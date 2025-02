Ten przewodnik jest dla użytkowników, którzy mają problemy ze streamingiem Netflixa przy połączeniu z VPN.

Po każdym kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany, zanim przejdziesz do kolejnej sekcji.

Aby przestrzegać Warunków korzystania z Netflixa i Warunków świadczenia usług ExpressVPN, powinieneś połączyć się z lokalizacją serwera, która odpowiada krajowi, w którym się aktualnie znajdujesz.

1. Połącz się z inną lokalizacją serwera VPN

Jeśli jesteś użytkownikiem z USA i masz problemy ze streamingiem Netflixa, spróbuj zmienić lokalizację serwera VPN w następującej kolejności:

USA – Waszyngton, D.C USA – San Francisco USA – Nowy Jork USA – New Jersey – 3 USA – Los Angeles – 3 USA – Denver

Poniżej znajdują się instrukcje zmiany lokalizacji serwera VPN na:

Jeśli oglądasz przez aplikację Netflix, powinieneś wymusić jej zamknięcie i ponowne otwarcie za każdym razem, gdy zmieniasz lokalizację. Poniżej znajdują się instrukcje wymuszania zamknięcia aplikacji na: iOS: Przesuń palcem w górę od dołu ekranu głównego, przytrzymując, aż pojawią się podglądy aplikacji po lewej. Przesuń, aby znaleźć podgląd aplikacji Netflix, a następnie przesuń w górę, aby zamknąć aplikację. Android: Na swoim urządzeniu z Androidem otwórz wielozadaniowy interfejs. Sposób, w jaki to zrobić, różni się w zależności od urządzenia: Jeśli urządzenie ma trzy ikony na dole ekranu, dotknij albo ikony trzech pionowych linii, albo ikony kwadratu.

Jeśli urządzenie ma pojedynczą poziomą linię u dołu ekranu, przesuń palcem w górę od dołu do środka ekranu, przytrzymaj przez sekundę, a następnie zwolnij. Następnie przesuń, aby znaleźć podgląd aplikacji Netflix, a potem przesuń, aby wymusić zamknięcie aplikacji. Kierunek, w którym musisz przesuwać, będzie się różnić w zależności od urządzenia. Android TV: Wejdź w Ustawienia, wybierz Aplikacje i przewiń, aby znaleźć aplikację Netflix. Wybierz aplikację, a następnie wybierz Wymuś zatrzymanie. Fire TV/Fire Stick: Przejdź do Ustawień, wybierz Aplikacje, wybierz Zarządzaj zainstalowanymi aplikacjami. Przewiń, aby znaleźć aplikację Netflix. Wybierz aplikację, a następnie wybierz Wymuś zatrzymanie. Apple TV: Dwukrotnie kliknij ikonę TV na pilocie, aby zobaczyć aktualnie działające aplikacje. Przesuń, aby znaleźć podgląd aplikacji Netflix, a następnie przesuń w górę, aby zamknąć aplikację.

Jeśli jesteś użytkownikiem spoza USA i masz problemy ze streamingiem Netflixa, przejdź do następnego kroku.

2. Wyloguj się z aplikacji Netflix, a następnie zaloguj się ponownie

Jeśli korzystasz z aplikacji Netflix, wyloguj się z niej, zrestartuj swoje urządzenie, a następnie zaloguj się ponownie.

3. Oglądaj Netflix z przeglądarki

Spróbuj streamować Netflix przez przeglądarkę, wchodząc na https://www.netflix.com/ i logując się przy użyciu danych konta Netflix.

Jeśli masz problemy ze streamingiem Netflixa z przeglądarki przy połączeniu z VPN:

Uzyskaj rozszerzenie przeglądarki ExpressVPN (dostępne dla Windows, Mac i Linux). Aby korzystać z rozszerzenia przeglądarki, musisz mieć również zainstalowaną aplikację ExpressVPN na swoim komputerze. Użytkownicy z USA powinni spróbować podłączyć się do tych lokalizacji serwerów w następującej kolejności: USA – Waszyngton, D.C USA – San Francisco USA – Nowy Jork USA – New Jersey – 3 USA – Los Angeles – 3 USA – Denver Użytkownicy spoza USA powinni przejść do następnego kroku. Spróbuj użyć innej przeglądarki. Rozszerzenie przeglądarki ExpressVPN jest dostępne na Windows, Mac i Linux, i działa z Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave i Microsoft Edge. Aplikacja ExpressVPN musi być również zainstalowana.

4. Skontaktuj się z pomocą techniczną

Jeśli nadal nie możesz streamować Netflixa, będąc połączonym z VPN, w każdej chwili, klikając lub stukając w okienko czatu w prawym dolnym rogu ekranu.

