Denne vejledning er til brugere, der har problemer med at streame Amazon Prime Video, mens de er forbundet til VPN’en.

For at overholde brugsbetingelserne for Amazon Prime Video og ExpressVPN’s servicevilkår, skal du oprette forbindelse til en serverplacering, der matcher det land, du befinder dig.

1. Skift til en anden VPN-serverplacering

Hvis du er en amerikansk bruger og har problemer med at streame Prime Video, skal du prøve at skifte til disse VPN-serverplaceringer i følgende rækkefølge:

USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York USA – Los Angeles – 1

Nedenfor finder du vejledningerne i, hvordan du skifter din VPN-serverplacering på:

Hvis du streamer via Prime Video-appen, bør du tvangslukke den og genåbne den, hver gang du skifter placering. Nedenfor finder du vejledninger til, hvordan du tvangslukker en app:

iOS: Swipe op fra bunden af startskærmen, og hold fingeren nede, indtil appforhåndsvisningen vises til venstre. Swipe for at finde Prime Video-appens forhåndsvisning, og swipe derefter op for at lukke appen.

Android: Åbn multitaskinggrænsefladen på din Android-enhed. Måden på, hvordan du gør dette, varierer afhængigt af din enhed: Hvis din enhed har tre ikoner nederst på skærmen, skal du trykke på enten ikonet for de tre lodrette linjer eller det firkantede ikon.

Hvis din enhed har en enkelt vandret linje nederst på skærmen, skal du swipe op fra bunden til midten af skærmen, holde et sekund og derefter slippe. : Åbn multitaskinggrænsefladen på din Android-enhed. Måden på, hvordan du gør dette, varierer afhængigt af din enhed: Derefter skal du swipe for at finde Prime Video-appens forhåndsvisning, og så swipe for at tvangslukke appen. Retningen, du skal swipe i, varierer afhængigt af din enhed. Android TV: Gå til Indstillinger, vælg Apps, og scroll for at finde Prime Video-appen. Vælg appen, og vælg derefter Tving til at lukke. Fire TV/Fire Stick: Gå til Indstillinger, vælg Applikationer, vælg Administrer installerede applikationer. Scroll for at finde Prime Video-appen. Vælg appen, og vælg derefter Tving til at lukke. Apple TV: Dobbeltklik på tv-ikonet på din fjernbetjening for at se de aktuelt kørende apps. Swipe for at finde Prime Video-appens forhåndsvisning, og swipe derefter op for at lukke appen.

Hvis du er en ikke-amerikansk bruger og har problemer med at streame Prime Video, skal du gå videre til næste trin.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

2. Log ud af Prime Video-appen, og log ind igen

Hvis du bruger Prime Video-appen, skal du logge ud af den, genstarte din enhed og derefter logge ind igen.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

3. Se Prime Video i din browser

Prøv at streame Prime Video via din browser ved at gå til https://www.primevideo.com/ og logge ind med dine Amazon Prime-kontooplysninger.

Hvis du har problemer med at streame Prime Video fra din browser, mens du er forbundet til VPN’en:

Download ExpressVPN-browserudvidelsen (tilgængelig på Windows, Mac og Linux). For at bruge browserudvidelsen skal du også have ExpressVPN-appen installeret på din computer. Amerikanske brugere bør prøve at oprette forbindelse til disse serverplaceringer i følgende rækkefølge: USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York USA – Los Angeles – 1 Brugere uden for USA bør gå videre til næste trin. Prøv at bruge en anden browser. ExpressVPN-browserudvidelsen er tilgængelig på Windows, Mac og Linux og fungerer med Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave og Microsoft Edge. ExpressVPN-appen skal også være installeret.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

4. Kontakt Support

Hvis du stadig ikke kan streame Prime Video, mens du er forbundet til VPN’en, skal du

Du kan også sende en e-mail direkte til teamet på: support@expressvpn.zendesk.com

Tilbage til toppen

ExpressVPN er optimeret til at fungere med Prime Video, så du kan nyde online privatliv og sikkerhed uden at VPN’en forstyrrer. Den bør aldrig bruges som en metode til omgåelse af ophavsretten, hvilket er strengt imod vores servicevilkår. Da vi ikke kan se eller styre, hvad du laver, mens du er forbundet til vores VPN, er du til enhver tid ansvarlig for at overholde vores vilkår, brugsbetingelserne for Amazon Prime Video og gældende love. Overholdelse kræver, at du befinder dig i USA, mens du streamer Prime Video med ExpressVPN.