Chính sách quyền riêng tư của ExpressVPN

Bảo mật. We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

Máy chủ và trung tâm dữ liệu. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn, xin nhắc lại là không bao giờ chứa bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào như lịch sử duyệt web, truy vấn DNS hoặc địa chỉ IP được liên kết với thông tin đó hoặc bất kỳ hành vi trực tuyến nào khác, được lưu giữ trong một thời gian giới hạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (miễn là chúng tôi được bạn chấp thuận hoặc có lý do chính đáng để lưu giữ dữ liệu đó). Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu của mình bằng cách gửi yêu cầu xóa hợp lệ. Xin lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ cần thiết để tuân thủ pháp luật và bạn sẽ không thể sử dụng Dịch vụ nữa.

Tiện ích bổ sung IP chuyên dụng. IP chuyên dụng của ExpressVPN là dịch vụ được tạo ra nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Công nghệ mã hóa không tiết lộ thông tin (zero-knowledge) được sử dụng để cấp địa chỉ IP, đảm bảo rằng không có sự liên kết nào giữa Tài khoản của bạn và IP chuyên dụng được cấp cho bạn. Địa chỉ IP được cấp cùng các thiết lập cấu hình của địa chỉ IP này luôn được mã hóa và bảo vệ bằng mã truy cập do bạn lựa chọn và mã này là cách duy nhất để mở khóa IP chuyên dụng trên bất kỳ thiết bị nào. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mã mạnh và duy nhất, khác với mật khẩu Tài khoản, để đảm bảo không dễ bị đoán ra. Không có nhân viên hoặc Nhà cung cấp dịch vụ nào của ExpressVPN có thể xem hoặc lấy mã truy cập hoặc địa chỉ IP chuyên dụng được cấp cho bạn (kể cả khi bạn cho phép chúng tôi làm điều đó).