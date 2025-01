Kebijakan Privasi ExpressVPN

Keamanan. We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

Server dan pusat data. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

Penyimpanan Data Pribadi Anda. Data Pribadi Anda?yang, untuk ditegaskan kembali, tidak termasuk data sensitif seperti riwayat penelusuran, permintaan DNS, atau alamat IP yang ditautkan ke informasi tersebut atau perilaku online lainnya?disimpan untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku (selama kami memiliki persetujuan Anda atau alasan yang sah untuk menyimpan data tersebut). Anda dapat meminta agar data Anda dihapus dengan mengirimkan permintaan penghapusan yang sah. Harap dicatat bahwa jika Anda meminta penghapusan Data Pribadi Anda, kami akan menyimpan catatan yang diperlukan untuk kepatuhan hukum, dan Anda tidak akan dapat lagi menggunakan Layanan.

Add-on IP Khusus. IP Khusus ExpressVPN dibuat dengan mempertimbangkan privasi Anda. Enkripsi tanpa pengetahuan digunakan untuk mengalokasikan alamat IP, memastikan tidak ada tautan antara Akun Anda dan IP Khusus yang dialokasikan. Alamat IP yang dialokasikan dan pengaturan konfigurasinya tetap dienkripsi dan dilindungi oleh kode akses pilihan Anda, dan kode ini adalah satu-satunya cara untuk membuka kunci IP Khusus Anda di salah satu perangkat Anda. Kami sarankan Anda menggunakan kode yang kuat dan unik, berbeda dari kata sandi Akun Anda, untuk memastikan kode tersebut tidak mudah ditebak. Tidak ada staf atau Penyedia Layanan ExpressVPN yang dapat melihat atau mengambil kode akses atau alamat IP Khusus yang dialokasikan untuk Anda (bahkan jika Anda mengizinkan kami melakukannya).