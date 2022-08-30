Türkiye’de çevrimiçi canlı spor izleme trendlerini ne belirliyor?

Spor Tutkunları Online Ne İzliyor

Türkiye’de futbol, diğer birçok ülkede olduğu gibi, bir spor dalından daha çok bir kültür. Bir takıma karşı beslenen tutku nesiller boyunca devam edebiliyor. Stadyumlara sığmayan bu nesiller arası tutku zaman içinde devam ederken teknolojinin evrimi ile futbol maçlarının fanları tarafından nasıl izlendiği kaçınılmaz olarak şekil değiştirdi. Ayrıca, hatırlatmak isteriz! UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, 14 Şubat 2023’te başlayacak son 16 maçlarıyla devam ediyor. 2022/23 UEFA Şampiyonlar Ligi finali yıllar sonra tekrar 10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligini canlı izlemek ve heyecana ortak olmak için lige özel hazırladığımız sayfamızı incelemeyi unutmayın.

Eski nesiller futbol tutkusunu stadyuma gitmek haricinde telgraf ve gazetelerden takip ediyordu. 1930’larda radyodan dinlemek de diğer bir cazip seçenek haline gelmişti. 1971’de televizyondan yayınlanan ilk canlı karşılaşma olan Karşıyaka – İstanbulspor maçı izleme alışkanlıklarını sonsuza kadar değiştirecek fakat futbol tutkusunun sadece daha da büyümesine sebep olacaktı.

Günümüzde ise artık favori takımımızın maçını istediğimiz yerden akıllı telefondan canlı izleyebiliyor, izleyemiyorsak sosyal medyadan gelişmeleri takip ediyor ve daha sonra maç kaydını online olarak izlemek için arayışa giriyoruz.

Herhangi bir spor dalının maçının parmak uçlarımız kadar uzak olduğu bu yeni dünyada, spor tutkunlarının online maç izleme eğilimlerini merak ettik ve araştırdık.

Bahsettiğimiz gibi, Türkiye’de futbolun köklü bir spor dalı olduğu yadsınamaz bir gerçek fakat diğer spor dallarını online izlemeye karşı olan ilgi de büyük ve biz bunu da gözler önüne sermek istedik.

Geçtiğimiz yıllarda hangi maçlar online izlenme rekorları kırdı? Bu maçlar yerel lig maçları mıydı yoksa Türk takımlarının Avrupa takımlarıyla karşılaşmaları mıydı? Süper Lig ve UEFA ligleri maçlarının çok izlendiği bir gerçek fakat yurtdışı liglerine karşı yoğun bir ilgi var mı? Hiçbir Türk takımın yer almadığı hangi yurtdışı ligi en çok ilgi görüyor?

Türkiye’de hepimizin sevdiği ve ilgiyle takip ettiği Dört Büyük futbol takımı var fakat hangi takımın maçı hangi şehirlerden online olarak en çok takip ediliyor?

Geçmiş yıllarda en çok hangi maçları online izlemek istedik?

Maç kelimesi her ne kadar bütün spor dallarının karşılaşmalarında kullanılsa da Türkiye’de maç öncelikle futbol demek. Bu varsayımı ‘’canlı maç izle’’ aramalarının ‘’canlı futbol izle’’ aramasına oranla katbekat daha fazla yapıldığını ve canlı maç izleme tarihlerinin genellikle futbol maçları tarihlerinde arttığını görünce teyit etmiş olduk.

Geçtiğimiz beş yıla dönüp baktığımızda 2019 yılının en çok ve 2017 yılının en az canlı maç izleme aramasına sahip yıl olduğunu görüyoruz. Her yıl en çok canlı maç izleme aramasına sahip günler grafikte futbol topu ikonu ile işaretlenmiştir ve bir futbol maçını temsil etmektedir.

Söz konusu internet ve teknoloji kullanımı olduğunda beş sene uzun bir dönem. Bu beş senede dijital araç ve hizmetlerdeki en ufak gelişmenin bile internet kullanımımızı nasıl değiştirdiğini görebiliyoruz. Bu yüzden, 2017 yılında canlı maç izlemeye olan ilginin az olmasını gerekli araçların daha mevcut olmamasına bağlayabiliriz.

2020’deki düşüşü ise pandemiye bağlayabilir ve yüksek online maç izleme oranlarının birkaç sene içinde ancak eski oranları yakalayacağını öngörebiliriz.

Yapılan aramalarda en yüksek değerlere sahip günlerin genellikle derbi maçlarından oluşması pek de sürpriz olmayabilir. Belki de yerel bir takım karşılaşmasının en çok izlenme oranına sahip olması beklenebilirdi fakat 2019 yılında gerçekleşen Galatasaray – Real Madrid karşılaşması en çok arama oranı ile ilgi çekiyor. Bu karşılaşmanın en yüksek canlı izleme oranına sahip olması, futbolseverlerin hangi takıma sadakatla bağlı olurlarsa olsun söz konusu uluslararası bir turnuva olduğunda desteklerini ve meraklarını yarışan takımdan esirgemediklerini gösteriyor.

Grafikte işaretlenen ve yıllara göre en çok canlı izlenen maçları aşağıdan inceleyebilirsiniz:

2 Aralık, 2017 Beşiktaş – Galatasaray

2 Kasım, 2018 Galatasaray – Fenerbahçe

6 Kasım, 2019 Real Madrid – Galatasaray

29 Kasım, 2020 Fenerbahçe – Beşiktaş

15 Mayıs, 2021 Beşiktaş – Göztepe

En çok canlı maç izleme oranına sahip iki maça daha yakından bakalım:

Real Madrid – Galatasaray: UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 4. Haftasında gerçekleşen maç, en çok canlı maç izleme aramasına sebep olmuş.

Beşiktaş – Göztepe: Genelde 1. Lig’de oynayan Göztepe ve dört büyükten biri olan Beşiktaş arasında Süper Lig 2020-2021 sezonunun son haftasında gerçekleşen karşılaşma, en çok ikinci canlı maç izleme aramasına sebep olmuş.

Dört Büyükler… Nerede popüler?

Türkiye’nin en büyük dört futbol kulübünden üçünün 20. Yüzyılın başından beri evi olan İstanbul’un bu tutkunun ve kültürün merkezi olduğunu söylemek mümkün. Ancak İstanbul sadece bu kıvılcımın ateşlendiği yer.

Büyük taraftar camialarına sahip olan bu takımların maçları Türkiye’nin dört bir yanından canlı izlemek için aratılıyor. Hangi takımın maçlarının hangi illerden en çok aratıldığını merak ettik ve araştırdık.

Sürpriz bir şekilde, neredeyse tüm şehirlerde en azından bir takımın maçları online izlenirken Bayburt ve Tunceli şehirlerinde 2017-2021 yıllarında dört büyük takımdan herhangi birinin maçına dair online izleme verisi yok.

Galatasaray ve Fenerbahçe yakın arama oranına sahip

Haritada Galatasaray şehir bazında lider takım olarak olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, ezeli rakipler olan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçlarının online izleme ortalamaları birbirine çok yakın.

1906 yılında kurulan ve 22 kez Süper Lig şampiyonluğu; 18 kez Türkiye Kupası; 16 kez Türkiye Süper Kupasını ve 2 kere Avrupa Kupasını kazanan Galatasaray, en çok canlı maç izleme aramasına sahip olan takım.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Fernando Muslera gibi yıldız oyunculara sahip olan takımın popülerliğinin sebebini geçmişten günümüze uzanan başarısına bağlayabiliriz. Bu popülerliğin online izleme oranlarına da yansıdığını görüyoruz.

Türkiye’nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok Galatasaray’ın maçları online izlemek için aratılıyor. Galatasaray genellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin birçok şehrinde aramalarda lider.

Galatasaray maçlarının en çok ve en az online izleme aramasına sahip olduğu şehirler:

İlk Üç Şehir: Gümüşhane, Iğdır ve Kırıkkale

Son Üç Şehir: Rize, Trabzon ve Çankırı

1907’de kurulan ve 19 kez Süper lig şampiyonluğu yakalayan; 6 kez Türkiye Kupasını ve 9 kez de Türkiye Süper kupasını kazanan Fenerbahçe, en çok canlı maç izleme aramasına sahip olan ikinci takım.

Altay Bayındır ve Diego Martín Rossi Marachlian gibi yıldız oyunculara sahip olan Fenerbahçe, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok şehrinde lider.

Fenerbahçe maçlarının en çok ve en az online izleme aramasına sahip olduğu şehirler:

İlk Üç Şehir: Çankırı, Sinop ve Burdur

Son Üç Şehir: Gümüşhane, Ordu ve Trabzon

İlginç Bilgi: Fenerbahçe’nin aramalarda lider olduğu Çankırı’da Galatasaray maçları en az online izleme oranına sahipken Galatasaray’ın lider olduğu Gümüşhane’de Fenerbahçe maçları en az online izlenme oranına sahip.

Beşiktaş ve Trabzonspor

1903’te kurulan ve 16 kez Süper lig şampiyonluğu yakalayan; 10 kez Türkiye Kupasını ve 9 kez de Türkiye Süper kupasını kazanan Beşiktaş, en çok canlı maç izleme aramasına sahip olan üçüncü takım.

‘’Çarşı’’ ismiyle bilinen coşkulu bir taraftar camiasına sahip olan Beşiktaş’ın maçları Türkiye genelinde yoğun bir şekilde canlı izlemek için aratılıyor.

Beşiktaş maçlarının en çok ve en az online izleme aramasına sahip olduğu şehirler:

İlk Üç Şehir: Bilecik, Karabük ve Bitlis

Son Üç Şehir: Burdur, Erzincan ve Kilis

1967’de kurulmasına rağmen dört büyük futbol kulübünden biri olmayı başaran Trabzonspor, 8 Süper Lig şampiyonluğuna; 9 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupasına sahip.

2021-2022 Süper lig şampiyonu Trabzonspor’un maçları evi olan Trabzon haricinde genel olarak Doğu Karadeniz, Ege, Akdeniz, Marmara ve Trakya bölgesinden canlı izlemek için aratılıyor.

Trabzonspor maçlarının en çok ve en az online izleme aramasına sahip olduğu şehirler:

İlk Üç Şehir: Trabzon, Gümüşhane ve Artvin

Son Üç Şehir: Edirne, Karabük ve Kilis

İngiltere, İspanya ve İtalya… Hangi ligi daha çok seviyoruz?

Türk takımlarının yer aldığı Avrupa Kupası maçları beklendiği gibi grafikte yer alan maçlardan çok daha fazla online izlenmek isteniyor. Herhangi bir Türk takımın yer almadığı yurtdışı liglerine olan online ilgiyi incelemek istedik.

İngiltere Premier Ligi (EPL)

Avrupa’nın en prestijli ve dünyanın en çok izlenen liglerinden biri olan İngiltere Premier Ligi, Türkiye’de de en çok takip edilen yurtdışı ligi. Premier Ligin Türkiye’de en çok online izlenen yurtdışı liglerinden biri olması şaşırtıcı değil fakat birçok yıldız Türk futbolcunun Premier Lig karşılaşmalarında yer alması bu ilginin biraz da milli bir mesele olduğu anlamına gelebilir.

Geçmişten günümüze birçok yıldız Türk futbolcu İngiltere Premier Liginde forma giymiştir ve birçok milli futbolcu hala ligde yer almaktadır. Mesut Özil 2013 ve 2021 yılları arasında sekiz sezon boyunca Manchester City’de forma giymiştir.

Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü gibi milli futbolcular 2018’den beri yeteneklerini Everton ve Leicester City gibi ligin daha küçük takımlarında sergilemektedir. EPL’nin yakından takip edilmesinin nedenlerinden birinin kesinlikle bu yıldız futbolcular olduğunu söyleyebiliriz.

Derbilere olan ilgimiz sadece lig değiştiriyor

19 Ocak 2020’de pandemi ilan edilmeden yaklaşık bir ay önce gerçekleşen Liverpool – Manchester United derbisi, söz konusu beş sene içinde Türkiye’de en çok online izlenen Premier Lig karşılaşması olarak karşımıza çıkıyor.

El Clásico Karşılaşmalarını Seviyoruz

İspanya ligi La Liga, Premier Lig gibi dünyanın en çok izlenen liglerinden biri. Türkiye’de Premier Ligden sonra en çok online izlenme oranlarına sahip. La Liga liginde 2018-2020 arası Celta Vigo’da yer alan Türk milli futbolcusu Okay Yokuşlu ve 2017-2020 arası Villareal ve 2020’den beri Getafe’de forma giyen Türk milli futbolcusu Enes Ünal gibi Türk yıldızları da yer alıyor.

La Liga olan ilgi biraz da dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip ve Diego Maradona tarafından varis olarak gösterilen gol kralı Lionel Messi ve yine dünyaca ünlü olan gol kralı Cristiano Ronaldo’nun bu ligde çok uzun süre forma giymiş olmalarına da bağlanabilir.

Hatırlatmak gerekir ki yıldız futbolculardan eski milli takım kaptanı Arda Turan 2015 yılında Barcelona’ya transfer olmuştu. İspanya Ligi La Liga’nın canlı izleme oranının 2017’deki ani artış sebebi, Arda Turan’ın da yer aldığı El Clasico maçı.

Grafikte diğer yurtdışı liglerini gölgede bırakacak kadar yüksek arama oranına sebep olan La Liga maçı 23 Nisan 2017 tarihinde Real Madrid ve Barcelona takımları arasında gerçekleşen maçtır. Bu maç, 2017’den 2022’ye en çok online izleme aramasına sebep olan karşılaşmadır.

Basketbol ve voleybolun yeri ayrı

Türkiye’de futboldan sonra en çok canlı maç izleme oranına basketbol ve voleybol sahip. Geçmişe geri dönüp baktığımızda da futboldan sonra basketbol ve voleybol dalları arka arkaya Türkiye’de ilgi çekmeye başlamıştır.

2000’li yılların başında kazanılan Avrupa Şampiyonlukları ile milli erkek basketbol takımının 12 Dev Adam ve milli kadın voleybol takımının Filenin Sultanları tezahüratları ile Türkiye’yi tek yürek haline getirdiği bu spor dallarının hikayesi neredeyse futbol tarihi kadar köklü. Yaklaşık 1904 yılında İstanbul Robert Kolejinde gerçekleştirilen ilk basketbol maçı ile Türkiye’de basketbol heyecanı yaşanmaya başlarken 1919’da okullarda voleybol bir spor dalı olarak beden eğitimi derslerinde yer almaya başlamıştır.

Bu spor dallarına olan köklü tutkuyu da günümüzde teknolojinin geldiği nokta sayesinde inceleme şansına sahibiz. 2017’den 2019’en çok online izlenmek istenen spor salı basketbol olarak karşımıza çıkıyor.

Söz konusu beş sene içerisinde F1 yarışı sonrası en çok online izlenmek istenen basketbol karşılaşmaları, A Milli Erkek Basketbol Takımına ait. Yüksek online izleme aramasına sebep olan iki maç da Çin’in ev sahipliği yaptığı 2019 FIBA Dünya Kupasında yer alıyor. 31 Ağustos’ta E Grubu ilk maçı olan Türkiye – Japonya karşılaşması ve 3 Eylül’de Türkiye – ABD arasında geçen E Grubu ikinci maçı online olarak büyük ilgi çekmiş.

2020’de diğer disiplinler düşüş yaşarken F1 online izleme aramaları yıllar sonra tekrar gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix ile artış gösteriyor. F1 izleme arama oranı, grafikte yer alan diğer disiplinlere göre en çok arama oranına sahip.

2021’de ise voleybol maçlarına olan ilgide ani bir artış görüyoruz. Aynı yıl içindeki arama oranlarında gerçekleşen artışlar, A Milli Kadın Voleybol Takımının 2020 Tokyo Olimpiyatlarındaki karşılaşmalarına denk geliyor. Filenin Sultanları Tokyo’dan beşinci olarak eve dönmüştü.

Bir diğer voleybol canlı izleme oranı artışı, A Milli Kadın Voleybol Takımının 3 Eylül 2021’de Sırbistan’a karşı mücadele verdiği CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçına denk geliyor. Bu karşılaşmayı kaybeden Filenin Sultanları hemen sonraki gün 4 Eylül’de gerçekleşen üçüncülük maçında Hollanda’yı mağlup ederek bronz madalya kazanıyor ve Avrupa üçüncüsü oluyor.

Ayrıca, 2020’de pandemi sebepli gerçekleştirilemeyen ve 2021’de gerçekleşen FIVB Voleybol Milletler Liginin üçüncü hafta maçında Japonya’yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımı üçüncü olmuştur. Sonuç olarak, 2021’deki online voleybol maçı izleme oranlarının artmasını A Milli Kadın Voleybol takımının üstün başarılarına bağlayabiliriz.

Görüldüğü gibi, sporseverlerin online maç izleme eğilimleri ile ilgili bulduklarımız her ne kadar genellikle futbol ile ilgili olsa da sporseverlerin evreninde basketbol ve voleybolun yerinin ayrı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Online izleme aramalarında birçok karşılaşma göze çarpıyor fakat arama oranına dayalı olarak en çok izleme oranına sahip olan karşılaşmaları sizin için bir araya getirdik.

Geçtiğimiz yıllarda en çok aranan spor etkinlikleri hangileriydi?

Sporseverlerin online maç izleme eğilimleri bize başka ne anlatıyor? Milli takım karşılaşmaları söz konusu olduğunda akan sular duruyor gibi gözüküyor. Türk sporcuların yer aldığı yurtdışı ligleri kesinlikle daha çok ilgi çekiyor ve online izleme aramalarına yansıyor.

Canlı izlemek isteyeceğiniz popüler spor etkinlikleri hakkında size bilgi vermeye devam edeceğiz. Tabii ki ilerleyen aylarda 2022 Dünya Kupasını canlı izlemenin en iyi yollarını da sizlerle paylaşacağız. Kesintisiz ve güvenli online canlı maç keyfi için VPN kullanmayı unutmayın.