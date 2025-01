นโยบายความเป็นส่วนตัว ExpressVPN

ความปลอดภัย We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

เซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งย้ำว่าไม่เคยรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ เช่น ประวัติการเรียกดู การสืบค้น DNS หรือที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลนั้นหรือพฤติกรรมออนไลน์อื่น ๆ จะถูกเก็บไว้สำหรับ ระยะเวลาที่จำกัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ (ตราบเท่าที่เราได้รับความยินยอมจากคุณหรือมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บข้อมูลดังกล่าว) คุณสามารถขอให้ลบข้อมูลของคุณโดยการส่งคำขอลบที่ถูกต้อง โปรดทราบว่าหากคุณร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บรักษาบันทึกที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย และคุณจะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป

ส่วนเสริม IP เฉพาะ IP เฉพาะของ ExpressVPN ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณ การเข้ารหัสแบบ Zero-knowledge ใช้เพื่อจัดสรรที่อยู่ IP เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของคุณกับ IP เฉพาะที่จัดสรรไว้ ที่อยู่ IP ที่จัดสรรของคุณและการตั้งค่าการกำหนดค่ายังคงได้รับการเข้ารหัสและป้องกันด้วยรหัสการเข้าถึงที่คุณเลือก และรหัสนี้เป็นวิธีเดียวที่จะปลดล็อค IP เฉพาะของคุณบนอุปกรณ์ใด ๆ ของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้รหัสที่รัดกุมและไม่ซ้ำกัน แตกต่างจากรหัสผ่านบัญชีของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เดาได้ง่าย ไม่มีพนักงานหรือผู้ให้บริการ ExpressVPN สามารถดูหรือดึงรหัสการเข้าถึงหรือที่อยู่ IP เฉพาะที่จัดสรรให้กับคุณ (ไม่ใช่แม้ว่าคุณจะอนุญาตให้เราทำเช่นนั้นก็ตาม)