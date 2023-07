PGA Tour-kampanjen 2022-23 har officiellt gått in i sina sista veckor, och Tony Finau är redo att försvara sin Rocket Mortgage Classic-titel. Finau, som redan vunnit två segrar och fyra topp-10-placeringar den här säsongen, kan vänta sig tuff konkurrens från Travelers Championship-vinnaren Keegan Bradley och världsettan Scottie Scheffler när spänningen drar igång på Detroit Golf Club torsdagen den 29 juni. Det enklaste sättet att se hela turneringen är på ESPN+. The Golf Channel och Peacock kommer också att sända alla fyra dagar, men kommer lämna över stafettpinnen till CBS och Paramount Plus på lördag och söndag eftermiddag.

Tisdagen den 6 juni meddelades det att PGA Tour och LIV Golf kommer att slås samman till vad touren kallar en ”ny, gemensamt ägd vinstdrivande enhet som försäkrar att alla inblandade tjänar på en modell som leverar maximal spänning och konkurrens bland de bästa spelarna.” Golfare som lämnat PGA-touren för LIV kommer ha möjlighet att återansöka om medlemskap efter 2023 års säsong. Mer information kommer så småningom.

Fortsätt läsa för att få reda på hur du livestreamar Rocket Mortgage Classic från 29 juni till 2 juli.

Streama 2023 års Rocket Mortgage Classic live

Du kan streama hela Rocket Mortgage Classic 2023 på ESPN+. Alternativt kan du prova eller prenumerera på en kabelfri tjänst (som Fubo eller YouTube TV) och följa med i spänningen på Golf Channel (torsdag-fredag) och CBS (lördag-söndag). Paramount Plus erbjuder samsändning lördag och söndag.

Skaffa ExpressVPN. Anslut till en serverposition i USA Logga in på den streamingplattform du föredrar, som Paramount Plus, Sling TV Blue, DirecTV Stream, Fubo, Hulu+Live TV eller YouTube TV. Fore!

De bästa sidorna för PGA Tour livestreaming

NBC och The Golf Channel

Pris: från 46 USD/månad

The Golf Channel är en kabelkanal som ägs av NBC och erbjuder det mest heltäckande utbudet av PGA-tävlingar med sändningar av nästan varje stor tävling säsongen igenom (med undantag för The Masters och PGA Championship). NBC sänder ofta helgrundorna av högprofilerade tävlingar. Du kan livestreama PGA-touren på både NBC och The Golf Channel utan kabel-TV om du använder någon av följande tjänster:

Streamingtänst Pris Gratis provperiod? Sling TV 30 USD Nej Hulu + Live TV 70 USD (kan köpas i paket med ESPN+) Nej Fubo 75 USD 7 dagar YouTube TV 73 USD 5 dagar

Peacock

Pris: från 5 USD/månad

Alla golftävlingar som sänds på NBC (oftast helgrundorna) streamas även på Peacock. Tjänsten erbjuder 7 dagars gratis provperiod, och deras Premium-paket (med en del annonser) kan köpas från 5 USD per månad.

ESPN+

Pris: 10 USD/månad eller 100 USD/år

ESPN+ är ett utmärkt sätt att ta del av innehåll från ESPN utan kabel-TV. Utbudet skiljer sig något från ESPN:s kabelkanaler, men de sänder utvalda live-sportevenemang, allt från golf till boxning till college-fotboll och basket. Det är också den bästa streamingtjänsten online för ligor som NHL och Bundesliga och erbjuder massor av intressanta dokumentärer och filmer. Observera att ESPN också kan köpas i paket med Hulu (se ovan).

CBS och Paramount Plus

Pris: från 5 USD/månad

CBS sändes några av de mest högprofilerade tävlingarna, däribland The Masters. Du kan titta på CBS via flera av de kabelfria tjänsterna som nämnts ovan, men du kan också streama golf via CBS på Paramount Plus, som endast kostar 5 USD per månad och går att prova gratis i sju dagar.

Amazon Prime Video

Pris: Amazon Prime Video-prenumeration och PGA Tour-tillägget (~10 USD/månad)

Amazon Prime sänder alla PGA-tävlingar under säsongen. 30 dagars gratis provperiod finns att tillgå.

Sky Sports

Pris: från22 GBP/månad

Kanaler: Sky Sports Golf

Bor du i Storbritannien? Då är Sky Sports ditt bästa alternativ för att stream US PGA Tour. För det krävs dock viss specialutrustning. Du behöver också uppge ett giltigt postnummer och ett brittiskt eller irlänskt kredit- eller betalkort.

Om du reser utomlands och redan har en befintlig Sky-prenumeration (och Sky Sorts-tillägget) kan du använda Sky Go med ett VPN och komma igång på ett par minuter. Anslut bara till en serverposition i Storbritannien och logga in på Sky Go.

Se PGA-golfrepriser och höjdpunkter 2022-23 på Pluto TV

Pris: Gratis

Pluto TV erbjuder de officiella PGA Tour-repriserna och höjdpunkterna på sin hemsida. Ingen registrering krävs, och dessutom är det helt gratis!

Gör så här för att se PGA-touren på Pluto TV:

Se höjdpunkter från PGA Tour gratis på YouTube

Du hittar höjdpunkter, intervjuder, spelarprofiler, swinganalyser, tävlingsförhandsvisningar och mycket mer på PGA-tourens officiella YouTube-kanal.

Så här gör du:

Programmet för Rocket Mortgage Classic 2023

Datum och tid Kanaler Torsdag 29 juni, 07.00-18.00 ET ESPN+ Torsdag 29 juni, 15.00-18.00 ET

Golf Channel, Peacock Fredag 30 juni, 07.00-18.00 ET

ESPN+ Fredag 30 juni, 15.00-18.00 ET Golf Channel, Peacock Lördag 1 juli, 07.30-18.00 ET ESPN+ Lördag 1 juli, 13.00-15.00 ET Golf Channel, Peacock Lördag 1 juli, 15.00-18.00 ET CBS, Paramount Plus Söndag 2 juli 07.30-18.00 ET ESPN+ Söndag 2 juli, 13.00-15.00 ET Golf Channel, Peacock Söndag 2 juli, 15.00-18.00 ET CBS, Paramount Plus

2023 Rocket Mortgage Classic-odds

Kommer Tony Finau kunna försvara sin Rocket Mortgage Classic-krona? Här är de senaste oddsen enligt FanDuel Sportsbook.

Golfare Odds Tony Finau +1200 Rickie Fowler +1400 Justin Thomas +1600 Hideki Matsuyama +1600 Max Homa +1600 Collin Morikawa +1800 Tom Kim +2000 Sunjae Im +2200

Programmet för PGA Tour 2022-23

Här är programmet för PGA Tour 2022-23. Datumen kan komma att ändras.

Date Event Vinnare 15–18 september 2022 Fortinet Championship Max Homa 22–25 september 2022 Presidents Cup United States Team 29 september–2 oktober 2022 Sanderson Farms Championship Mac Hughes 6–9 oktober 2022 Shriners Children’s Open Tom Kim 13–16 oktober 2022 Zozo Championship Keegan Bradley 20–23 oktober 2022 CJ Cup Rory McIlroy 27–30 oktober 2022 Butterfield Bermuda Championship Seamus Power 3–6 november 2022 World Wide Technology Championship Russell Henley 10–13 november 2022 Cadence Bank Houston Open Tony Finau 17–20 november 2022 RSM Classic Adam Svensson 1–4 december 2022 Hero World Challenge Viktor Hovland 9–11 december 2022 QBE Shootout Tom Hoge and Sahith Theegala 5–8 januari 2023 Sentry Tournament of Champions Jon Rahm 12–15 januari 2023 Sony Open Si Woo Kim 19–22 januari 2023 The American Express Jon Rahm 25–28 januari 2023 (Saturday finish) Farmers Insurance Open Max Homa 2–5 februari 2023 AT&T Pebble Beach Pro-Am Justin Rose 9–12 februari 2023 WM Phoenix Open Scottie Scheffler 16–19 februari 2023 Genesis Invitational Jon Rahm 23–26 februari 2023 Honda Classic Chris Kirk 2–5 mars 2023 Arnold Palmer Invitational Kurt Kitayama 2–5 mars 2023 Puerto Rico Open Nicolas Echavarria 9–12 mars 2023 The Players Championship Scottie Scheffler

16–19 mars 2023 Valspar Championship Taylor Moore 22–26 mars 2023 World Golf Championships-Dell Technologies Match Play Sam Burns 23–26 mars 2023 Corales Puntacana Championship Matt Wallace 30 mars–2 april 2023 Valero Texas Open Corey Conners 6–9 april 2023 Masters Tournament Jon Rahm 13–16 april 2023 RBC Heritage Matt Fitzpatrick 20–23 april 2023 Zurich Classic of New Orleans Nick Hardy and Davis Riley 27–30 april 2023 Mexico Open Tony Finau 4–7 maj 2023 Wells Fargo Championship Wyndham Clark

11–14 maj, 2023 AT&T Byron Nelson Jason Day 18–21 maj 2023 PGA Championship Brooks Koepka (LIV Golfer) 25–28 maj 2023 Charles Schwab Challenge Emiliano Grillo 1–4 juni 2023 Memorial Tournament Viktor Hovland 8–11 juni 2023 RBC Canadian Open Nick Taylor 15–18 juni 2023 U.S. Open Wyndham Clark 22–25 juni 2023 Travelers Championship Keegan Bradley 29 juni–2 juli 2023 Rocket Mortgage Classic 6–9 juli 2023 John Deere Classic 13–16 juli 2023 Genesis Scottish Open 13–16 juli 2023 Barbasol Championship 20–23 juli 2023 The Open Championship 20–23 juli 2023 Barracuda Championship 27–30 juli 2023 3M Open 3–6 augusti 2023 Wyndham Championship 10–13 augusti 2023 FedEx St. Jude Championship 17–20 augusti 2023 BMW Championship 24–27 augusti 2023 Tour Championship

*Kursiv stil indikerar majors, fetstil indikerar FedEx Cup-tävlingar.

