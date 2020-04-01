VPN neler yapabilir? Göster

VPN'inizi kullanmanın 5 yöntemi Hemen göz atın

Bu rehber, ExpressVPN uygulamaları için aktivasyon kodunuzu nasıl bulacağınızı ve kullanacağınızı göstermektedir. Rehber, aktivasyon kodunun süresi dolmuş kullanıcılar için yönergeler de sunmaktadır.

Aktivasyon kodunuzu bulun





ExpressVPN hesap panelinize gidin . İstendiğinde ExpressVPN bilgilerinizi girin ve Oturum Aç’a tıklayın. E-postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin. Aktivasyon kodunuz, Cihazlarınıza kurun başlığı altındaki kontrol panelinde görünecektir. Panonuza kopyalamak için aktivasyon kodunuza tıklayın.



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Aktivasyon kodumu ne zaman kullanmam gerekir?

ExpressVPN kullanıcısıysanız aktivasyon kodunuz şu durumlarda talep edilebilir:

ExpressVPN uygulamasını yeni bir cihaza yüklediğinizde

Geçmiş zamanda cihazınızda ExpressVPN uygulamasından çıkış yapmışsanız

Geçmiş zamanda ExpressVPN uygulamasını cihazınızdan silmişseniz ve tekrar yüklüyorsanız

Önceki aktivasyon kodunuzun süresi dolmuş ise

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Aktivasyon kodumun süresi doldu

Aktivasyon kodunuzu girdiğinizde şöyle bir hata ile karşılaşabilirsiniz:

Bu aktivasyon kodu hatalı veya kodun süresi dolmuş. Doğru aktivasyon kodunu edinmek ve tekrar denemek için lütfen web sitemize giriş yapın.

Hatalı kod girmiş olmanın önüne geçmek için aktivasyon kodunuzu kopyalayıp yapıştırdığınızdan emin olun.

Aboneliğinizin sona erip ermediğinden emin değilseniz hesabınıza giriş yapın ve panelinizden abonelik ayrıntılarınızı kontrol edin.

Aktivasyon kodunuzun doğru ve sona ermemiş olduğundan eminseniz aktivasyon sorunları için sorun giderme rehberini kullanın veya .

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