Zásady ochrany osobních údajů ExpressVPN

Bezpečnost. We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

Servery a datová centra. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

Uchovávání vašich Osobních údajů. Vaše Osobní údaje, které, abychom zopakovali, nikdy nezahrnují žádné citlivé údaje, jako je historie prohlížení, dotazy DNS nebo IP adresy spojené s těmito informacemi nebo jiným chováním online, jsou uchovávány po omezenou dobu v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů (po dobu, po kterou máme váš souhlas nebo oprávněný důvod pro uchovávání těchto údajů). O vymazání svých údajů můžete požádat zasláním platné žádosti o vymazání. Vezměte prosím na vědomí, že pokud požádáte o vymazání svých Osobních údajů, budeme uchovávat záznamy nezbytné pro dodržení právních předpisů a vy již nebudete moci využívat Služby.

Dedikovaná IP doplněk. Dedikovaná IP adresa ExpressVPN byla vytvořena s ohledem na vaše soukromí. K přidělování IP adres se používá šifrování s nulovou znalostí, které zajišťuje, že mezi vaším Účtem a přidělenou Dedikovanou IP adresou neexistuje žádné spojení. Přidělená IP adresa a její konfigurační nastavení zůstávají zašifrovány a chráněny přístupovým kódem, který si sami zvolíte, a tento kód je jediným způsobem, jak odemknout Dedikovanou IP adresu na jakémkoli vašem zařízení. Doporučujeme používat silný a jedinečný kód, který se liší od hesla k Účtu, abyste zajistili, že jej nebude možné snadno uhodnout. Zaměstnanci společnosti ExpressVPN ani Poskytovatelé služeb nemohou zobrazit ani získat přístupový kód nebo dedikovanou IP adresu, která vám byla přidělena (a to ani v případě, že nás k tomu pověříte).