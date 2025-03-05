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Ищете быстрый и безопасный VPN? Если у вас есть Netgear R6700v3, R6300v2, R7000P или Nighthawk R7000, вы можете Если у вас есть Netgear R6700v3, R6300v2, R7000P или Nighthawk R7000, вы можете установить приложение ExpressVPN для роутеров

Это руководство покажет вам как настроить MediaStreamer на вашем роутере Netgear.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.

Для комфортного использования MediaStreamer необходимо зарегистрировать ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN. Это позволяет ExpressVPN распознавать ваш IP-адрес и предоставлять доступ к MediaStreamer вашему устройству.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

Следующие шаги были протестированы на Netgear Nighthawk R7000.

Важно: Некоторые роутеры Netgear имеют уязвимости безопасности, которых можно избежать, отключив удаленное управление и обновив прошивку Netgear. Для получения дополнительной информации посетите Некоторые роутеры Netgear имеют уязвимости безопасности, которых можно избежать, отключив удаленное управление и обновив прошивку Netgear. Для получения дополнительной информации посетите сайт поддержки Netgear

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Если вы включили Автоматическая регистрация вашего IP-адреса, вы можете поддерживать ваш IP-адрес в актуальном состоянии, используя приложение ExpressVPN на вашем устройстве или периодически входя в свой аккаунт ExpressVPN.

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2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Измените настройки DNS на вашем роутере Netgear

Чтобы получить доступ к админ-панели роутера, перейдите по адресу 192.168.1.1 в вашем браузере. Войдите, используя ваше имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба — admin).

Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

В главном меню нажмите Интернет.

Под Адрес сервера доменных имен (DNS) выберите Использовать эти DNS-серверы. Для Основной DNS и Вспомогательный DNS введите IP-адреса MediaStreamer, которые вы нашли ранее.

Вверху нажмите Применить.

Ваши настройки будут сохранены после завершения обновления.

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