Este tutorial mostrará como configurar o aplicativo ExpressVPN para Linux.

ExpressVPN é compatível com estes sistemas operacionais Linux:

Ubuntu: 20,04 e superior

Debian: 10 e superior

Fedora: 37 e superior

Arch: Última versão rolling release

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 e superior

Mint: Linux Mint 20 e superior

Importante: ExpressVPN não oferece suporte oficial a nenhuma distro não listada acima. Se a sua distro for baseada em algum dos sistemas operacionais acima, você ainda pode configurar e usar o ExpressVPN seguindo este tutorial. No entanto, o ExpressVPN não fornecerá correções para nenhum problema nessas distros.

Se você preferir controlar o aplicativo ExpressVPN para Linux com uma interface gráfica de usuário (GUI), pode fazê-lo com a extensão de navegador ExpressVPN para Chrome e Firefox. Instale a extensão de navegador após configurar o aplicativo.

Prefere configuração manual? Veja as instruções para configuração manual para OpenVPN (via o Terminal) e OpenVPN (via Gerenciador de Redes Ubuntu).

Prefere vídeo? Você pode acompanhar o clipe embutido ou assistir ao vídeo no YouTube aqui.

Baixe o instalador

Acesse a página de configuração do ExpressVPN. Se solicitado, insira suas credenciais do ExpressVPN e clique em Entrar.

Digite o código de verificação que foi enviado para seu email.

À direita, selecione o sistema operacional Linux.

Nota: Usuários de Debian e Mint devem selecionar Ubuntu. Você pode descobrir qual sistema operacional Ubuntu ou Fedora está usando. Vá para o Terminal, então insira:

uname -m

ou

arch

Se você ver um “64” (por exemplo, “x86_64”), está usando uma distribuição Linux 64 bits. Nesse caso, você deve baixar o instalador 64 bits.

Clique em Baixar.

Selecione Salvar Arquivo. Clique em OK.

Mantenha esta janela do navegador aberta. Você precisará do código de ativação para a configuração posteriormente.

Opcional: Saiba mais sobre baixar a chave PGP e verificar a assinatura.

Instale e ative o app

Instale o app

Nota: Se você não puder instalar o aplicativo diretamente com a GUI, pode instalá-lo usando a linha de comando.

Vá para sua pasta de Downloads. Localize e clique com o botão direito no arquivo instalador que você baixou anteriormente. Clique em Abrir com Outro Aplicativo > Instalação de Software > Selecionar.

Clique em Instalar.

Insira sua senha, então clique em Autenticar.

A instalação começará imediatamente.

Após a instalação ser concluída, vá para o Terminal.

Na janela do Terminal, execute este comando:

expressvpn

Instalação via linha de comando para o aplicativo

Na janela do Terminal, execute este comando:

cd ~/Downloads/

Dependendo da sua distribuição, execute um dos seguintes comandos:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Insira sua senha de usuário para instalar o arquivo.

Para Arch, insira y para prosseguir com a instalação.

Ative o app

Abra um novo Terminal. Insira este comando:

expressvpn activate

Cole o código de ativação que você encontrou anteriormente. Observe que o código não aparecerá na tela. Pressione Enter.

Você pode ajudar a melhorar o ExpressVPN compartilhando relatórios de diagnóstico anonimizados. Digite Y para aceitar ou n para recusar.

Se você quiser optar por não enviar diagnósticos ao ExpressVPN no futuro, execute este comando:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Conecte-se a uma localização de servidor VPN

Na janela do Terminal, execute este comando:

expressvpn connect

Se você estiver conectando pela primeira vez, o ExpressVPN usará o recurso Smart Location para selecionar uma localização de servidor, recomendada com base em fatores como velocidade e proximidade.

Se não for sua primeira vez conectando, o ExpressVPN se conectará à última localização de servidor que você usou.

Uma vez que você esteja conectado com sucesso, verá a mensagem “Conectado a…” em verde.

Por padrão, você verá uma notificação indicando que o ExpressVPN está conectado.

Nota: Com uma única assinatura do ExpressVPN, você pode se conectar à VPN em até oito dispositivos diferentes ao mesmo tempo, independentemente da plataforma. Se você tentar se conectar a mais de oito dispositivos ao mesmo tempo, verá esta tela:

Desconectar de uma localização de servidor VPN

Para desconectar de uma localização de servidor, insira este comando:

expressvpn disconnect

O ExpressVPN irá desconectar do servidor ao qual está conectado.

Por padrão, você verá uma mensagem indicando que o ExpressVPN está desconectado.

Conectar a uma localização de servidor VPN diferente

Para encontrar uma lista de localizações recomendadas para conectar-se, insira o seguinte comando no terminal:

expressvpn list

Por padrão, o ExpressVPN sugerirá a localização que proporciona a experiência mais ideal para você, chamada de Smart Location, no topo da lista.

Para ver uma lista de todas as localizações disponíveis, insira:

expressvpn list all

Conecte-se a uma localização de servidor VPN específica

Para se conectar a uma localização de servidor específica, insira:

expressvpn connect [LOCATION]

ou

expressvpn connect [ALIAS]

Por exemplo, para conectar-se aos EUA – Nova York, insira:

expressvpn connect "USA - New York"

ou

expressvpn connect usny

Conecte-se à Smart Location

Para conectar-se à Smart Location:

expressvpn connect smart

Mude para um protocolo VPN diferente

Importante: Desconecte-se da VPN antes de mudar para outro protocolo.

Os protocolos de VPN são os métodos pelos quais seu dispositivo se conecta a um servidor VPN. Para uma melhor experiência, a ExpressVPN recomenda usar a opção de protocolo Automático. Essa opção é selecionada por padrão e escolhe automaticamente o protocolo mais apropriado para sua rede.

Em alguns casos, mudar para um protocolo diferente pode oferecer velocidades de conexão mais rápidas.

Para mudar para Lightway – TCP, insira o seguinte comando:

expressvpn protocol lightway_tcp

Para mudar para Lightway – UDP, insira o seguinte comando:

expressvpn protocol lightway_udp

Para mudar para OpenVPN – TCP, insira o seguinte comando:

expressvpn protocol tcp

Para mudar para OpenVPN – UDP, insira o seguinte comando:

expressvpn protocol udp

Para usar a opção Automática, insira este comando:

expressvpn protocol auto

Bloqueie anúncios, rastreadores e sites maliciosos

Personalize sua experiência online e recupere o controle sobre o que as empresas sabem sobre você. Você pode bloquear anúncios, rastreadores, sites maliciosos e conteúdo adulto de dentro do app ExpressVPN.

Muitos dos apps e sites que você visita mantêm um registro e compartilham sua atividade com empresas de terceiros, incluindo rastreadores, golpistas e sites de malware. Essas informações são usadas para mostrar mais anúncios e conteúdo direcionado para você, geralmente sem o seu conhecimento ou permissão.

Esses recursos de proteção avançada impedem todos os aplicativos e sites que você visita no seu dispositivo de se comunicarem com as empresas de terceiros nas nossas listas de bloqueio de código aberto.

Os recursos de proteção avançada estão desabilitados por padrão. Para ativar todos os recursos de proteção avançada ao mesmo tempo:

Abra a janela do Terminal . Certifique-se de conectar-se à VPN e use o Automático ou Lightway protocolo. Para habilitar todos os recursos de proteção avançada, insira o comando:

expressvpn preferences set block_all true

Para desabilitar todos os recursos de proteção avançada, insira o comando:

expressvpn preferences set block_all off Pressione Enter para confirmar.

Você também pode habilitar e desabilitar cada recurso de proteção avançada individualmente:

Bloquear rastreadores

Abra a janela do Terminal . Certifique-se de conectar-se à VPN e use o Automático ou Lightway protocolo. Para bloquear rastreadores, insira o comando:

expressvpn preferences set block_trackers true

Para desabilitar, insira o comando:

expressvpn preferences set block_trackers off Pressione Enter para confirmar.

Bloquear sites maliciosos

Abra a janela do Terminal . Certifique-se de conectar-se à VPN e use o Automático ou Lightway protocolo. Para bloquear sites maliciosos, insira o comando:

expressvpn preferences set block_malicious true

Para desabilitar, insira o comando:

expressvpn preferences set block_malicious off Pressione Enter para confirmar.

Bloquear anúncios

Abra a janela do Terminal . Certifique-se de conectar-se à VPN e use o Automático ou Lightway protocolo. Para habilitar o bloqueador de anúncios, insira o comando:

expressvpn preferences set block_ads true

Para desabilitar, insira o comando:

expressvpn preferences set block_ads off Pressione Enter para confirmar.

Bloquear sites adultos

Abra a janela do Terminal . Certifique-se de conectar-se à VPN e use o Automático ou Lightway protocolo. Para bloquear sites adultos, insira o comando:

expressvpn preferences set block_adult true

Para desabilitar, insira o comando:

expressvpn preferences set block_adult off Pressione Enter para confirmar.

Leia mais sobre os recursos de proteção avançada do ExpressVPN.

Abra o manual do aplicativo

Para ver uma lista completa das funções do aplicativo, execute este comando:

man expressvpn

Diferentes comandos serão listados lá.

Use o recurso de preenchimento automático

Após digitar um comando, pressione a tecla tab duas vezes para ver uma lista de todas as opções disponíveis.

Por exemplo, digitando

expressvpn protocol

e pressionando a tecla tab duas vezes listará todos os protocolos disponíveis.

Use o recurso de conexão automática

Você pode configurar o aplicativo ExpressVPN para se conectar automaticamente à última localização usada na inicialização inserindo:

expressvpn autoconnect true

Você verá a mensagem Auto-conectar está habilitado.

Se esta for sua primeira vez conectando, o ExpressVPN usará Localização Inteligente.

Para desabilitar esta função, execute este comando:

expressvpn autoconnect false

Use a extensão de navegador ExpressVPN

Importante: Se você instalou seu navegador a partir do Centro de Software Ubuntu, siga Se você instalou seu navegador a partir do Centro de Software Ubuntu, siga estas etapas em vez disso para obter a extensão de navegador.

Se você preferir controlar o aplicativo ExpressVPN para Linux com uma interface gráfica de usuário (GUI), pode fazê-lo com a extensão de navegador ExpressVPN para Chrome e Firefox.

Nota: Para usar a extensão de navegador, certifique-se de baixar e ativar o app ExpressVPN para Linux (Versão 2.0 ou mais recente).

Para obter a extensão de navegador ExpressVPN, execute um dos seguintes comandos:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Isso abrirá a página para baixar a extensão de navegador ExpressVPN. Clique em Obter Extensão.

Saiba mais sobre a extensão de navegador ExpressVPN aqui.

Para usuários que instalaram o navegador a partir do Centro de Software Ubuntu

Se você instalou o seu navegador web a partir do Centro de Software Ubuntu, poderá descobrir que a extensão de navegador ExpressVPN não consegue se comunicar com o aplicativo ExpressVPN para Linux. Para resolver este problema:

Faça backup das configurações e dos favoritos do seu navegador. Vá para o Centro de Software Ubuntu e desinstale seu navegador. Abra o Terminal. Insira $ sudo apt update Dependendo do seu navegador, insira ou $ sudo apt install firefox Abra seu navegador inserindo ou $ firefox Obtenha a extensão de navegador ExpressVPN inserindo ou expressvpn install-chrome-extension

Desinstale o app

Para desinstalar o aplicativo ExpressVPN, execute este comando:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Solucionar problemas de conexão

Se você estiver enfrentando problemas com seu aplicativo, siga estas etapas de solução de problemas:

