15 momentos mais chocantes da história da Copa do Mundo

Lágrimas, gols incríveis, jogadores famosos e até um pouco de drama. Você está pronto para reviver os momentos mais chocantes da história da Copa do Mundo?

1. Brasil 1–7 Alemanha (2014)

O Brasil sediou a Copa do Mundo de 2014 e entrou no torneio como favorito nas bolsas de apostas e, como a Alemanha, chegou invicto à semifinal. Portanto, ninguém poderia prever a incrível goleada dos alemães, que derrotaram o Brasil como a equipe com a maior pontuação na história da Copa do Mundo e prosseguiram sua jornada para conquistar sua quarta Copa do Mundo.

2. Baggio perde pênalti (1994)

Na final da Copa do Mundo de 1994 contra o Brasil, o superastro italiano Roberto Baggio e os Azzurri perderam para o Brasil por 3 a 2 nos pênaltis depois de empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar. Baggio, também conhecido como o “Rabo de Cavalo Divino”, perdeu um chute, entristecendo toda a nação. Baggio jogou sua última partida internacional pela Itália em 2004, dois anos antes de a seleção italiana alcançar a glória na Copa do Mundo com uma vitória impressionante sobre a França.

3. A mão de Deus (1986)

Diego Maradona: amado, polêmico, gênio do futebol, el pibe de oro… E tudo isso é perfeitamente sintetizado pelo gol que ele marcou nas quartas de final contra a Inglaterra na Copa do Mundo do México em 1986. Maradona fez o primeiro gol, todos aplaudiram, mas… mais tarde ele admitiria que o gol foi marcado “um pouco com a cabeça de Maradona, e um pouco com a mão de Deus”. A Argentina derrotaria a Alemanha Ocidental na disputa pelo título da Copa do Mundo de 1986, com Maradona marcando cinco gols e dando assistência em mais cinco.

4. A cabeçada (2006)

Zinedine Zidane, da França, é uma lenda e um dos maiores jogadores de futebol que o mundo já viu, mas em Berlim, em 2006, seu acesso de fúria contra Marco Materazzi e a Itália na final ganhou fama como “a cabeçada”. A partida estava empatada em 1 a 1 quando Zidane e Materazzi travaram uma disputa que terminou com o francês dando uma cabeçada violenta no jogador da Azzurra e recebendo cartão vermelho. A final foi para os pênaltis, mas sem o capitão Les Bleus perderam por 5 a 3 para a Itália.

5. A traição do companheiro de equipe (2006)

Em 2006, Inglaterra e Portugal se enfrentaram, assim como os companheiros do Manchester United Wayne, Rooney e Cristiano Ronaldo. Rooney pisou nas partes íntimas de um jogador português. O árbitro decidiu intervir, e Ronaldo também, que convenceu o árbitro a expulsar Rooney com cartão vermelho. Enquanto o inglês deixou o campo furioso, Ronaldo piscou para os companheiros em sinal de vitória.

6. Acordo de cavalheiros (1982)

A Copa do Mundo de 1982 na Espanha foi cheia de drama! Alemanha Ocidental e Áustria se enfrentariam na fase final de seu grupo, sabendo que uma vitória de um ou dois gols da Alemanha Ocidental levaria as duas equipes à segunda fase. Aos 11 minutos, Horst Hrubesch fez o gol. E depois disso os jogadores simplesmente… pararam de jogar. Os últimos 20 minutos foram uma espécie de farsa, sob protestos da torcida. Para evitar resultados semelhantes no futuro, a FIFA decidiu mudar as regras: todas as quatro equipes de um grupo agora são obrigadas a jogar suas partidas finais simultaneamente.

7. O milagre de Berna (1954)

Esse momento foi tão chocante que até fizeram um filme sobre o que aconteceu! A Alemanha Ocidental jogava contra um time invicto conhecido como “o time de ouro”, a Hungria. Com um empate por 2 a 2 na maior parte da partida, Helmut Rahn marcou o terceiro gol decisivo a seis minutos do fim, resultando na primeira vitória da Alemanha Ocidental em uma Copa do Mundo. Mesmo no lado leste de Berlim, as pessoas comemoraram o resultado, agora conhecido como O Milagre de Berna.

8. A execução de Escobar após seu gol (1994)

No entanto, nem tudo o que acontece na Copa do Mundo tem um final feliz. Em 1994, o jogador colombiano Andrés Escobar marcou um gol contra durante a partida com os Estados Unidos, o que levou à derrota dos favoritos colombianos por 2 a 1 e sua eventual eliminação do torneio. Tragicamente, poucos dias depois que Escobar, de 27 anos, voltou para casa na Colômbia, ele foi baleado e morto por gangsters que teriam perdido dinheiro apostando na Colômbia na Copa do Mundo. O assassinato de Escobar chocou o mundo e causou danos significativos à reputação da Colômbia. O incidente foi examinado mais a fundo no filme Os Dois Escobares.

9. Itália chocada com a Coreia do Sul (2002)

Em 2002, Coreia do Sul e Japão sediaram juntos a Copa do Mundo, e a Itália chegou como uma das favoritas para vencer o torneio, principalmente após uma excelente atuação contra a França na final da Eurocopa de 2000. No entanto, não foi o que aconteceu. Uma troca de treinador levou a uma primeira rodada atribulada para a Itália, que ao longo do caminho teve quatro gols anulados. Enquanto isso, a Coreia do Sul venceu seu grupo sem nenhuma derrota. No tão esperado confronto, as duas equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal, seguido por um emocionante jogo de morte súbita, com um gol da Coreia do Sul aos 117 minutos. Os Azzurri (e grande parte da Itália) reclamaram depois, contestando (com razão, ao que parece) diversas decisões do árbitro principal Byron Moreno. As teorias da conspiração sobrevivem até hoje… Para um mergulho fascinante e profundo nesta partida, leia esta reportagem* do The Guardian.

*Reportagem em inglês

10. Camarões surpreende a Argentina (1990)

Itália, 1990. Os campeões, comandados por Maradona, iniciaram esta partida pensando que não tinham nada a temer. Mas, em vez disso, eles perderam por 1 a 0 para Camarões no que é considerado uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo, ainda mais impressionante pois Camarões teve dois jogadores expulsos. A vitória foi motivo de alegria não apenas para Camarões, mas para toda a África, com multidões comemorando nas ruas de todo o continente no verão de 1990.

11. Rijkaard cospe em Völler (1990)

Outra partida em 1990 também terminou com dois cartões vermelhos: no jogo das oitavas de final entre Alemanha Ocidental e Holanda, o meio-campista holandês Frank Rijkaard cuspiu em Rudi Völler depois que os dois foram expulsos pelo árbitro. A Alemanha Ocidental venceu por 2 a 1 e acabou conquistando o título da Copa do Mundo sobre a Argentina.

12. O que significa “Maracanaço” (1950, 1989)

Isso se refere a dois momentos históricos distintos: em 1950, o Uruguai venceu o Brasil no Estádio do Maracanã e, contra todas as probabilidades, conquistou o título da Copa do Mundo. Nesse sentido, a palavra Maracanaço significa “vencer alguém em seu próprio estádio, surpreendendo a todos.” No entanto, esse termo também foi usado quando, neste mesmo estádio, em 1989, durante as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, o goleiro chileno Roberto Rojas fingiu ter sido ferido por um fogo de artifício da torcida brasileira, pois seu time estava perdendo a classificação e ele queria reverter o resultado. Mais tarde a FIFA o suspendeu e ele passou tempos difíceis em casa.

13. O gol de Landon Donovan nos descontos (2010)

Comparado a luminares como Alemanha, Itália, Brasil e Argentina, a lista de destaques da Copa do Mundo dos EUA é extremamente curta. No entanto, no verão de 2010, aparentemente o país inteiro assistiu quando Landon Donovan marcou o gol da vitória após o tempo regulamentar no jogo contra a Argélia e evitou o empate em 0 a 0 (que teria resultado na eliminação na primeira fase). Em vez disso, com a vitória, os Estados Unidos venceram seu grupo, a primeira vez desde 1930 (!), e foram para as oitavas de final, onde caíram diante de Gana. Por aquele breve momento, porém, o futebol chamou a atenção do país, com bares lotados e estranhos cantando o hino nacional nas ruas.

14. Luis Suárez morde Giorgio Chiellini (2014)

Brasil, 2014: mais uma agressão a um jogador italiano: durante uma partida eliminatória entre um Uruguai surpreendentemente forte e a Itália, o atacante uruguaio Luis Suárez mordeu o italiano Giorgio Chiellini no primeiro tempo, após os dois se chocarem. Suárez, que tem fama de jogar sujo, mordeu o rival no ombro, fingindo que foi um acidente. Chiellini tentou mostrar a marca no ombro, mas o árbitro não concordou. Dois minutos depois, Diego Godín marcou o gol que levaria o Uruguai à próxima fase.

15. A comemoração de Marco Tardelli (1982)

Se há uma imagem que representa a emoção da Copa do Mundo é a comemoração de Marco Tardelli pelo gol contra a Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Depois que Tardelli marcou, ele correu com lágrimas nos olhos, os braços erguidos e gritando de emoção. Anos depois, ele explicou o misto de emoções que sentiu: “Lembrei-me de quando era criança e comecei a jogar futebol”. Sua celebração sincera tornou-se o padrão para todas as que se seguiram.

Será que o Catar 2022 nos fará sentir o mesmo? Fique ligado…