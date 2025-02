Deze gids is voor gebruikers die problemen hebben met het streamen van Netflix terwijl ze verbonden zijn met de VPN.

Controleer na elke stap of het probleem is opgelost voordat je doorgaat naar de volgende sectie.

Om te voldoen aan de Netflix-voorwaarden en de servicevoorwaarden van ExpressVPN, moet je verbinding maken met een serverlocatie die overeenkomt met het land waar je je momenteel bevindt.

1. Verander naar een andere VPN-serverlocatie

Als je een gebruiker uit de VS bent en problemen hebt met het streamen van Netflix, probeer dan deze VPN-serverlocaties in de volgende volgorde:

VS – Washington DC VS – San Francisco VS – New York VS – New Jersey – 3 VS – Los Angeles – 3 VS – Denver

Hieronder staan instructies voor het wijzigen van je VPN-serverlocatie op:

Als je streamt via de Netflix-app, moet je deze geforceerd sluiten en opnieuw openen telkens wanneer je de locatie wijzigt. Hieronder staan instructies voor het geforceerd afsluiten van een app op: iOS: Veeg omhoog vanaf de onderkant van het startscherm en houd je vinger ingedrukt totdat app-previews links verschijnen. Veeg om de Netflix-app-preview te vinden en veeg dan omhoog om de app te sluiten. Android: Open op je Android-apparaat je multitasking-interface. De manier waarop je dit doet, verschilt per apparaat: Als je apparaat aan de onderkant van het scherm drie pictogrammen heeft, tik dan op het pictogram met de drie verticale lijnen of het vierkante pictogram.

Als je apparaat een enkele horizontale lijn aan de onderkant van het scherm heeft, veeg dan omhoog vanaf de onderkant naar het midden van het scherm, houd een seconde vast en laat dan los. Veeg vervolgens om de Netflix-app-preview te vinden en veeg om de app geforceerd te sluiten. De richting waarin je moet vegen varieert afhankelijk van je apparaat. Android TV: Ga naar Instellingen, selecteer Apps en scroll om de Netflix-app te vinden. Selecteer de app en kies dan Geforceerd stoppen. Fire TV/Fire Stick: Ga naar Instellingen, selecteer Applicaties, selecteer Beheer geïnstalleerde applicaties. Scroll om de Netflix-app te vinden. Selecteer de app en kies dan Geforceerd stoppen. Apple TV: Druk tweemaal op het TV-pictogram op je afstandsbediening om de momenteel actieve apps te bekijken. Veeg om de Netflix-app-preview te vinden en veeg dan omhoog om de app te sluiten.

Als je een niet-VS-gebruiker bent die problemen heeft met het streamen van Netflix, ga dan verder naar de volgende stap.

2. Log uit van de Netflix-app, log dan opnieuw in

Als je de Netflix-app gebruikt, log er dan uit, start je apparaat opnieuw op en log opnieuw in.

3. Kijk Netflix vanuit je browser

Probeer Netflix te streamen via je browser door naar https://www.netflix.com/ te gaan en in te loggen met je Netflix-accountgegevens.

Als je problemen hebt met het streamen van Netflix vanuit je browser terwijl je verbonden bent met de VPN:

Haal de ExpressVPN-browserextensie (beschikbaar voor Windows, Mac en Linux). Om de browserextensie te gebruiken, moet je ook de ExpressVPN app op je computer hebben geïnstalleerd. Amerikaanse gebruikers moeten proberen verbinding te maken met deze serverlocaties in de volgende volgorde: VS – Washington DC VS – San Francisco VS – New York VS – New Jersey – 3 VS – Los Angeles – 3 VS – Denver Niet-VS-gebruikers moeten doorgaan naar de volgende stap. Probeer een andere browser te gebruiken. De ExpressVPN browserextensie is beschikbaar op Windows, Mac en Linux, en werkt met Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave en Microsoft Edge. De ExpressVPN app moet ook geïnstalleerd zijn.

4. Praat met een mens

Als je nog steeds niet kan streamen op Netflix terwijl je verbonden bent met de VPN, door te klikken of tikken op het chatvenster rechtsonder in je scherm.

