Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken Amazon Prime Video yayını ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar içindir.
Amazon Prime Video Kullanım Şartları ve ExpressVPN Hizmet Şartlarına uymak için, bulunduğunuz ülkeyle eşleşen bir sunucu konumuna bağlanmalısınız.
Bölüme atla…
1. Farklı bir VPN sunucu konumuna geçin
2. Prime Video uygulamasından çıkış yapın ve tekrar giriş yapın
3. Prime Video’yu tarayıcınızdan izleyin
4. ExpressVPN Destek ile iletişime geçin
1. Farklı bir VPN sunucu konumuna geçin
ABD’li bir kullanıcıysanız ve Prime Video yayınıyla ilgili sorun yaşıyorsanız aşağıdaki VPN sunucusu konumlarını sırayla deneyin:
- ABD – San Francisco
- ABD – Washington DC
- ABD – New York
- ABD – Los Angeles – 1
Aşağıda, VPN sunucu konumunuzu değiştirmeniz için talimatlar bulunmaktadır:
- Cihazınızın ekranının altında üç simge varsa üç dikey çizgi simgesine veya kare simgesine dokunun.
- Cihazınızın ekranının altında tek yatay bir çizgi varsa ekranın altından ortaya doğru kaydırın, bir saniye bekleyin ve ardından serbest bırakın.
Sonrasında Prime Video uygulama önizlemesini bulun ve zorla kapatmak için kaydırın. Kaydırmanız gereken yön cihazınıza göre değişir.
Android TV: Ayarlar’a gidin, Uygulamalar’ı seçin ve Prime Video uygulamasını bulmak için aşağı kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin.
Fire TV/Fire Stick: Ayarlar’a gidin, Uygulamalar’ı seçin, Yüklü Uygulamaları Yönet’i seçin. Prime Video uygulamasını bulmak için aşağı kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin.
Apple TV: Uzaktan kumandanızdaki TV simgesine iki kez basarak çalışan uygulamaları görün. Prime Video uygulama önizlemesini bulun ve uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.
ABD dışındaki bir kullanıcıysanız ve Prime Video yayınıyla ilgili sorun yaşıyorsanız bir sonraki adıma geçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Prime Video uygulamasından çıkış yapın ve tekrar giriş yapın
Prime Video uygulamasını kullanıyorsanız; çıkış yapın, cihazınızı yeniden başlatın ve ardından tekrar giriş yapın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. Prime Video’yu tarayıcınızda izleyin
Tarayıcınız üzerinden Prime Video’yu izlemeyi deneyin: https://www.primevideo.com/ adresine gidip Amazon Prime hesabınızla giriş yapın.
VPN’e bağlıyken tarayıcı üzerinden Prime Video yayını ile ilgili sorun yaşıyorsanız:
- ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin (Windows, Mac ve Linux için mevcut). Tarayıcı uzantısını kullanmak için bilgisayarınızda ExpressVPN uygulamasının yüklü olması gerekmektedir.
- ABD’li kullanıcılar aşağıdaki sırayla bu sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir:
- ABD – San Francisco
- ABD – Washington DC
- ABD – New York
- ABD – Los Angeles – 1
ABD dışındaki kullanıcılar bir sonraki adıma geçmelidir.
- Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı, Windows, Mac ve Linux’ta mevcut olup Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile çalışır. ExpressVPN uygulamasının da yüklü olması gerekmektedir.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. Destek ile iletişime geçin
VPN’e bağlıyken hala Prime Video izleyemiyorsanız ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Ekibe ayrıca şu adresten e-posta gönderebilirsiniz: support@expressvpn.zendesk.com