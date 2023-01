Hva kan et VPN gjøre? Vis meg

5 måter å bruke VPN-et ditt på Se dem nå

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du finner og bruker aktiveringskoden din for dine ExpressVPN-apper. Den vil også gi instruksjoner til brukere som har utløpte aktiveringskoder.

Finn din aktiveringskode

Logg inn.



Gå til kontrollpanelet på din ExpressVPN-konto . Skriv inn ditt brukernavn og passord hvis du blir bedt om det, og klikk Skriv inn aktiveringskoden som ble sendt til deg på e-post. Aktiveringskoden din vil vises på kontrollpanelet under Konfigurer enhetene dine. Klikk på aktiveringskoden din for å kopiere den til utklippstavlen din.



Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Når trenger jeg å bruke aktiveringskoden min?

Hvis du er en ExpressVPN-bruker, vil du kunne bli bedt om aktiveringskoden din når:

du installerer ExpressVPNs app på en ny enhet

du tidligere logget ut av ExpressVPNs app på enheten din

du tidligere avinstallerte ExpressVPNs app på enheten din og skal installere den på nytt

din tidligere aktiveringskode er utløpt

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Aktiveringskoden min er utløpt

Når du oppgir aktiveringskoden din, kan du se en feilmelding som dette:

This activation code has either expired or is incorrect. Please log in to our website to get your correct activation code and try again.

Pass på at du kopierer og limer inn aktiveringskoden din for å unngå å skrive den inn feil.

Hvis du ikke er sikker på om abonnementet ditt er utløpt eller ikke, kan du logge inn på kontoen din og se abonnementsdetaljene på kontrollpanelet ditt.

Hvis du har kontrollert at aktiveringskoden din er korrekt og ikke er utløpt, gå til feilsøkingsveiledningen for aktiveringsproblemer eller .

Tilbake til toppen