklerini engelleyebilirsiniz.

Ziyaret ettiğiniz birçok uygulama ve web sitesi, etkinliğinizin kaydını tutar ve bu bilgileri izleyicilere, dolandırıcılara ve kötü amaçlı yazılım sitelerine dahil olmak üzere üçüncü taraf şirketlerle paylaşır. Bu bilgi, genellikle bilginiz veya izniniz olmadan, daha hedefli reklamlar ve içerikler sunmak için kullanılır.

Bu gelişmiş koruma özellikleri, cihazınızda ziyaret ettiğiniz tüm uygulama ve web sitelerinin açık-kaynak engellemeleri aracılığıyla üçüncü taraf şirketlerle iletişim kurmasını engeller.

Gelişmiş koruma özellikleri varsayılan olarak devre dışıdır. Tüm gelişmiş koruma özelliklerini aynı anda etkinleştirmek için:

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Tüm gelişmiş koruma özelliklerini etkinleştirmek için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_all true

Tüm gelişmiş koruma özelliklerini devre dışı bırakmak için şu komutu girin:

expressvpn preferences set block_all off Onaylamak için Enter tuşuna basın.

Her bir gelişmiş koruma özelliğini ayrıca etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz:

Takip edicileri engelle

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. İzleyicileri engellemek için komutu girin:

expressvpn preferences set block_trackers true

Devre dışı bırakmak için komutu girin:

expressvpn preferences set block_trackers off Onaylamak için Enter‘a basın.

Kötü amaçlı siteleri engelle

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Kötü amaçlı siteleri engellemek için komutu girin:

expressvpn preferences set block_malicious true

Devre dışı bırakmak için komutu girin:

expressvpn preferences set block_malicious off Onaylamak için Enter tuşuna basın.

Reklamları engelle

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Reklam engelleyiciyi etkinleştirmek için komutu girin:

expressvpn preferences set block_ads true

Devre dışı bırakmak için komutu girin:

expressvpn preferences set block_ads off Onaylamak için Enter‘a basın.

Yetişkin sitelerini engelle

Terminal penceresini açın. VPN’e bağlandığınızdan ve Otomatik veya Lightway protokolünü kullandığınızdan emin olun. Yetişkin sitelerini engellemek için komutu girin:

expressvpn preferences set block_adult true

Devre dışı bırakmak için komutu girin:

expressvpn preferences set block_adult off Onaylamak için Enter tuşuna basın.

ExpressVPN’in gelişmiş koruma özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Uygulama kılavuzunu açın

Uygulama işlevlerinin tam listesini görmek için şu komutu çalıştırın:

man expressvpn

Farklı komutlar burada listelenecektir.

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Tamamlama özelliğini kullanın

Bir komut yazdıktan sonra, mevcut tüm seçeneklerin bir listesini görmek için tab tuşuna iki kez basın.

örneğin yazarken

expressvpn protocol

ve mevcut tüm protokollerin listesini görmek için tab tuşuna iki kez basarak.

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Otomatik bağlan özelliğini kullanın

ExpressVPN uygulamasını başlangıçta otomatik olarak son bağlandığınız konuma bağlanacak şekilde ayarlamak için şu komutu girin:

expressvpn autoconnect true

Otomatik bağlanma etkinleştirildi mesajını göreceksiniz.

Eğer bu, ilk bağlantınız ise, ExpressVPN Akıllı Konum kullanarak bağlanacaktır.

Bu işlevi devre dışı bırakmak için şu komutu çalıştırın:

expressvpn autoconnect false

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ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın

Önemli: Tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yüklediyseniz, tarayıcı uzantısını almak için bunun yerine Tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yüklediyseniz, tarayıcı uzantısını almak için bunun yerine bu adımları izleyin.

ExpressVPN Linux uygulamasını grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) ile kontrol etmek istiyorsanız, bunu Chrome ve Firefox için ExpressVPN tarayıcı uzantısıyla yapabilirsiniz.

Not: Tarayıcı uzantısını kullanabilmek için, ExpressVPN Linux uygulamasını (Sürüm 2.0 veya daha yeni) indirip etkinleştirdiğinizden emin olun.

ExpressVPN tarayıcı uzantısını almak için aşağıdaki komutlardan birini çalıştırın:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Bu, ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirme sayfasını açacaktır. Uzantıyı Al seçeneğine tıklayın.

ExpressVPN tarayıcı uzantısı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tarayıcısını Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yükleyen kullanıcılar için

Eğer web tarayıcınızı Ubuntu Yazılım Merkezi’nden yüklediyseniz, ExpressVPN tarayıcı uzantısının ExpressVPN Linux uygulamasıyla iletişim kuramayabileceğini fark edebilirsiniz. Bu sorunu çözmek için:

Tarayıcı ayarlarınızı ve yer imlerinizi yedekleyin. Ubuntu Yazılım Merkezi’ne gidin ve tarayıcınızı kaldırın. Terminal‘i açın. Enter $ sudo apt update Tarayıcınıza bağlı olarak, komutunu girin veya $ sudo apt install firefox Tarayıcınızı açmak için komutunu girin veya $ firefox ExpressVPN tarayıcı uzantısını almak için komutunu girin veya expressvpn install-chrome-extension

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Uygulamayı kaldırın

ExpressVPN uygulamasını kaldırmak için şu komutu çalıştırın:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

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Bağlantınızı giderin

Uygulamanızla ilgili sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin:

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