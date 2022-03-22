Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında tüm kullanıcılara aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys’de kaydedilen giriş bilgileriniz ve şifreleriniz birincil şifreniz tarafından korunur. Bu şifreyi siz oluşturursunuz ve yalnızca siz bilirsiniz. Şifre yöneticinizin kilidini açarken birincil şifrenizi girmeniz gerekir.

Birincil şifrenizi değiştiremiyorsanız şu adımları izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı

Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. İnternet erişiminin sınırlı olabileceği bir ağa (örneğin herkese açık bir Wi-Fi ağına) bağlıysanız VPN’e bağlanın. Farklı bir cihaz kullanın veya farklı bir ağa bağlanın. Cihazınız (Windows, Mac veya Linux) için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. Windows, Mac veya Linux için ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın. chrome://extensions adresini ziyaret edin. ExpressVPN Keys uzantısını devre dışı bırakın ve sonra tekrar etkinleştirin. Aynı sayfa üzerinden, uzantıyı tamamen silin ve sonra yeniden yükleyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Android veya iOS için ExpressVPN:

Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun. İnternet erişiminin sınırlı olabileceği bir ağa (örneğin herkese açık bir Wi-Fi ağına) bağlıysanız VPN’e bağlanın. Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. ExpressVPN uygulamasından çıkış yapın ve sonra tekrar giriş yapın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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