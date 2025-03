Tämä opas näyttää sinulle kuinka asennat ExpressVPN-sovelluksen Linuxille.

ExpressVPN on yhteensopiva näiden Linux-käyttöjärjestelmien kanssa:

20.04-bittinen Ubuntu ( ja uudemmat

Debian: 10 tai uudempi versio

Fedora: 37 tai uudempi versio

Arch: Viimeisin rolling release -versio

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 tai uudempi versio

Mint: Linux Mint 20 tai uudempi versio

Tärkeää: ExpressVPN ei tue virallisesti muita jakeluja kuin yllä luetellut. Jos jakelusi perustuu johonkin yllä mainituista käyttöjärjestelmistä, voit silti asentaa ja käyttää ExpressVPN:ää noudattamalla tätä opasta. Kuitenkin, ExpressVPN ei tarjoa korjauksia mahdollisiin ongelmiin näissä jakeluissa.

Jos haluat hallita ExpressVPN Linux -sovellusta graafisen käyttöliittymän kautta (GUI), voit tehdä sen ExpressVPN-selainlaajennuksen avulla Chromessa ja Firefoxissa. Asenna selainlaajennus sovelluksen asennuksen jälkeen.

Suositteleeko käsiasennusta? Katso käsiasennusohjeet OpenVPN:lle (Terminalin kautta) ja OpenVPN:lle (Ubuntun verkkohallinnan kautta).

Suositteleeko videota? Voit seurata mukana olevaa videoleikettä tai katsoa videon YouTubessa tästä.

Lataa asennusohjelma

Siirry ExpressVPN:n asennussivulle. Jos sinua pyydetään, syötä ExpressVPN-tiedot ja napsauta Kirjaudu sisään.

Syötä vahvistuskoodi, joka on lähetetty sähköpostiosoitteeseesi.

Valitse oikealta Linux-käyttöjärjestelmäsi.

Huomautus: Debian- ja Mint-käyttäjien tulisi valita Ubuntu. Voit selvittää, mitä Ubuntu- tai Fedora-käyttöjärjestelmää käytät. Siirry Päätteeseen, ja syötä:

uname -m

tai

arch

Jos näet “64” (esimerkiksi “x86_64”), käytät 64-bittistä Linux-jakelua. Tässä tapauksessa sinun tulisi ladata 64-bittinen asennusohjelma.

Klikkaa Lataa.

Valitse Tallenna Tiedosto. Klikkaa OK.

Pidä tämä selainikkuna auki. Tarvitset aktivointikoodin asennusta varten myöhemmin.

Valinnainen: Lue ladattaessa PGP-avaimesta ja varmista allekirjoitus.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Asenna ja aktivoi sovellus

Asenna sovellus

Huomautus: Jos et voi asentaa sovellusta suoraan graafisella käyttöliittymällä, voit asentaa sen komentorivillä.

Siirry Lataukset-kansioon. Etsi ja napsauta hiiren oikealla painikkeella aiemmin ladattua asennustiedostoa. Napsauta Avaa toisella sovelluksella > Ohjelmiston Asennus > Valitse.

Napsauta Asenna.

Syötä salasanasi, ja napsauta sitten Todenna.

Asennus alkaa heti.

Kun asennus on valmis, siirry Pääte-tilaan.

Pääte-ikkunassa suorita tämä komento:

expressvpn

Sovelluksen komentoriviasennus

Pääte-ikkunassa suorita tämä komento:

cd ~/Downloads/

Riippuen jakelustasi, suorita jokin seuraavista komennoista:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Syötä käyttäjän salasana asentaaksesi tiedoston.

Archille, syötä y jatkaaksesi asennusta.

Aktivoi sovellus

Avaa uusi Pääte. Anna tämä komento:

expressvpn activate

Liitä aktivointikoodi, jonka löysit aiemmin. Huomaa, että koodi ei näy näytöllä. Paina Enter.

Voit auttaa parantamaan ExpressVPN:ää jakamalla anonymisoituja diagnostisia raportteja. Anna K hyväksyäksesi tai n kieltäytyäksesi.

Jos haluat estää diagnostiikan lähettämisen ExpressVPN:lle tulevaisuudessa, suorita tämä komento:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Yhdistä VPN-palvelimeen

Pääte-ikkunassa suorita tämä komento:

expressvpn connect

Jos muodostat yhteyden ensimmäistä kertaa, ExpressVPN käyttää Smart Location -ominaisuutta valitakseen palvelinsijainnin, jota suositellaan sinulle esimerkiksi nopeuden ja läheisyyden perusteella.

Jos et ole ensimmäistä kertaa yhdistämässä, ExpressVPN yhdistää sinut palvelinsijaintiin, johon olet viimeksi yhdistänyt.

Kun olet onnistuneesti yhdistynyt, näet viestin “Yhdistetty…” vihreällä.

Oletuksena näet ilmoituksen, joka osoittaa, että ExpressVPN on yhdistetty.

Note: With a single ExpressVPN subscription, you can connect to the VPN on up to eight different devices at the same time, regardless of platform. Jos yrität yhdistää yli kahdeksan laitetta kerralla, näet tämän näytön:

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Katkaise yhteys VPN-palvelinsijaintiin

Katkaise yhteys palvelinsijainnista suorittamalla tämä komento:

expressvpn disconnect

ExpressVPN katkaisee yhteyden palvelimelta, johon se on yhdistetty.

Oletuksena näet viestin, joka osoittaa, että ExpressVPN on katkaistu.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Yhdistä toiseen VPN-palvelinsijaintiin

Löytääksesi luettelon suositelluista sijainneista yhdistämistä varten, syötä seuraava komento päätteessä:

expressvpn list

Oletuksena ExpressVPN ehdottaa sijaintia, joka tarjoaa sinulle parhaan käyttökokemuksen, jota kutsutaan nimellä Smart Location, listan kärjessä.

Nähdäksesi listan kaikista saatavilla olevista sijainneista, syötä:

expressvpn list all

Yhdistä tiettyyn VPN-palvelinsijaintiin

Yhdistäksesi tiettyyn palvelinsijaintiin, syötä:

expressvpn connect [LOCATION]

tai

expressvpn connect [ALIAS]

Esimerkiksi yhdistääksesi USA – New York -palvelimeen, syötä:

expressvpn connect "USA - New York"

tai

expressvpn connect usny

Yhdistä Smart Location -sijaintiin

Yhdistääksesi Smart Location -sijaintiin:

expressvpn connect smart

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Vaihda toiseen VPN-protokollaan

Tärkeää: Katkaise yhteys VPN:ään ennen protokollan vaihtamista.

VPN-protokollat ovat menetelmiä, joiden avulla laitteesi yhdistyy VPN-palvelimeen. Parhaan kokemuksen saamiseksi, ExpressVPN suosittelee Automaattista protokollavaihtoehtoa. Tämä on valittu oletuksena ja valitsee automaattisesti verkollesi sopivimman protokollan.

Joissakin tapauksissa siirtyminen toiseen protokollaan voi tarjota nopeampia yhteysnopeuksia.

Vaihda Lightway – TCP:hen suorittamalla seuraava komento:

expressvpn protocol lightway_tcp

Vaihda Lightway – UDP:hen suorittamalla seuraava komento:

expressvpn protocol lightway_udp

Vaihda OpenVPN – TCP:hen suorittamalla seuraava komento:

expressvpn protocol tcp

Vaihda OpenVPN – UDP:hen suorittamalla seuraava komento:

expressvpn protocol udp

Käyttääksesi Automaattinen -vaihtoehtoa, suorita tämä komento:

expressvpn protocol auto

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Estä mainokset, seuraimet ja haitalliset sivustot

Mukauta verkkokokemustasi ja ota takaisin hallinta siitä, mitä yritykset saavat tietää sinusta. Voit estää mainoksia, seurantalaitteita, haitallisia sivustoja ja aikuissisältöä ExpressVPN-sovelluksella.

Monet sovellukset ja verkkosivustot, joita käyt, pitävät kirjaa toiminnastasi ja jakavat sen kolmansille osapuolille, mukaan lukien seurantaa, huijareita ja haittaohjelmasivustoja. Tätä tietoa käytetään kohdennetumpien mainosten ja sisällön esittämiseen sinulle, yleensä ilman tietoasi tai lupaasi.

Nämä edistyksellinen suojaus -ominaisuudet estävät kaikilla laitteellasi käymilläsi sovelluksilla ja verkkosivustoilla kommunikoinnin kolmansien osapuolten yritysten kanssa avoimen lähdekoodin estolistojemme kautta.

Edistyksellinen suojaus on oletuksena pois käytöstä. Ottaaksesi kaikki edistynyt suojaus -ominaisuudet käyttöön yhtä aikaa:

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Ota kaikki edistynyt suojaus -ominaisuudet käyttöön syöttämällä komento:

expressvpn preferences set block_all true

Ota kaikki edistynyt suojaus -ominaisuudet pois käytöstä syöttämällä komento:

expressvpn preferences set block_all off Paina Enter vahvistaaksesi.

Voit myös ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä yksittäiset edistynyt suojaus -ominaisuudet erikseen:

Estä seuraimet

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Estääksesi seurantatoiminnot, syötä komento:

expressvpn preferences set block_trackers true

Poistaaksesi, syötä komento:

expressvpn preferences set block_trackers off Paina Enter vahvistaaksesi.

Estä haitalliset sivustot

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Estäksesi haitalliset sivustot, anna komento:

expressvpn preferences set block_malicious true

Poistaaksesi, syötä komento:

expressvpn preferences set block_malicious off Paina Enter vahvistaaksesi.

Estä mainokset

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Mainoseston käyttöönottoon, anna komento:

expressvpn preferences set block_ads true

Poistaaksesi, syötä komento:

expressvpn preferences set block_ads off Paina Enter vahvistaaksesi.

Estä aikuissivustot

Avaa Pääte ikkuna. Varmista, että yhdistä VPN:ään ja käytä Automaatio tai Lightway protokollaa. Estääksesi aikuissivustot, anna komento:

expressvpn preferences set block_adult true

Poistaaksesi, syötä komento:

expressvpn preferences set block_adult off Paina Enter vahvistaaksesi.

Lue lisää ExpressVPN:n edistyksellisistä suojausominaisuuksista.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Avaa sovelluksen käsikirja

Katsoaksesi sovelluksen toimintojen täydellisen luettelon, suorita tämä komento:

man expressvpn

Siellä luetellaan erilaisia komentoja.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Käytä automaattisen täydennyksen ominaisuutta

Kun olet syöttänyt komennon, paina sarkainnäppäintä kahdesti nähdäksesi luettelon kaikista saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Esimerkiksi kirjoittamalla

expressvpn protocol

ja painamalla sarkainnäppäintä kahdesti, näet kaikki käytettävissä olevat protokollat.

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Käytä automaattinen yhdistäminen -ominaisuutta

Voit asettaa ExpressVPN-sovelluksen yhdistämään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn sijaintiin käynnistyksen yhteydessä syöttämällä:

expressvpn autoconnect true

Näet viestin Automaattinen yhdistäminen on käytössä.

Jos tämä on ensimmäinen kerta yhdistäessäsi, ExpressVPN yhdistää käyttämällä Smart Location.

Poistaaksesi tämän toiminnon, suorita tämä komento:

expressvpn autoconnect false

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Käytä ExpressVPN-selainlaajennusta

Tärkeää: Jos asensit selaimesi Ubuntu Software Centeristä, seuraa Jos asensit selaimesi Ubuntu Software Centeristä, seuraa näitä ohjeita saadaksesi selainlaajennuksen.

Jos haluat hallita ExpressVPN Linux -sovellusta graafisella käyttöliittymällä (GUI), voit tehdä sen ExpressVPN selainlaajennuksen avulla Chromessa ja Firefoxissa.

Huomautus: Käyttääksesi selainlaajennusta, varmista, että lataat ja aktivoit ExpressVPN Linux -sovelluksen (versio 2.0 tai uudempi).

Hanki ExpressVPN selainlaajennus suorittamalla yksi seuraavista komennoista:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Tämä avaa sivun, josta voit ladata ExpressVPN selainlaajennuksen. Napsauta Hanki laajennus.

Lue lisää ExpressVPN selainlaajennuksesta täällä.

Käyttäjille, jotka asensivat selaimensa Ubuntu Software Centeristä

Jos asensit verkkoselaimesi Ubuntu Software Centeristä, saatat huomata, että ExpressVPN selainlaajennus ei pysty kommunikoimaan ExpressVPN Linux -sovelluksen kanssa. Ratkaistaksesi tämän ongelman:

Varmuuskopioi selaimesi asetukset ja kirjanmerkit. Siirry Ubuntu Software Centeriin ja poista selaimesi. Avaa Pääte. Syötä $ sudo apt update Selaimesi mukaan syötä tai $ sudo apt install firefox Avaa selaimesi syöttämällä tai $ firefox Hanki ExpressVPN selainlaajennus syöttämällä tai expressvpn install-chrome-extension

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Poista sovellus

Poistaaksesi ExpressVPN-sovelluksen, suorita tämä komento:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun

Vianmääritys verkkoyhteyteen

Jos sovelluksesi kanssa ilmenee ongelmia, noudata näitä vianmääritysohjeita:

Tarvitsetko apua? .

Takaisin alkuun