Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken Netflix izleme sorunları yaşayan kullanıcılar içindir.

Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Netflix Kullanım Koşulları ve ExpressVPN Hizmet Koşullarına uymak için, şu anda bulunduğunuz ülkeye uygun bir sunucu konumuna bağlanmalısınız.

1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Amerika Birleşik Devletleri kullanıcısıysanız ve Netflix akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sırayla bu VPN sunucusu konumlarına geçiş yapmayı deneyin:

ABD – Washington DC ABD – San Francisco ABD – New York ABD – New Jersey – 3 ABD – Los Angeles – 3 ABD – Denver

Aşağıda, VPN sunucusu konumunuzu değiştirmeniz için talimatlar verilmiştir:

Netflix uygulaması üzerinden yayın yapıyorsanız, her konum değiştirdiğinizde uygulamayı zorla kapatmalı ve yeniden açmalısınız. Aşağıda bir uygulamanın zorla kapatılması için talimatlar verilmiştir: iOS: Ana ekranın altından yukarı kaydırın, parmağınızı basılı tutun, uygulama önizlemeleri solda görünene kadar. Netflix uygulaması ön izlemesini bulun, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın. Android: Android cihazınızda çoklu görev arayüzünü açın. Bunu yapma yöntemi cihazınıza göre değişiklik gösterebilir: Cihazınızın ekranının altında üç simge varsa, üç dikey çizgi simgesine veya kare simgesine dokunun.

Ekranın altında tek bir yatay çizgi bulunan cihazlarda, ekranın altından ortasına kadar yukarı kaydırın, bir saniye bekletin, sonra serbest bırakın. Sıradaki adımda, Netflix uygulaması ön izlemesini bulun ve uygulamayı zorla kapatmak için kaydırın. Kaydırmanız gereken yön, cihazınıza bağlı olarak değişir. Android TV: Ayarlara gidin, Uygulamaları seçin ve Netflix uygulamasını bulmak için aşağı kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Fire TV/Fire Stick: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin, Yüklenmiş Uygulamaları Yönet’i seçin. Netflix uygulamasını bulmak için kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Apple TV: Kumandanızdaki TV simgesine iki kez basarak şu anda çalışan uygulamaları görün. Netflix uygulaması ön izlemesini bulun, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.

ABD dışı bir kullanıcıysanız ve Netflix izlerken sorun yaşıyorsanız, bir sonraki adıma geçin.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

2. Netflix uygulamasından çıkış yapın, ardından tekrar giriş yapın

Netflix uygulamasını kullanıyorsanız, uygulamadan çıkış yapın, cihazınızı yeniden başlatın ve sonra tekrar oturum açın.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

3. Tarayıcınızdan Netflix izleyin

https://www.netflix.com/ adresine gidip Netflix hesap bilgilerinizi kullanarak oturum açarak tarayıcınız üzerinden Netflix akışını deneyin.

VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan Netflix yayını ile ilgili sorun yaşıyorsanız:

ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin (Windows, Mac ve Linux için kullanılabilir). Tarayıcı uzantısını kullanmak için ayrıca bilgisayarınıza ExpressVPN uygulamasının kurulmuş olması gerekmektedir. ABD kullanıcıları aşağıdaki sırayla bu sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir: ABD – Washington DC ABD – San Francisco ABD – New York ABD – New Jersey – 3 ABD – Los Angeles – 3 ABD – Denver ABD dışındaki kullanıcılar bir sonraki adıma geçmelidir. Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı, Windows, Mac ve Linux’ta kullanılabilir ve Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile uyumludur. ExpressVPN uygulaması da kurulu olmalıdır.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

4. Destek ile İletişime Geçin

Hâlâ VPN’e bağlıyken Netflix izleyemiyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak .

Başa dön

ExpressVPN, Netflix ile çalışması için optimize edilmiştir, böylece VPN müdahalesi olmadan çevrimiçi gizlilik ve güvenlikten her zaman faydalanabilirsiniz. Kesinlikle Hizmet Koşulları’mıza aykırı olan telif hakkı ihlali aracı olarak kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu yüzden her zaman kendi koşullarımıza, Netflix Kullanım Koşullarına ve geçerli yasalara uymanız sizin sorumluluğunuzdadır. Uygunluk, ExpressVPN ile Netflix izlerken ABD’de bulunmanızı gerektirir.