VPNを使う5つの方法 今すぐ表示

このガイドでは、ExpressVPNアプリで使用するアクティベーションコードの確認方法を説明します。期限切れのアクティベーションコードをお持ちの方へのインストラクションも説明しています。

アクティベーションコードの確認方法

ExpressVPNアカウントにサインインします。プロンプトが表示されたら、ExpressVPN証明書を入力してサインインをクリックします。 メールに送信された認証コードを入力します。 アクティベーションコードは、ダッシュボードのデバイスの設定の下に表示されています。アクティベーションコードをクリックして、クリップボードにコピーします。

ヘルプが必要ですか? 。

トップに戻る

アクティベーションコードはいつ必要になりますか?

ExpressVPNユーザーは、次のような場合にアクティベーションコードの入力が求められます:

新しいデバイスにExpressVPNアプリをインストールする場合

以前にデバイスでExpressVPNアプリからサインアウトした場合

以前にデバイスでExpressVPNアプリをアンインストールし、再インストールする場合

以前のアクティベーションコードが有効期限切れになった場合

ヘルプが必要ですか? 。

トップに戻る

アクティベーションコードが有効期限切れの場合

アクティベーションコードを入力した際に、下記のようなエラーが表示される場合があります:

This activation code has either expired or is incorrect. Please log in to our website to get your correct activation code and try again.

入力に間違いがないように、アクティベーションコードは必ずコピーして貼り付けるようにしてください。

サブスクリプションが期限切れかどうか分からない場合には、アカウントにサインインして、サブスクリプションの詳細をダッシュボードからご確認ください。

アクティベーションコードが正しく、また有効期限切れではないことが確認できた場合、アクティベーションイシューのトラブルシューティングガイドを確認するか、 。

トップに戻る