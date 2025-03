Denne veiledningen vil vise deg hvordan du setter opp ExpressVPN-appen for Linux.

ExpressVPN er kompatibel med disse Linux-operativsystemene:

Ubuntu: 20,04 og nyere

Debian: 10 og nyere

Fedora: 37 og nyere

Arch: Siste rullerende utgivelse

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 og nyere

Mint: Linux Mint 20 og nyere

Viktig: ExpressVPN støtter ikke offisielt noen distroer som ikke er oppført ovenfor. Hvis din distro er basert på noen av de ovennevnte operativsystemene, kan du fortsatt sette opp og bruke ExpressVPN på den ved å følge denne veiledningen. Men ExpressVPN vil ikke gi løsninger for eventuelle problemer på disse distroene.

Hvis du foretrekker å kontrollere ExpressVPN Linux-appen med et grafisk brukergrensesnitt (GUI), kan du gjøre det med ExpressVPN nettleserutvidelse for Chrome og Firefox. Installer nettleserutvidelsen etter å ha satt opp appen.

Foretrekker manuell oppsett? Se instruksjonene for manuell oppsett for OpenVPN (via Terminalen) og OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Foretrekker du video? Du kan følge med på den innebygde klippet eller se videoen på YouTube her.

Last ned installasjonsprogrammet

Gå til ExpressVPN oppsettside. Hvis du blir bedt om det, skriv inn dine ExpressVPN legitimasjon og klikk Logg inn.

Angi bekreftelseskoden som er sendt til din e-post.

Velg ditt Linux-operativsystem til høyre.

Merk: Debian- og Mint-brukere bør velge Ubuntu. Du kan finne ut hvilket Ubuntu- eller Fedora-operativsystem du bruker. Gå til Terminal, og skriv deretter inn:

uname -m

eller

arch

Hvis du ser “64” (for eksempel, “x86_64”), bruker du en 64-bits Linux-distribusjon. I så fall bør du laste ned 64-bits installasjonsprogrammet.

Klikk Last ned.

Velg Lagre Fil. Klikk OK.

Hold dette nettleservinduet åpent. Du vil trenge aktiveringskoden for oppsettet senere.

Valgfritt: Lær om nedlasting av PGP-nøkkelen og verifisering av signaturen.

Installer og aktiver appen

Installer appen

Merk: Hvis du ikke kan installere appen direkte med GUI, kan du installere den ved å bruke kommandolinjen.

Gå til mappen Nedlastinger. Finn og høyreklikk på installasjonsfilen du lastet ned tidligere. Klikk Åpne med Annet Program > Programvareinstallasjon > Velg.

Klikk Installer.

Skriv inn passordet ditt, og klikk deretter Autentiser.

Installasjonen vil starte umiddelbart.

Etter at installasjonen er fullført, gå til Terminal.

I Terminal-vinduet, kjør denne kommandoen:

expressvpn

Kommandolinjeinstallasjon for appen

I Terminal-vinduet, kjør denne kommandoen:

cd ~/Downloads/

Avhengig av distribusjonen din, kjør en av følgende kommandoer:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Skriv inn brukernavnpassordet ditt for å installere filen.

For Arch, skriv inn y for å fortsette med installasjonen.

Aktiver appen

Åpne en ny Terminal. Kjør denne kommandoen:

expressvpn activate

Lim inn aktiveringskoden du fant tidligere. Merk at koden ikke vil vises på skjermen. Trykk på Enter.

Du kan hjelpe med å forbedre ExpressVPN ved å dele anonymiserte diagnostiske rapporter. Skriv Y for å godta eller n for å avslå.

Hvis du ønsker å melde deg ut av å sende diagnostikk til ExpressVPN i fremtiden, kjør denne kommandoen:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Koble til en VPN-serverlokasjon

I Terminal-vinduet, kjør denne kommandoen:

expressvpn connect

Hvis du kobler til for første gang, vil ExpressVPN bruke Smart Location-funksjonen for å velge en serverlokasjon, som anbefales til deg basert på faktorer som hastighet og nærhet.

Hvis det ikke er første gang du kobler til, vil ExpressVPN koble til den serverlokasjonen du sist var tilkoblet til.

Når du er koblet til, vil du se meldingen “Tilkoblet til…” i grønt.

Som standard vil du se en varsling som indikerer at ExpressVPN er tilkoblet.

Merk: Med ett ExpressVPN-abonnement kan du koble til VPN på opptil åtte forskjellige enheter samtidig, uansett plattform. Hvis du prøver å koble til mer enn åtte enheter samtidig, vil du se denne skjermen:

Koble fra en VPN-serverlokasjon

For å koble fra en serverlokasjon, kjør denne kommandoen:

expressvpn disconnect

ExpressVPN vil koble fra serveren den er koblet til.

Som standard vil du se en melding som indikerer at ExpressVPN er frakoblet.

Koble til en annen VPN-serverlokasjon

For å finne en liste over anbefalte lokasjoner å koble til, skriv inn følgende kommando i terminalen:

expressvpn list

Som standard vil ExpressVPN foreslå lokasjonen som gir den mest optimale opplevelsen for deg, kalt Smart Location, øverst på listen.

For å se en liste over alle tilgjengelige lokasjoner, skriv inn:

expressvpn list all

Koble til en spesifikk VPN-serverlokasjon

For å koble til en spesifikk serverlokasjon, skriv inn:

expressvpn connect [LOCATION]

eller

expressvpn connect [ALIAS]

For eksempel, for å koble til USA – New York, skriv inn:

expressvpn connect "USA - New York"

eller

expressvpn connect usny

Koble til Smart Location

For å koble til Smart Location:

expressvpn connect smart

Bytt til en annen VPN-protokoll

Viktig: Koble fra VPN før du bytter til en annen protokoll.

VPN-protokoller er metodene som enheten din kobler seg til en VPN-server med. For den beste opplevelsen anbefaler ExpressVPN å bruke Automatisk protokollalternativ. Dette er valgt som standard og velger automatisk protokollen som passer best til nettverket ditt.

I noen tilfeller kan det å bytte til en annen protokoll gi deg raskere tilkoblingshastigheter.

For å bytte til Lightway – TCP, kjør følgende kommando:

expressvpn protocol lightway_tcp

For å bytte til Lightway – UDP, kjør følgende kommando:

expressvpn protocol lightway_udp

For å bytte til OpenVPN – TCP, kjør følgende kommando:

expressvpn protocol tcp

For å bytte til OpenVPN – UDP, kjør følgende kommando:

expressvpn protocol udp

For å bruke Automatisk alternativet, kjør denne kommandoen:

expressvpn protocol auto

Blokker annonser, sporere og skadelige nettsteder

Tilpass din nettopplevelse og ta tilbake kontrollen over hva selskaper vet om deg. Du kan blokkere annonser, sporere, skadelige nettsteder og voksent innhold fra ExpressVPN-appen.

Mange av appene og nettsidene du besøker, holder en oversikt over og deler din aktivitet med tredjeparts selskaper, inkludert sporere, svindlere og malware-nettsteder. Denne informasjonen brukes til å vise deg mer målrettede annonser og innhold, vanligvis uten din viten eller tillatelse.

Disse avanserte beskyttelsesfunksjonene forhindrer alle apper og nettsider du besøker på enheten din fra å kommunisere med tredjepartsselskapene i våre åpen kildekode-blokklister.

Avanserte beskyttelsesfunksjoner er deaktivert som standard. For å aktivere alle avanserte beskyttelsesfunksjoner samtidig:

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å aktivere alle avanserte beskyttelsesfunksjoner, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_all true

For å deaktivere alle avanserte beskyttelsesfunksjoner, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_all off Trykk på Enter for å bekrefte.

Du kan også aktivere og deaktivere hver avanserte beskyttelsesfunksjon individuelt:

Blokker sporere

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å blokkere sporing, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_trackers true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_trackers off Trykk på Enter for å bekrefte.

Blokker ondsinnede nettsteder

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å blokkere skadelige nettsteder, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_malicious true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_malicious off Trykk på Enter for å bekrefte.

Blokker annonser

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å aktivere annonseblokker, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_ads true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_ads off Trykk på Enter for å bekrefte.

Blokker nettsteder for voksne

Åpne Terminal. Sørg for å koble til VPN og bruk Automatisk eller Lightway protokoll. For å blokkere nettsteder for voksne, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_adult true

For å deaktivere, skriv inn kommandoen:

expressvpn preferences set block_adult off Trykk på Enter for å bekrefte.

Les mer om ExpressVPNs avanserte beskyttelsesfunksjoner.

Åpne applikasjonsmanualen

For å se en full liste over appens funksjoner, kjør denne kommandoen:

man expressvpn

Forskjellige kommandoer vil være listet der.

Bruk autofullføringsfunksjonen

Etter at du har skrevet en kommando, trykk på tab-tasten to ganger for å se en liste over alle tilgjengelige alternativer.

For eksempel, å skrive

expressvpn protocol

og trykke på tab-tasten to ganger vil liste alle tilgjengelige protokoller.

Bruk funksjonen for automatisk tilkobling

Du kan sette ExpressVPN-appen til å automatisk koble til den sist brukte lokasjonen ved oppstart ved å angi:

expressvpn autoconnect true

Du vil se meldingen Automatisk tilkobling er aktivert.

Hvis det er første gang du kobler til, vil ExpressVPN bruke Smart Location.

For å deaktivere denne funksjonen, kjør denne kommandoen:

expressvpn autoconnect false

Bruk ExpressVPN nettleserutvidelse

Viktig: Hvis du har installert nettleseren din fra Ubuntu Software Center, følg Hvis du har installert nettleseren din fra Ubuntu Software Center, følg disse trinnene i stedet for å få nettleserutvidelsen.

Hvis du foretrekker å kontrollere ExpressVPN Linux-appen med et grafisk brukergrensesnitt (GUI), kan du gjøre det med ExpressVPN nettleserutvidelse for Chrome og Firefox.

Merk: For å bruke nettleserutvidelsen, sørg for å laste ned og aktivere ExpressVPN Linux-appen (Versjon 2.0 eller nyere).

For å få ExpressVPN nettleserutvidelse, kjør en av følgende kommandoer:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Dette vil åpne siden for nedlasting av ExpressVPN nettleserutvidelse. Klikk på Få utvidelse.

Lær mer om ExpressVPN nettleserutvidelse her.

For brukere som har installert nettleseren fra Ubuntu Software Center

Hvis du har installert webleseren din fra Ubuntu Software Center, kan det hende at ExpressVPN-nettleserutvidelsen ikke kan kommunisere med ExpressVPN Linux-appen. For å løse dette problemet:

Sikkerhetskopier nettleserinnstillingene og bokmerkene dine. Gå til Ubuntu Software Center og avinstaller nettleseren. Åpne Terminal. Skriv inn $ sudo apt update Avhengig av nettleseren din, skriv inn eller $ sudo apt install firefox Åpne nettleseren din ved å skrive inn eller $ firefox Få ExpressVPN nettleserutvidelse ved å skrive inn eller expressvpn install-chrome-extension

Avinstaller appen

For å avinstallere ExpressVPN-app, kjør denne kommandoen:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Feilsøk tilkoblingen din

Hvis du opplever problemer med appen, følg disse feilsøkingstrinnene:

