Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken Amazon Prime Video yayını ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar içindir.

Amazon Prime Video Kullanım Şartları ve ExpressVPN Hizmet Şartlarına uymak için, bulunduğunuz ülkeyle eşleşen bir sunucu konumuna bağlanmalısınız.

1. Farklı bir VPN sunucu konumuna geçin

ABD’li bir kullanıcıysanız ve Prime Video yayınıyla ilgili sorun yaşıyorsanız aşağıdaki VPN sunucusu konumlarını sırayla deneyin:

ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York ABD – Los Angeles – 1

Aşağıda, VPN sunucu konumunuzu değiştirmeniz için talimatlar bulunmaktadır:

iOS: Ana ekrandan yukarı kaydırın ve sol tarafta uygulama önizlemeleri görününceye kadar parmağınızı ekrana basılı tutun. Prime Video uygulama önizlemesini bulun ve uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.Android: Android cihazınızda çoklu görev arayüzünü açın. Bunu yapma şekli cihazınıza göre değişir: Cihazınızın ekranının altında üç simge varsa üç dikey çizgi simgesine veya kare simgesine dokunun.

Cihazınızın ekranının altında tek yatay bir çizgi varsa ekranın altından ortaya doğru kaydırın, bir saniye bekleyin ve ardından serbest bırakın. Prime Video uygulaması üzerinden izliyorsanız her konum değiştirdiğinizde uygulamayı zorla kapatmalı ve yeniden açmalısınız. Aşağıda, bir uygulamayı zorla kapatmak için talimatlar verilmiştir:: Ana ekrandan yukarı kaydırın ve sol tarafta uygulama önizlemeleri görününceye kadar parmağınızı ekrana basılı tutun. Prime Video uygulama önizlemesini bulun ve uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.: Android cihazınızda çoklu görev arayüzünü açın. Bunu yapma şekli cihazınıza göre değişir: Sonrasında Prime Video uygulama önizlemesini bulun ve zorla kapatmak için kaydırın. Kaydırmanız gereken yön cihazınıza göre değişir.

Android TV: Ayarlar’a gidin, Uygulamalar’ı seçin ve Prime Video uygulamasını bulmak için aşağı kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Fire TV/Fire Stick: Ayarlar’a gidin, Uygulamalar’ı seçin, Yüklü Uygulamaları Yönet’i seçin. Prime Video uygulamasını bulmak için aşağı kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Apple TV: Uzaktan kumandanızdaki TV simgesine iki kez basarak çalışan uygulamaları görün. Prime Video uygulama önizlemesini bulun ve uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.

ABD dışındaki bir kullanıcıysanız ve Prime Video yayınıyla ilgili sorun yaşıyorsanız bir sonraki adıma geçin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

2. Prime Video uygulamasından çıkış yapın ve tekrar giriş yapın

Prime Video uygulamasını kullanıyorsanız; çıkış yapın, cihazınızı yeniden başlatın ve ardından tekrar giriş yapın.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

3. Prime Video’yu tarayıcınızda izleyin

Tarayıcınız üzerinden Prime Video’yu izlemeyi deneyin: https://www.primevideo.com/ adresine gidip Amazon Prime hesabınızla giriş yapın.

VPN’e bağlıyken tarayıcı üzerinden Prime Video yayını ile ilgili sorun yaşıyorsanız:

ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin (Windows, Mac ve Linux için mevcut). Tarayıcı uzantısını kullanmak için bilgisayarınızda ExpressVPN uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. ABD’li kullanıcılar aşağıdaki sırayla bu sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir: ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York ABD – Los Angeles – 1 ABD dışındaki kullanıcılar bir sonraki adıma geçmelidir. Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı, Windows, Mac ve Linux’ta mevcut olup Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile çalışır. ExpressVPN uygulamasının da yüklü olması gerekmektedir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

4. Destek ile iletişime geçin

VPN’e bağlıyken hala Prime Video izleyemiyorsanız

Ekibe ayrıca şu adresten e-posta gönderebilirsiniz: support@expressvpn.zendesk.com

En başa dön

ExpressVPN, Prime Video ile çalışacak şekilde optimize edilmiştir, böylece VPN, çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi engellemeden her zaman kullanabilirsiniz. Hizmet Şartlarımızı ihlal eden telif hakkı ihlalleri için kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremediğimiz veya kontrol edemediğimiz için, şartlarımıza, Amazon Prime Video Kullanım Şartları’na ve geçerli yasalara her zaman uymanız sizin sorumluluğunuzdadır. Uyumluluk, Prime Video’yu ExpressVPN ile izlerken ABD’de bulunmanızı gerektirmektedir.