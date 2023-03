Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

VIGTIGT: ExpressVPN Keys bliver løbende rullet ud til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys bliver løbende rullet ud til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Logins og adgangskoder, der er gemt i ExpressVPN Keys, er beskyttet af din primære adgangskode – som kun er kendt af dig. Når du låser op for din adgangskodeadministrator, skal du angive din primære adgangskode.

Hvis du ikke kan ændre din primære adgangskode, kan du følge disse trin og tjekke, om problemet er løst efter hvert trin.

Chrome-udvidelse til ExpressVPN Keys:

Sørg for, at din enhed er forbundet til internettet. Hvis du er forbundet til et netværk, hvor internetadgang kan være begrænset (f.eks. på et offentligt wi-fi-netværk), skal du oprette forbindelse til en VPN. Brug en anden enhed, eller opret forbindelse til et andet netværk. Download og installér den seneste version af ExpressVPN til din enhed (Windows, Mac eller Linux). Log ud og log ind igen i ExpressVPN-applikationen til Windows, Mac eller Linux. Besøg chrome://extensions. Deaktivér og aktivér udvidelsen til ExpressVPN Keys. På samme side skal du fjerne udvidelsen helt og geninstallere den.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for at få hjælp.

ExpressVPN til Android eller iOS:

Sørg for, at din enhed er forbundet til internettet. Hvis du er forbundet til et netværk, hvor internetadgang kan være begrænset (f.eks. på et offentligt wi-fi-netværk), skal du oprette forbindelse til en VPN. Download og installér den seneste version af ExpressVPN til Android eller iOS. Log ud og log ind igen i ExpressVPN-applikationen.

