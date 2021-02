ExpressVPN bug ontdekkingsprogramma beloningen

Het bug ontdekkingsprogramma van ExpressVPN biedt beloningen als dank voor het harde werk van degenen die ons platform veiliger maken.

We danken graag de volgende individuen en organisaties voor het contact opnemen met ExpressVPN met aanbevelingen voor hoe we onze veiligheid van one diensten en websites verbeteren.

Felicitaties aan iedereen die meegedaan heeft en dat blijft doen!

Succesvolle claimant-ontdekkers

*Links naar derden zijn niet goedgekeurd door ExpressVPN op hun inhoud of product dat gepromoot, aangeboden of verkocht wordt op de websites van derden.

Kom erachter hoe u meedoet met ons bug ontdekkingsprogramma.