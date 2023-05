Om du gillar att göra mål, leda krigshärar eller helt enkelt slå folk du känner i kampspel kan e-sport vara något att utforska. Efter decennier förpassade till arkadhallar möts nu de bästa spelarna i turneringar världen över för att tävla om ära, ansenliga vinstsummor och en och annan plats i rekordböckerna.

Titta på Olympic Esports Week 2023

Den första Olympic Esports Week någonsin äger rum i Singapore den 22-25 juni 2023 och innefattar tävlingar i nio olika discipliner. På den här sidan får du veta allt om vad som är att vänta och hur du streamar Olympic Esports Week!

Titta på Olympic Esports

Twitch

Pris: gratis

Twitch.tv hör till de populäraste streamingplattformarna. Det är gratis att titta och du behöver inte ens registrera dig för att kunna streama livesändningarna!

YouTube

Pris: gratis

På YouTube kan du se e-sport i livestreams, videor och på särskilda kanaler. Anslut bara till en serverposition där YouTube är tillgängligt så att du säkert kan streama e-sport i blixtsnabb HD!

Discord

Pris: gratis

Discord är en annan populär gratisapp fär det går att streama e-sport. Discord har också vuxit i popularitet tack vare sina ”servrar”, som fungerar som communities där fans kan visa sitt stöd för sina favoritlag och -spelare.

Caffeine

Pris: gratis

På Caffeine.tv kan dina favoriter streama sina e-sportfärdigheter live. Ifall du inte kan kolla via datorn har Caffeine mobilappar för både Android och iOS!

Steam TV

Pris: gratis

Steam är en datorspelstjänst som erbjuder allt från bästsäljande triple-A-spel (som Grand Theft Auto eller The Last of Us) till indiespel. Steam.tv fungerar dessutom som en plattform för livestreaming där gamers kan visa upp sina färdigheter (eller brist därpå). Kolla in dina favoritstreamare på Steam.tv och spela dina favoritspel på din Steam Deck.

Kan jag se e-sport på TV?

TBS

Pris: varierar

E-sportsupportrar kan se ELeague (eller EL) på TBS. Gamers tävlar på kanalens anläggning Turner Studios facility i Atlanta och har mötts i allt från Counter-Strike: Global Offensive till Street Fighter. TBS finns på Sling TV (35 USD/månad), DirecTV Stream (från 70 SD/månad, 5 dagars gratis provperiod), Hulu (65 USD/månad) och YouTube TV (73 USD/månad, 21 dagars gratis peovperiod).

7Plus

Pris: GRATIS

Den australiska kanalen Seven erbjuder livestreams från e-sportevenemang gratis via streamingplattformen 7plus.

Så här kan du se e-sport gratis online på 7plus:

Skaffa ExpressVPN. Anslut till en serverposition i Australien Logga in på 7plus . Du kan behöva uppge ett australiskt postnummer som 2001 eller 3001. Ta en titt på programmet och börja streama på 7mate channel !

E-sportkalender 2023

Datum Spel/Event Plats 8-21 maj Counter-Strike: Global Offensive Accor Arena, Paris 25-28 maj Call of Duty Toronto, Kanada 2-4 juni Counter-Strike: Global Offensive Dallas, Texas 8-11 juni Apex Legends London, Storbritannien 22-25 juni Olympic Esports Week Singapore 4-13 augusti Rocket League Düsseldorf, Tyskland 4-6 augusti Counter-Strike: Global Offensive Köln, Tyskland 16-22 oktober Counter-Strike: Global Offensive TBD

Vad är e-sport?

E-sport, bokstavligt definierat som elektronisk sport, är organiserade professionella tävlingar i datorspel. Gamers möter varandra i allt från sportspel (som Madden eller FIFA) och förstapersonskjutspel (Call of Duty) till kampspel (Super Smash Bros.) och lagbaserade strategispel (League of Legends). Enligt Statista, värderades den globala e-sportmarknaden till strax över 1,38 miljarder USD 2022.

Vilka spel är populära inom e-sport?

Vilken e-sport som är mest populär är en bedömningsfråga, särskilt som det finns flera olika genrer. Esports Charts har helt enkelt använt antal tittade timmar som mått för att fastställa vilka som är de mest populära e-sporterna under 2022. League of Legends tog ledningen med 617,77 miljoner timmar, vilket ger god marginal till tvåan Counter-Strike: Global Offense (448,41 miljoner timmar) och trean Mobile Legends: Bang Bang (331,47 miljoner timmar).

Andra publikdragande e-sporter är Dota 2, Fortnite, Super Smash Bros. och World of Warcraft. Och ja, alla nittiotalister kan glädjas åt att även Pokémon anses vara e-sport! Pokémon World Championships har hållits sedan 2004 med pandemiuppehåll 2020 och 2021.

Intressant nog deltog inga av de spelen på Olympic Esports Series 2023. Istället valde IOC ut nio virtuella sporter till tävlingen: bågskytte, baseball, schack, cykling, dans, motorsport/racing, segling, taekwondo och tennis.

