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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через браузерное расширение для Chrome (также подходит для Chrome, Opera, Edge, Vivaldi и Brave) и в приложении ExpressVPN для Android

Хранящиеся в ExpressVPN Keys логины и пароли защищены вашим основным паролем, который вы сами создали и который известен только вам. При разблокировке менеджера паролей вам нужно будет ввести свой основной пароль.

Если вы не можете изменить основной пароль, выполните следующие действия, проверяя после каждого из них, решена ли проблема.

Браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome

Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету. Подключитесь к VPN, если вы используете сеть, в которой доступ к Интернету может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi). Используйте другое устройство или подключитесь к другой сети. Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для своей платформы (Windows, Mac или Linux). Выйдите, а затем снова войдите в приложение ExpressVPN для Windows, Mac или Linux. Откройте в браузере страницу chrome://extensions. Отключите и снова включите расширение ExpressVPN Keys. На той же странице полностью удалите расширение, а затем установите его заново.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Приложение ExpressVPN для Android и iOS:

Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету. Подключитесь к VPN, если вы используете сеть, в которой доступ к Интернету может быть ограничен (например, публичную сеть Wi-Fi). Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для Android или iOS. Выйдите, а затем снова войдите в приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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