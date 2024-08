Dieser Leitfaden richtet sich an Nutzer, die Probleme beim Streamen von Amazon Prime Video haben, während sie mit dem VPN verbunden sind.

Um sich an die Nutzungsbedingungen von Amazon Prime Video und die Servicebedingungen von ExpressVPN zu halten, sollten Sie sich mit einem Serverstandort in dem Land verbinden, in dem Sie sich derzeit aufhalten.

1. Wechsel zu einem anderen VPN-Serverstandort

Wenn Sie als Nutzer aus den USA Probleme beim Streamen von Prime Video haben, versuchen Sie es zunächst damit, zu den folgenden VPN-Serverstandorten zu wechseln (in dieser Reihenfolge):

USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York USA – Los Angeles – 1

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Ändern Ihres VPN-Serverstandorts auf verschiedenen Plattformen:

Wenn Sie über die Prime-Video-App streamen, sollten Sie jedes Mal, wenn Sie den Serverstandort geändert haben, das Beenden der App erzwingen und sie erneut öffnen. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie das Schließen der App erzwingen: iOS: Wischen Sie auf dem Homescreen von unten nach oben und halten Sie den Finger gedrückt, bis App-Vorschauen angezeigt werden. Streichen Sie, bis Sie die Vorschau der Prime-Video-App gefunden haben, und wischen Sie die App dann nach oben, um sie zu schließen. Android: Öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät die Multitasking-Oberfläche. Die Methode variiert je nach Gerät: Hat Ihr Gerät unten auf dem Bildschirm drei Symbole, tippen Sie entweder auf das Symbol mit den drei übereinanderliegenden Linien oder auf das Symbol mit dem Quadrat.

Zeigt Ihr Gerät am unteren Rand des Bildschirms eine einzelne horizontale Linie, wischen Sie von unten zur Mitte des Bildschirms, halten Sie den Finger kurz gedrückt und lassen Sie dann los. Wischen Sie als Nächstes, um die Vorschau der Prime-Video-App zu finden, und wischen Sie dann zum Schließen der App. Die Richtung, in die Sie wischen müssen, hängt von Ihrem Gerät ab. Android TV: Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Apps und scrollen Sie, um die Prime-Video-App zu finden. Wählen Sie die App und dann Stoppen erzwingen. Fire TV/Fire Stick: Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Apps und dann Installierte Apps verwalten. Scrollen Sie, um die Prime-Video-App zu finden. Wählen Sie die App und dann Stoppen erzwingen. Apple TV: Machen Sie einen Doppelklick auf das TV-Symbol auf Ihrer Fernbedienung, um die derzeit laufenden Apps zu sehen. Wischen Sie, um die Vorschau der Prime-Video-App zu finden, und wischen Sie dann nach oben, um die App zu schließen.

Wenn Sie als nicht aus den USA stammender Nutzer Probleme beim Streamen von Prime Video haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. In der Prime-Video-App ab- und wieder anmelden

Wenn Sie die Prime-Video-App nutzen, melden Sie sich ab, starten Sie Ihr Gerät neu und melden Sie sich dann wieder an.

3. Prime Video über den Browser schauen

Versuchen Sie, Prime Video über Ihren Browser zu streamen, indem Sie https://www.primevideo.com/ aufrufen und sich mit Ihren Amazon-Prime-Kontodaten anmelden.

Wenn Sie beim Streamen von Prime Video über Ihren Browser Probleme haben, während Sie mit dem VPN verbunden sind, gehen Sie so vor:

Laden Sie die ExpressVPN-Browsererweiterung herunter (verfügbar für Windows, Mac und Linux). Um die Browsererweiterung zu verwenden, muss auch die ExpressVPN-App auf Ihrem Computer installiert sein. Nutzer aus den USA sollten versuchen, sich mit den folgenden Serverstandorten zu verbinden (in dieser Reihenfolge): USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York USA – Los Angeles – 1 Nutzer außerhalb der USA sollten mit dem nächsten Schritt weitermachen. Versuchen Sie es mit einem anderen Browser. Die ExpressVPN-Browsererweiterung ist verfügbar für Windows, Mac und Linux und funktioniert in Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave und Microsoft Edge. Die ExpressVPN-App muss ebenfalls installiert sein.

4. Den Support kontaktieren

Wenn Sie jetzt immer noch nicht in der Lage sind, Prime Video zu streamen, während Sie mit dem VPN verbunden sind,

Sie können das Team auch direkt per E-Mail erreichen: support@expressvpn.zendesk.com.

ExpressVPN ist darauf optimiert, mit Prime Video zu funktionieren, sodass Sie jederzeit Online-Datenschutz und -Sicherheit genießen können, ohne dass das VPN stört. Es sollte niemals als Mittel zur Umgehung von Urheberrechten verwendet werden, was strikt gegen unsere Servicebedingungen verstößt. Da wir weder sehen noch kontrollieren können, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind, obliegt die Verantwortung für die Einhaltung unserer Geschäfts- und Servicebedingungen, der Nutzungsbedingungen von Amazon Prime Video und aller geltenden Gesetze Ihnen, zu jeder Zeit. Die Einhaltung erfordert, dass Sie sich in den USA befinden, während Sie Prime Video mit ExpressVPN streamen.