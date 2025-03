Questo tutorial ti mostrerà come configurare l’app ExpressVPN per Linux.

ExpressVPN è compatibile con questi sistemi operativi Linux:

Ubuntu: 20.04 e successivi

Debian: 10 e versioni successive

Fedora: 37 e successivi

Arch: Ultima release rolling

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 e successivi

Mint: Linux Mint 20 e successivi

Importante: ExpressVPN non supporta ufficialmente alcuna distribuzione non elencata sopra. Se la tua distribuzione si basa su uno dei sistemi operativi sopra elencati, puoi comunque configurare e utilizzare ExpressVPN seguendo questo tutorial. Tuttavia, ExpressVPN non fornirà correzioni per eventuali problemi su queste distribuzioni.

Se preferisci controllare l’app ExpressVPN per Linux con un’interfaccia grafica (GUI), puoi farlo con l’estensione browser ExpressVPN per Chrome e Firefox. Installa l’estensione browser dopo aver configurato l’app.

Preferisci la configurazione manuale? Consulta le istruzioni per la configurazione manuale per OpenVPN (tramite il Terminale) e OpenVPN (tramite Gestore di Rete Ubuntu).

Preferisci il video? Puoi seguire il video incorporato o guardarlo su YouTube qui.

Scarica l’installer

Vai alla pagina di installazione di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e fai clic su Accedi.

Inserisci il codice di verifica che viene inviato al tuo indirizzo email.

A destra, seleziona il tuo sistema operativo Linux.

Nota: Gli utenti Debian e Mint devono selezionare Ubuntu. Puoi trovare quale sistema operativo Ubuntu o Fedora stai usando. Vai su Terminale, quindi inserisci:

uname -m

o

arch

Se vedi “64” (ad esempio, “x86_64”), stai utilizzando una distribuzione Linux a 64 bit. In questo caso, dovresti scaricare l’installer a 64 bit.

Clicca Scarica.

Seleziona Salva File. Clicca OK.

Mantieni aperta questa finestra del browser. Avrai bisogno del codice di attivazione per la configurazione successiva.

Opzionale: Scopri di più sul download della chiave PGP e sulla verifica della firma.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Installa e attiva l’app

Installa l’app

Nota: Se non puoi installare l’app direttamente con la GUI, puoi installarla usando la riga di comando.

Vai alla cartella Download. Individua e fai clic con il tasto destro sul file dell’installer che hai scaricato in precedenza. Clicca Apri con Altra Applicazione > Installa Software > Seleziona.

Clicca Installa.

Inserisci la tua password, quindi clicca Autentica.

L’installazione inizierà immediatamente.

Dopo il completamento dell’installazione, vai al Terminale.

Nella finestra del Terminale, esegui questo comando:

expressvpn

Installazione della riga di comando per l’app

Nella finestra del Terminale, esegui questo comando:

cd ~/Downloads/

A seconda della tua distribuzione, esegui uno dei seguenti comandi:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Inserisci la tua password utente per installare il file.

Per Arch, inserisci y per procedere con l’installazione.

Attiva l’app

Apri un nuovo Terminale. Esegui questo comando:

expressvpn activate

Incolla il codice di attivazione che hai trovato precedentemente. Nota che il codice non verrà visualizzato sullo schermo. Premi Invio.

Puoi contribuire a migliorare ExpressVPN condividendo rapporti diagnostici anonimi. Inserisci Y per accettare o n per rifiutare.

Se desideri non inviare più diagnosi a ExpressVPN in futuro, esegui questo comando:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Connettiti alla posizione di un server VPN

Nella finestra del Terminale, esegui questo comando:

expressvpn connect

Se ti stai connettendo per la prima volta, ExpressVPN utilizzerà la funzione Smart Location per selezionare una posizione del server, che è consigliata in base a fattori come velocità e prossimità.

Se non è la prima volta che ti connetti, ExpressVPN si connetterà alla posizione server a cui eri connesso più recentemente.

Una volta che sei connesso con successo, vedrai il messaggio “Connesso a…” in verde.

Per impostazione predefinita, vedrai una notifica che indica che ExpressVPN è connesso.

Nota: Con un singolo abbonamento a ExpressVPN, puoi connettere alla VPN fino a otto dispositivi diversi contemporaneamente, indipendentemente dalla piattaforma. Se tenti di connetterti a più di otto dispositivi contemporaneamente, vedrai questa schermata:

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Disconnettiti dalla posizione server VPN

Per disconnettersi da una posizione server, eseguire questo comando:

expressvpn disconnect

ExpressVPN si disconnetterà dal server a cui è connesso.

Per impostazione predefinita, vedrai un messaggio che indica che ExpressVPN è disconnesso.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Connettiti a un’altra posizione server VPN

Per trovare un elenco di posizioni consigliate a cui connettersi, inserisci il seguente comando nel terminale:

expressvpn list

Per impostazione predefinita, ExpressVPN suggerirà la posizione che fornisce l’esperienza più ottimale per te, denominata Smart Location, in cima all’elenco.

Per vedere un elenco di tutte le posizioni disponibili, inserisci:

expressvpn list all

Connettiti a una posizione server VPN specifica

Per connettersi a una posizione server specifica, inserisci:

expressvpn connect [LOCATION]

o

expressvpn connect [ALIAS]

Ad esempio, per connettersi a USA – New York, inserire:

expressvpn connect "USA - New York"

o

expressvpn connect usny

Connettiti alla Smart Location

Per connettersi alla Smart Location:

expressvpn connect smart

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Passa a un protocollo VPN diverso

Importante: Disconnettiti dalla VPN prima di passare a un altro protocollo.

I protocolli VPN sono i metodi con cui il tuo dispositivo si connette a un server VPN. Per la migliore esperienza, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione di protocollo Automatico. Questa opzione è selezionata di default e sceglie automaticamente il protocollo più adatto per la tua rete.

In alcuni casi, passare a un protocollo diverso può offrire velocità di connessione più elevate.

Per passare a Lightway – TCP, eseguire il seguente comando:

expressvpn protocol lightway_tcp

Per passare a Lightway – UDP, eseguire il seguente comando:

expressvpn protocol lightway_udp

Per passare a OpenVPN – TCP, eseguire il seguente comando:

expressvpn protocol tcp

Per passare a OpenVPN – UDP, eseguire il seguente comando:

expressvpn protocol udp

Per utilizzare l’opzione Automatica, eseguire questo comando:

expressvpn protocol auto

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Blocca annunci, tracker e siti dannosi

Personalizza la tua esperienza online e riprendi il controllo su ciò che le aziende sanno di te. Puoi bloccare annunci, tracker, siti dannosi e contenuti per adulti dall’interno dell’app ExpressVPN.

Molte delle app e dei siti web che visiti tengono traccia e condividono la tua attività con aziende terze, inclusi tracker, truffatori e siti dannosi. Queste informazioni vengono utilizzate per offrirti annunci e contenuti più mirati, di solito senza la tua conoscenza o il tuo permesso.

Queste funzionalità di protezione avanzata impediscono a tutte le app e i siti web che visiti sul tuo dispositivo di comunicare con le aziende terze presenti nelle nostre liste di blocco open-source.

Le funzionalità di protezione avanzata sono disabilitate per impostazione predefinita. Per abilitare tutte le funzionalità di protezione avanzata contemporaneamente:

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per abilitare tutte le funzionalità di protezione avanzata, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_all true

Per disabilitare tutte le funzionalità di protezione avanzata, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_all off Premi Invio per confermare.

Puoi anche abilitare e disabilitare ciascuna funzionalità di protezione avanzata individualmente:

Blocca tracker

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per bloccare i tracker, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_trackers true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_trackers off Premi Invio per confermare.

Blocca siti dannosi

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per bloccare i siti dannosi, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_malicious true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_malicious off Premi Invio per confermare.

Blocca annunci

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per abilitare il blocco degli annunci, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_ads true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_ads off Premi Invio per confermare.

Blocca i siti per adulti

Apri la finestra del Terminale. Assicurati di connetterti alla VPN e utilizzare il Automatico o il Lightway protocollo. Per bloccare i siti per adulti, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_adult true

Per disabilitare, inserisci il comando:

expressvpn preferences set block_adult off Premi Invio per confermare.

Leggi di più sulle funzionalità di protezione avanzata di ExpressVPN.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Apri il manuale dell’app

Per visualizzare un elenco completo delle funzioni dell’app, esegui questo comando:

man expressvpn

Lì saranno elencati diversi comandi.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Usa la funzione di completamento automatico

Dopo aver digitato un comando, premi il tasto tab due volte per vedere un elenco di tutte le opzioni disponibili.

Ad esempio, digitando

expressvpn protocol

e premendo il tasto tab due volte verranno elencati tutti i protocolli disponibili.

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Usa la funzione di Connessione automatica

Puoi impostare l’app ExpressVPN per connettersi automaticamente all’ultima posizione a cui ti sei connesso all’avvio immettendo:

expressvpn autoconnect true

Vedrai il messaggio Connessione automatica è abilitata.

Se è la prima volta che ti connetti, ExpressVPN si connetterà utilizzando Smart Location.

Per disabilitare questa funzione, esegui questo comando:

expressvpn autoconnect false

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Usa l’estensione browser ExpressVPN

Importante: Se hai installato il tuo browser dal Centro Software Ubuntu, segui Se hai installato il tuo browser dal Centro Software Ubuntu, segui questi passaggi invece per ottenere l’estensione browser.

Se preferisci controllare l’app ExpressVPN per Linux con un’interfaccia grafica (GUI), puoi farlo con l’estensione browser ExpressVPN per Chrome e Firefox.

Nota: Per usare l’estensione browser, assicurati di scaricare e attivare l’app ExpressVPN per Linux (Versione 2.0 o successiva).

Per ottenere l’estensione browser ExpressVPN, esegui uno dei seguenti comandi:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Questo aprirà la pagina per scaricare l’estensione browser ExpressVPN. Clicca Ottieni Estensione.

Scopri di più sull’estensione browser ExpressVPN qui.

Per gli utenti che hanno installato il browser dal Centro Software Ubuntu

Se hai installato il tuo browser web dal Centro Software Ubuntu, potresti scoprire che l’estensione browser ExpressVPN non riesce a comunicare con l’app ExpressVPN per Linux. Per risolvere questo problema:

Esegui il backup delle impostazioni e dei segnalibri del tuo browser. Vai al Centro Software Ubuntu e disinstalla il tuo browser. Apri il Terminale. Inserisci $ sudo apt update A seconda del tuo browser, inserisci o $ sudo apt install firefox Apri il tuo browser inserendo o $ firefox Ottieni l’estensione browser ExpressVPN inserendo o expressvpn install-chrome-extension

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Disinstalla l’app

Per disinstallare l’app ExpressVPN, esegui questo comando:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio

Risolvi i problemi della tua connessione

Se riscontri problemi con la tua app, segui questi passaggi di risoluzione:

Hai bisogno di aiuto? .

Torna all’inizio