Yurtdışı Seyahati için Gerekli 5 Uygulama

Son zamanlarda, çeşitli ülkelerdeki seyahat düzenlemeleri hafifletildikçe daha fazla insan tekrar yurtdışına çıkıyor. Pek çok insan son iki yıl içindeki ilk yurtdışı seyahatleri için heyecanlı görünüyor. Bu yazı, yurtdışı seyahatinizin güvenli bir şekilde tadını çıkarmak için şu anda indirmeniz gereken beş kullanışlı uygulamayı inceleyecektir.

Seyahatinizi kolaylaştırmak için oluşturulan uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor, ancak hâlâ bahsetmeye ve denemeye değer olduğuna inandığımız bazı klasikler şunlardır:

Google Haritalar : Hiçbir şey gezginleri yeni ve yabancı bir şehir kadar heyecanlandırmaz. Ancak ya çok yabancıysanız ve nereye gideceğinizi bilmiyorsanız? Şehirdeki en iyi kafeye gitmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Bu durumda, Google Haritalar gezginlerin gözü kulağı olur. Hedefinize giden en hızlı yolu, çeşitli toplu taşıma araçlarını nasıl kullanacağınızı, yakındaki süpermarketleri, restoranları ve kulüpleri, hastaneleri ve parkları bulabilirsiniz. Google Haritalar’da istediğiniz tüm yerleri ve buraları ziyaret eden kişilerin dürüst yorumlarını bulun. Ayrıca, yurtdışında seyahat ederken, dolaşım verilerinin veya sinyallerin bulunmadığı yerlere de rastlarsınız. Bu durumda, önceden Google Haritaları indirirseniz internetiniz olmasa bile hedefinize çevrimdışı modda yönlendirilebilirsiniz. Panik yapmayın ve Google Haritalar ile hedefinize güvenli bir şekilde ulaşın. Airbnb : Seyahat ederken şehirde otel yerine ev gibi kullanılabilecek bir konaklama yeri var mı? Bunu sadece hayal ederek heyecanlanan insanlar var. Sloganı “Seyahat yaşamaktır” olan Airbnb, konaklamanın yanı sıra çeşitli yerel etkinlikler de sunuyor. New York’a biletiniz var ama planlamaya nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İngiltere’nin kırsal kesimlerinde doğanın tadını çıkarmak istiyor ama ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin. Airbnb, New York SpeakEasy bar turlarından eski bir İngiliz kır evinde çörek pişirme derslerine kadar eşsiz yerel deneyimler sunmaktadır. Bunu Airbnb aracılığıyla deneyimlemeseniz bile, Airbnb bölgede yapabileceğiniz etkinlikler için harika bir fikir kaynağıdır. Google Translate : Dört bir yandan bilmediğiniz dilleri duyduğunuzda yabancı bir ülkedeymiş gibi hissediyorsunuz. Yabancı bir şehirde turist olmak hem heyecan verici hem de biraz korkutucu olabilir. Google Translator, birden kaybolmanız veya restoranda size yanlış sipariş getirilmesi gibi beklenmedik birçok durumun meydana geldiği yurtdışı seyahatlerde gezginin ağzı olacaktır. Alışık olmadığınız menü panoları veya işaretler görürseniz panik yapmayın. Google Translate uygulaması, uygulamayı açtığınızda ve kamerayı menü panosuna tuttuğunuzda görüntüdeki metni seçtiğiniz dile çeviren bir “anında kamera çevirisi” özelliğine sahiptir. Peki ya internet erişimi zayıf olan bir yere giderseniz? Google Translate, Google Haritalar gibi çevrimdışı çeviriyi de destekler. İngilizce, ispanyolca, Fransızca, Japonca, Çince vb. Gerekli dil paketlerini indirirseniz yolculuğunuza gönül rahatlığıyla devam etmek için çevrimdışı çeviri bile yapabilirsiniz. Uber veya yolculuk paylaşımı uygulaması : Seyahatinizi ne kadar iyi planlıyor olursanız olun, toplu taşıma araçlarıyla ulaşılması zor bir hedefle de karşılaşacaksınız. Bu durumda, bilinmeyen varış noktalarını taksi şoförüne yabancı bir dilde açıklamaya çalışmaktan rahatsızlık duyabilir veya dolandırılma endişesi yaşayabilirsiniz. Bu durumda, cevap Uber gibi bir yolculuk paylaşım uygulaması kullanmaktır. Uygulamayla kolayca bir hedef belirleyen ve bağlanmış bir kartla önceden hesaplanmış yolculuk ücretini otomatik olarak ödeyebilen bir sistem çok uygundur. Ayrıca, hareket hâlindeyken Uber uygulama haritasında hedefinize giden rotayı görebilir ve gerçek zamanlı konumunuzu belirlediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz; böylece bilmediğiniz hedeflere güvenli ve rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. VPN : Yurtdışına seyahat ederken veri dolaşımı çok önemlidir, ancak internet hizmetinin hedefe bağlı olarak iyi çalışmadığı birçok yer vardır. Bu durumda, halka açık Wi-Fi çok değerlidir. Ama seyahat ederken ücretsiz Wi-Fi kullanmanın aslında güvensiz olduğunu biliyor muydunuz? Yurtdışında havaalanı veya otel tarafından sağlanan Wi-Fi’ı kullanırken dolandırılan insanları sık sık duymuş olabilirsiniz. Gizliliğin çok önemli olduğu bir çağda, bunun olmasını önlemek için olmazsa olmazlardan biri VPN’dir. VPN, sizi ortadaki adam saldırıları gibi korsan saldırılarına karşı koruyan; makinenizle internet sağlayıcınız arasındaki güvenli bir tüneldir. Ayrıca, VPN’inizle kullandığınız herkese açık Wi-Fi’ın güvenilir bir sağlayıcı olduğundan da emin olmanız gerekir. Bir kafe veya otel tarafından sağlanan ücretsiz Wi-Fi’ı kullanıyorsanız, Wi-Fi adını personele sorarak teyit etmek iyi bir fikirdir. Gizliliğinizi korumanın yanı sıra, VPN kullanmak size istediğiniz zaman, istediğiniz yerde istediğiniz internet servisini kullanma özgürlüğü verir. ExpressVPN birçok ülkede sunucuya sahip, muhtemelen yaşadığınız ülke de buna dâhil. Her zaman kullandığınız uygulama ve servislere erişmeye devam etmek için yerel sunucunuza da bağlanabilirsiniz. Seyahatinizden sonra en sevdiğiniz filmi veya TV programını evde izlerken günü rahatça bitirebilirsiniz.

Artık hangi uygulamaların seyahatinizi kolaylaştıracağını bildiğinize göre, bize önerdiğiniz diğer uygulamalarla ilgili bir yorum bırakın veya daha iyisi seyahat etmeyi planladığınız sıradaki yeri bize bildirin!