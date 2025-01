ExpressVPN Adatvédelmi Szabályzat

Biztonság. We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

Szerverek és adatközpontok. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

Személyes Adataid Megőrzése. A Személyes Adataid – amelyek, hogy ismételjük, soha nem tartalmaznak bizalmas adatokat, mint például a böngészési előzmények, DNS-lekérdezések vagy IP-címek, amelyek összefüggésben állnak ezekkel az információkkal vagy bármely más online viselkedéssel – korlátozott ideig kerülnek megőrzésre az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően (addig, amíg rendelkezünk a hozzájárulásoddal, vagy van jogszerű okunk az adatok tárolására). Kérheted az adataid törlését egy érvényes törlési kérelem elküldésével. Felhívjuk figyelmedet, hogy ha kéred a Személyes Adataid törlését, megőrizzük a jogi megfelelőséghez szükséges nyilvántartásokat, és nem fogod tudni használni a Szolgáltatásokat.

Dedikált IP bővítmény. Az ExpressVPN dedikált IP-je a te magánéleted védelme érdekében lett kialakítva. Nulla tudású titkosítást használunk az IP-címek kiosztására, biztosítva ezzel, hogy ne legyen kapcsolat a fiókod és az általad hozzárendelt dedikált IP között. Az általad hozzárendelt IP-cím és annak konfigurációs beállításai titkosítva maradnak, és egy általad választott hozzáférési kóddal vannak védve, amely az egyetlen módja a dedikált IP feloldásának bármelyik eszközödön. Azt javasoljuk, hogy használj erős és egyedi kódot, amely különbözik a fiók jelszavadtól, hogy biztosan ne legyen könnyen kitalálható. Sem az ExpressVPN munkatársai, sem a szolgáltatók nem láthatják vagy férhetnek hozzá a számodra kiosztott hozzáférési kódhoz vagy dedikált IP címhez (még akkor sem, ha engedélyezed számunkra).