Dünya Kupası tarihindeki en şok edici 15 an

Göz yaşları, olağanüstü goller, efsanevi futbolcular ve hatta biraz drama. Dünya Kupası tarihindeki en şok edici anları anımsamaya hazır mısınız?

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1. Brezilya 1-7 Almanya (2014)

Brezilya, 2014 Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptı ve turnuvaya 3-1 oranla favori olarak girdi. Almanya ile birlikte, her iki takım da yarı finale namağlup olarak çıktılar. Bu nedenle hiç kimse Almanya’nın Brezilya’yı bu tür bir hezimete uğratacağını tahmin edemezdi. Almanya bu turnuvada Dünya Kupası’nda en çok gol atan takım ünvanını Brezilya’nın elinden aldı ve dördüncü Dünya Kupası’nı müzesine götürdü.

2. Baggio’nun kaçırdığı penaltı (1994)

1994 Dünya Kupası’nın finalinde Brezilya’ya karşı mücadele eden İtalyan büyük yıldız Roberto Baggio ve İtalya milli takımı, normal süresi 0-0 sona eren maçta penaltılarla Brezilya’ya 3-2 mağlup oldu. “İlahi At Kuyruğu” olarak da tanınan Baggio, ulusal bir keder anı haline gelen penaltı atışını kaçırdı. Baggio İtalya için son maçına, 2006 Dünya Kupası’nda finalde Fransa’ya karşı nefes kesici bir galibiyetle kupayı kaldırdıkları tarihten iki yıl önce 2004 yılında çıktı.

3. Tanrı’nın Eli (1986)

Diego Maradona: sevilen, çok tartışılan, futbol dehası, el pibe de oro… Ve bunların tümü, 1986’daki Meksika Dünya Kupası’nda çeyrek finalde İngiltere’ye karşı attığı golle özetlenebilir. Maradona ilk golü attı, herkes sevindi ancak… daha sonrasında bu golün “biraz Maradona’nın kafasıyla, biraz da Tanrı’nın eliyle” atıldığını itiraf etti. Arjantin, finalde Batı Almanya’yı yenerek 1986 Dünya Kupası’nı kazandı ve Maradona beş gol atıp beş asist yaptı.

4. Zidane’ın kafası (2006)

Fransız Zinedine Zidane bir efsane ve dünyanın izlediği en büyük futbolculardan biri ancak 2006 yılında Berlin’deki finalde Marco Materazzi ve İtalya’ya karşı geçirdiği sinir krizi, “Zidane’ın kafası” olarak hatırlanan o an tartışmalar yarattı. Maçın skoru 1-1 iken, Zidane ve Materazzi arasındaki tartışma, Fransız oyuncunun İtalyan oyuncuya attığı şiddetli kafa ve kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla sonuçlandı. Final penaltı atışlarına gitti ancak kaptanlarından yoksun kalan Fransızlar İtalya’ya 5-3 kaybetti.

5. Takım Arkadaşının İhaneti (2006)

2006 yılında İngiltere ve Portekiz karşı karşıya gelince, Manchester United’dan takım arkadaşları olan Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo da karşı karşıya gelmiş oldu. Rooney, Portekizli bir oyuncunun hassas alanına çarptı. Hakem araya girmeye karar verdi, Ronaldo da araya girerek hakemin Rooney’i kırmızı kartla oyun dışı bırakması için tepki gösterdi. Oyun dışı kalan İngiliz futbolcu sinirle sahayı terk ederken Ronaldo takım arkadaşına muzaffer bir şekilde göz attı.

6. Centilmenlik Anlaşması (1982)

İspanya’da gerçekleşen 1982 Dünya Kupası birçok dramayla doluydu! Batı Almanya ve Avusturya, gruplarının son maçında karşı karşıya geldi ve Batı Almanya’nın bir veya iki farklı galibiyeti her iki takımı da ikinci tura taşıyacaktı. 11 dakika sonra Horst Hrubesch o golü attı. Ve oyuncular o dakikadan sonra… oyunu bıraktı. Son 20 dakika bir tür maskaralık şeklinde geçti ve seyirciler küçümser bir şekilde yuhaladı. FIFA, gelecekte benzer sonuçları önlemek amacıyla kuralları değiştirmeye karar verdi: bir gruptaki dört takımın da artık son maçlarını ayn anda oynamaları gerekiyor.

7. Bern Mucizesi (1954)

Bu an o kadar şaşırtıcıydı ki onun hakkında bir film bile çekildi! Batı Almanya, “Altın Takım” olarak bilinen ve hiç mağlubiyet yüzü görmeyen bir ekipten oluşan Macaristan’a karşı oynuyordu. Maçın büyük bir bölümü 2-2 beraberlikle geçerken, Helmut Rahn maçın bitimine altı dakika kala takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi ve Batı Almanya’nın ilk Dünya Kupası’nı kazanmasını sağladı. Doğu Berlin’deki insanlar bile bu başarıyı kutladı ve bu olay artık Bern Mucizesi olarak anılıyor.

8. Kendi kalesine gol atan Escobar’ın öldürülmesi (1994)

Ne yazık ki tüm Dünya Kupası olayları mutlu değil. 1994 yılında, Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar, ABD’ye karşı oynadıkları maçta kendi kalesine gol attı ve bu da favori Kolombiya’nın maçı 2-1 kaybetmesine ve turnuvadan elenmesine neden oldu. 27 yaşındaki Escobar Kolombiya’ya döndükten birkaç gün sonra trajik bir şekilde, Dünya Kupası’nda Kolombiya’ya bahis yaparak para kaybettiği söylenen gangsterler tarafından vuruldu ve öldürüldü. Escobar cinayeti dünyayı sarstı ve Kolombiya’nın itibarına şiddetli bir darbe indirdi. Bu olay, 2010 yapımı The Two Escobars adlı futbol filmine konu oldu.

9. İtalya’yı şok eden Güney Kore (2002)

Güney Kore ve Japonya 2002 yılında Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptı ve İtalya, özellikle Euro 2000 finalinde Fransa’ya karşı sergilediği futbolla bu turnuvanın favorilerinden biri olarak görülüyordu. Ancak, kısmet olmadı. Teknik direktör değişiklikleri, İtalya için inişli çıkışlı bir ilk tura sebep oldu ve bu esnada dört golü iptal edildi. Güney Kore ise grubundan yenilmezlik rekoruyla çıktı. Merakla beklenen bu maçta, normal süre 1-1 sona erdi ancak uzatmada Güney Kore’nin 117’nci dakikada attığı nefes kesici altın golle sonuçlandı. İtalyan takım (ve İtalya’nın tamamı), maç sonrasında orta hakem Byron Moreno’nun yaptığı birçok hataya işaret ederek çok tepki gösterdi (görünen o ki gayet haklılardı). Komplo teorileri bugünlerde bile hâlâ dile getiriliyor… Bu maçın sürükleyici bir derin incelemesi için The Guardian’ın bu hikayesine göz atın.

10. Kamerun Arjantin’i şok ediyor (1990)

İtalya, 1990. Maradona’nın liderliğini yaptığı son şampiyon, bu maça korkacak hiçbir şey olmadığını düşünerek çıktı. Ancak, aksine, Dünya Kupası tarihinin en büyük şoklarından biri olarak değerlendirilen bu maçta, Kamerun’un iki oyuncusunun kırmızı kartla oyun dışı kalmasına rağmen, Arjantin Kamerun’a 1-0 mağlup oldu. Bu galibiyet yalnızca Kamerun için değil, aynı zamanda Afrika’nın tamamı için bir sevinç kaynağı oldu ve 1990 yazında kıtanın sokakları neşeyle dolup taştı.

11. Rijkaard’ın Völler’e tükürmesi (1990)

1990 yılında bir maçta daha iki kırmızı kart çıktı. Batı Almanya ve Hollanda arasındaki Son 16 maçında, Frank Rijkaard ve Rudi Völler kırmızı kartla oyun dışı kaldıklarında, Hollandalı orta saha oyuncusu oyundan çıkarken Voller’e tükürdü. Batı Almanya maçı 2-1 kazandı ve sonrasında finalde Arjantin’i mağlup ederek Dünya Kupası’nı kaldırdı.

12. “Maracanazo”nun anlamı (1950, 1989)

Bu, iki farklı tarihi anı belirtiyor: 1950’de, Uruguay Brezilya’yı Maracaná Stadyumu’nda mağlup etti ve her şeye rağmen Dünya Kupası’nı kazandı. Bu bağlamda Maracanazo, “bir takımı kendi stadında yenerek herkesi şaşırtmak” anlamına geliyor. Ancak bu terim, 1989 yılında, bir sonraki Dünya Kupası elemeleri sırasında aynı stadyumda Şilili kaleci Roberto Rojas, takımı elemeleri kaybederken ve bunu değiştirmek için, Brezilyalı taraftarların attığı bir meşaleden yaralanma numarası yaptığında da kullanıldı. Sonrasında, bu futbolcu FIFA tarafından cezalandırıldı ve ülkesinde zorlu zamanlar yaşadı.

13. Landon Donovan’ın son saniye golü (2010)

Almanya, İtalya, Brezilya ve Arjantin gibi önde gelen takımlarla karşılaştırıldığında, ABD’nin Dünya Kupası’nda öne çıkan anlarının listesi gülünç bir şekilde kısa. Ancak 2010 yazında, Landon Donovan’ın Cezayir ile 0-0 beraberliği bozan son saniye golünü ülkenin tamamı izledi. beraberlikle sonuçlansaydı ABD ilk turda elenecekti. Bunun yerine, ABD bu galibiyet ile (1930’dan beri ilk defa!) gruptan çıktı ve Son 16 turuna kaldı ancak… ilk maçta Gana’ya elendi. Ancak bu kısa ışıltılı anda, futbol ABD’nin dikkatini çekmeyi başardı ve tüm spor barları doldu ve insanlar sokaklarda milli marşı yüksek sesle okudu.

14. Luis Suárez’in Giorgio Chiellini’yi ısırması (2014)

Brezilya, 2014: İtalyan bir futbolcuya yapılan bir başka fiziksel saldırı: şaşırtıcı bir şekilde güçlü bir Uruguay ile İtalya arasındaki eleme maçı sırasında, Uruguaylı forvet Luis Suárez ilk yarıda Giorgio Chiellini ile çarpıştıktan sonra İtalyan oyuncuyu ısırdı. Kirli taktikleriyle ün salan Suárez, rakibini omzundan ısırdı ve sonrasında bir kazaymış numarası yaptı. Chiellini, omzundaki izi hakeme göstermeye çalıştı ancak hakem aynı fikirde olmadı. İki dakika sonra, Diego Godin Uruguay’ı bir sonraki tura taşıyan golü attı.

15. Marco Tardelli’nin gol sevinci (1982)

Dünya Kupası’nın duygularını temsil edecek bir görüntü varsa o da Marco Tardelli’nin İspanya’daki 1982 Dünya Kupası’nda Batı Almanya’ya attığı gol sonrası sevincidir. Tardelli golden sonra gözünde yaşlarla kollarını kaldırarak ve coşkudan bağırarak koştu. Yıllar sonra, o anda hissettiği karmaşık duyguları şu şekilde anlattı: “Çocukluğumda futbol oynamaya başladığım zamanı hatırladım.” İçten gelen sevinci, onun ardından gelen herkes için bir standart oluşturdu.

Katar 2022 bize aynı hisleri yaşatacak mı? Takipte kalın…