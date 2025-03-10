Это руководство покажет вам как установить приложение ExpressVPN для Linux.

ExpressVPN совместим с этими операционными системами Linux:

Ubuntu: 20.04 и выше

Debian: 10 и выше

Fedora: 37 и выше

Arch: Последний выпущенный релиз

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 и выше

Mint: Linux Mint 20 и выше

Важно: ExpressVPN официально не поддерживает ни один дистрибутив, не указанный выше. Если ваш дистрибутив основан на одной из вышеперечисленных операционных систем, вы все равно можете настроить и использовать ExpressVPN на нем, следуя этому руководству. Однако ExpressVPN не предоставит исправления для любых проблем на этих дистрибутивах.

Если вы предпочитаете управлять приложением ExpressVPN для Linux через графический интерфейс (GUI), вы можете сделать это, используя расширение браузера ExpressVPN для Chrome и Firefox. Установите расширение браузера после настройки приложения.

Предпочитаете ручную настройку? См. инструкции по ручной настройке для OpenVPN (через терминал) и OpenVPN (через Ubuntu Network Manager).

Предпочитаете видео? Вы можете следовать видеоуроку или посмотреть видео на YouTube здесь.

Скачать установщик

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа выберите операционную систему Linux.

Примечание: Пользователи Debian и Mint должны выбрать Ubuntu. Вы можете узнать, какую операционную систему Ubuntu или Fedora вы используете. Перейдите в терминал, затем введите:

uname -m

или

arch

Если вы видите «64» (например, «x86_64»), вы используете 64-битный дистрибутив Linux. В этом случае вы должны скачать 64-битный установщик.

Нажмите Загрузить.

Выберите Сохранить файл. Нажмите OK.

Оставьте это окно браузера открытым. Код активации будет необходим для настройки позже.

Необязательно: Узнайте о скачивании PGP-ключа и проверке подписи.

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Установите и активируйте приложение

Установите приложение

Примечание: Если вы не можете установить приложение напрямую через GUI, вы можете установить его с использованием командной строки.

Перейдите в папку Загрузки. Найдите и щелкните правой кнопкой мыши на установочный файл, который вы скачали ранее. Нажмите Открыть с помощью другого приложения > Установка ПО > Выбрать.

Нажмите Установить.

Введите ваш пароль, затем нажмите Аутентифицировать.

Установка начнется немедленно.

После завершения установки перейдите в Терминал.

В окне Терминал выполните следующую команду:

expressvpn

Установка приложения через командную строку

В окне Терминал выполните следующую команду:

cd ~/Downloads/

В зависимости от вашего дистрибутива выполните одну из следующих команд:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Введите свой пользовательский пароль для установки файла.

Для Arch введите y, чтобы продолжить установку.

Активируйте приложение

Откройте новый Терминал. Введите эту команду:

expressvpn activate

Вставьте код активации, который вы нашли ранее. Помните, что код не будет отображаться на экране. Нажмите Enter.

Вы можете помочь улучшить ExpressVPN, делясь анонимными диагностическими отчетами. Введите Y чтобы принять или n чтобы отклонить.

Если вы хотите отказаться от отправки диагностической информации в ExpressVPN в будущем, выполните следующую команду:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

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Подключитесь к локации VPN-серверов

В окне Терминал выполните следующую команду:

expressvpn connect

Если вы подключаетесь в первый раз, ExpressVPN использует функцию автоподключения, чтобы выбрать локацию сервера, рекомендованную вам на основе таких факторов, как скорость и близость.

Если это не первый раз, когда вы подключаетесь, ExpressVPN подключится к локации сервера, к которому вы подключались в последний раз.

Когда вы успешно подключитесь, вы увидите сообщение «Подключено к…» зеленым цветом.

По умолчанию, вы увидите уведомление, указывающее на подключение к ExpressVPN.

Примечание: С одной подпиской ExpressVPN вы можете подключаться к VPN на восьми разных устройствах одновременно, независимо от платформы. Если вы попытаетесь подключиться к более чем восьми устройствам одновременно, вы увидите этот экран:

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Отключитесь от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации сервера, выполните следующую команду:

expressvpn disconnect

ExpressVPN отключится от сервера, к которому он подключен.

По умолчанию, вы увидите сообщение, указывающее на отключение от ExpressVPN.

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Подключитесь к другой локации VPN-серверов

Чтобы найти список рекомендуемых локаций для подключения, введите следующую команду в терминале:

expressvpn list

По умолчанию ExpressVPN предложит локацию, обеспечивающую наиболее оптимальное подключение, под названием функция автовыбора, вверху списка.

Чтобы увидеть полный список всех доступных локаций, введите:

expressvpn list all

Подключитесь к определенной локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к определенной локации сервера, введите:

expressvpn connect [LOCATION]

или

expressvpn connect [ALIAS]

Например, чтобы подключиться к США — Нью-Йорк, введите:

expressvpn connect "USA - New York"

или

expressvpn connect usny

Подключитесь к функции автовыбора

Чтобы подключиться к функции автовыбора:

expressvpn connect smart

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Переключитесь на другой VPN-протокол

Важно: Отключитесь от VPN перед переключением на другой протокол.

VPN-протоколы регулируют способы подключения вашего устройства к VPN-серверу. Для лучшего опыта использования ExpressVPN рекомендует использовать параметр протокола Автоматически. Он выбран по умолчанию и автоматически выбирает наиболее подходящий протокол для вашей сети.

В некоторых случаях переход на другой протокол может обеспечить более высокую скорость соединения.

Чтобы переключиться на Lightway — TCP, выполните следующую команду:

expressvpn protocol lightway_tcp

Чтобы переключиться на Lightway — UDP, выполните следующую команду:

expressvpn protocol lightway_udp

Чтобы переключиться на OpenVPN — TCP, выполните следующую команду:

expressvpn protocol tcp

Чтобы переключиться на OpenVPN — UDP, выполните следующую команду:

expressvpn protocol udp

Чтобы использовать опцию Автоматически, выполните следующую команду:

expressvpn protocol auto

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Заблокируйте рекламу, трекеры и опасные сайты

Настройте своё онлайн-опыт и верните контроль над тем, что компании знают о вас. Вы можете блокировать рекламу, трекеры, вредоносные сайты и контент для взрослых прямо в приложении ExpressVPN.

Многие приложения и веб-сайты, которые вы посещаете, ведут учет и делятся вашей активностью с третьими сторонами, включая трекеров, мошенников и вредоносные сайты. Эта информация используется для показа вам более целевой рекламы и контента, обычно без вашего ведома или разрешения.

Эти функции продвинутой защиты предотвращают общение всех приложений и сайтов, которые вы посещаете на своем устройстве, с третьими сторонами из наших открытых списков блокировки.

Функции продвинутой защиты отключены по умолчанию. Чтобы одновременно включить все функции продвинутой защиты:

Откройте окно Терминал. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол. Чтобы включить все функции продвинутой защиты, введите команду:

expressvpn preferences set block_all true

Чтобы отключить все функции продвинутой защиты, введите команду:

expressvpn preferences set block_all off Нажмите Enter для подтверждения.

Вы также можете включить и отключить каждую функцию продвинутой защиты по отдельности:

Блокировать трекеры

Откройте окно Терминал. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол. Чтобы заблокировать трекеры, введите команду:

expressvpn preferences set block_trackers true

Чтобы отключить, введите команду:

expressvpn preferences set block_trackers off Нажмите Enter, чтобы подтвердить.

Блокировать вредоносные сайты

Откройте окно Терминал. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол. Чтобы заблокировать вредоносные сайты, введите команду:

expressvpn preferences set block_malicious true

Чтобы отключить, введите команду:

expressvpn preferences set block_malicious off Нажмите Enter для подтверждения.

Блокировать рекламу

Откройте окно Терминал. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол. Чтобы включить блокировку рекламы, введите команду:

expressvpn preferences set block_ads true

Чтобы отключить, введите команду:

expressvpn preferences set block_ads off Нажмите Enter, чтобы подтвердить.

Блокировать сайты для взрослых

Откройте окно Терминал. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете Автоматический или Lightway протокол. Чтобы заблокировать сайты для взрослых, введите команду:

expressvpn preferences set block_adult true

Чтобы отключить, введите команду:

expressvpn preferences set block_adult off Нажмите Enter для подтверждения.

Прочитайте больше об особенностях продвинутой защиты ExpressVPN.

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Откройте руководство по приложению

Чтобы просмотреть полный список функций приложения, выполните следующую команду:

man expressvpn

Различные команды будут перечислены там.

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Используйте функцию автозаполнения

После ввода команды нажмите клавишу табуляции дважды, чтобы увидеть список всех доступных опций.

Например, ввод

expressvpn protocol

и нажатие на клавишу tab дважды выведет список всех доступных протоколов.

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Используйте функцию автоподключения

Вы можете настроить приложение ExpressVPN на автоматическое подключение к последней подключенной локации при запуске, введя следующую команду:

expressvpn autoconnect true

Вы увидите сообщение Автоподключение включено.

Если это ваш первый раз подключения, ExpressVPN подключится с использованием функция автовыбора.

Чтобы отключить эту функцию, выполните следующую команду:

expressvpn autoconnect false

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Используйте расширение браузера ExpressVPN

Важно: Если вы установили браузер через Центр приложений Ubuntu, вместо этого следуйте Если вы установили браузер через Центр приложений Ubuntu, вместо этого следуйте этим шагам для получения расширения браузера.

Если вы предпочитаете управлять приложением ExpressVPN для Linux с помощью графического интерфейса (GUI), вы можете сделать это с помощью расширения браузера ExpressVPN для Chrome и Firefox.

Примечание: Чтобы использовать расширение браузера, убедитесь, что вы загрузили и активировали приложение ExpressVPN для Linux (версия 2.0 или новее).

Чтобы получить расширение браузера ExpressVPN, выполните одну из следующих команд:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Это откроет страницу для загрузки расширения браузера ExpressVPN. Нажмите Получить расширение.

Узнайте больше о расширении браузера ExpressVPN здесь.

Для пользователей, которые установили свой браузер из Центра приложений Ubuntu

Если вы установили ваш браузер через Центр приложений Ubuntu, возможно, что расширение браузера ExpressVPN не сможет взаимодействовать с приложением ExpressVPN для Linux. Чтобы решить эту проблему:

Сделайте резервную копию ваших настроек браузера и закладок. Перейдите в Центр приложений Ubuntu и удалите ваш браузер. Откройте Терминал. Введите $ sudo apt update В зависимости от вашего браузера, введите или $ sudo apt install firefox Откройте ваш браузер, введя или $ firefox Получите расширение браузера ExpressVPN, введя или expressvpn install-chrome-extension

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Удалите ваше приложение

Чтобы удалить приложение ExpressVPN, выполните следующую команду:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

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Устранение неполадок подключения

Если у вас возникают проблемы с приложением, следуйте этим шагам по устранению неисправностей:

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