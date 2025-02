Ce guide est destiné aux utilisateurs qui rencontrent des problèmes lors du streaming de Netflix tout en étant connectés au VPN.

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la section suivante.

Pour respecter les conditions d’utilisation de Netflix et les conditions de service d’ExpressVPN, vous devez vous connecter à une localisation de serveur qui correspond au pays où vous vous trouvez actuellement.

1. Changez pour une localisation de serveur VPN différente

Si vous êtes un utilisateur américain et que vous avez des problèmes pour diffuser Netflix, essayez de changer pour ces localisations de serveurs VPN dans l’ordre suivant :

États-Unis – Washington DC États-Unis – San Francisco États-Unis – New York États-Unis – New Jersey – 3 États-Unis – Los Angeles – 3 États-Unis – Denver

Vous trouverez ci-dessous des instructions pour changer votre localisation de serveur VPN sur :

Si vous utilisez l’appli Netflix pour diffuser, vous devriez la fermer de force et la rouvrir chaque fois que vous changez de localisation. Vous trouverez ci-dessous des instructions pour forcer la fermeture d’une appli sur : iOS : Faites glisser depuis le bas de l’écran d’accueil et maintenez jusqu’à ce que les aperçus d’appli apparaissent à gauche. Balayez pour trouver l’aperçu de l’appli Netflix, puis balayez vers le haut pour fermer l’appli. Android : Sur votre appareil Android, ouvrez l’interface multitâche. La manière de le faire varie selon votre appareil: Si votre appareil a trois icônes en bas de l’écran, appuyez soit sur l’icône à trois lignes verticales ou sur l’icône carrée.

Si votre appareil comporte une seule ligne horizontale en bas de l’écran, balayez du bas vers le milieu de l’écran, maintenez une seconde, puis relâchez. Ensuite, balayez pour trouver l’aperçu de l’appli Netflix, puis balayez pour forcer la fermeture de l’appli. La direction dans laquelle vous devez balayer varie selon votre appareil. Android TV : Accédez aux Paramètres, sélectionnez Applis, et faites défiler pour trouver l’appli Netflix. Sélectionnez l’appli, puis sélectionnez Forcer l’arrêt. Fire TV/Fire Stick : Allez dans Paramètres, sélectionnez Applications, sélectionnez Gérer les applications installées. Faites défiler pour trouver l’appli Netflix. Sélectionnez l’appli, puis sélectionnez Forcer l’arrêt. Apple TV : Double-cliquez sur l’icône TV de votre télécommande pour voir les applis actuellement en cours d’exécution. Balayez pour trouver l’aperçu de l’appli Netflix, puis balayez vers le haut pour fermer l’appli.

Si vous êtes un utilisateur non américain rencontrant des problèmes pour diffuser Netflix, passez à l’étape suivante.

2. Déconnectez-vous de l’appli Netflix, puis reconnectez-vous

Si vous utilisez l’appli Netflix, déconnectez-vous, redémarrez votre appareil, puis reconnectez-vous.

3. Regardez Netflix depuis votre navigateur

Essayez de diffuser Netflix via votre navigateur en vous rendant sur https://www.netflix.com/ et en vous connectant avec vos identifiants de compte Netflix.

Si vous rencontrez des problèmes pour diffuser Netflix depuis votre navigateur tout en étant connecté au VPN :

Obtenez l’extension de navigateur ExpressVPN (disponible pour Windows, Mac et Linux). Pour utiliser l’extension de navigateur, vous devez également avoir l’appli ExpressVPN installée sur votre ordinateur. Les utilisateurs américains devraient essayer de se connecter à ces localisations de serveurs dans l’ordre suivant : États-Unis – Washington DC États-Unis – San Francisco États-Unis – New York États-Unis – New Jersey – 3 États-Unis – Los Angeles – 3 États-Unis – Denver Les utilisateurs non-américains devraient passer à l’étape suivante. Essayez d’utiliser un autre navigateur. L’extension de navigateur ExpressVPN est disponible sur Windows, Mac et Linux, et fonctionne avec Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave et Microsoft Edge. L’appli ExpressVPN doit également être installée.

4. Contactez le Support client

Si vous n’êtes toujours pas en mesure de diffuser Netflix tout en étant connecté au VPN, à tout moment en cliquant ou en tapant sur la boîte de dialogue en bas à droite de votre écran.

