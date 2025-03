Brug for en VPN til din router? Få ExpressVPN nu

Leder du efter en hurtig, sikker VPN opsætning? Hvis du har Netgear R6700v3, R6300v2, R7000P, eller Nighthawk R7000, kan du Hvis du har Netgear R6700v3, R6300v2, R7000P, eller Nighthawk R7000, kan du opsætte ExpressVPN appen til routere

Denne vejledning vil vise dig hvordan du opsætter MediaStreamer på din Netgear-router.

MediaStreamer er en DNS-tjeneste designet til at forbedre din streamingoplevelse. Hvis din enhed ikke understøtter VPN indbygget, er MediaStreamer et fremragende alternativ til streaming.

For at bruge MediaStreamer uden problemer, skal du registrere din IP-adresse på ExpressVPN’s hjemmeside. Dette gør det muligt for ExpressVPN at genkende din IP-adresse og give din enhed adgang til MediaStreamer.

Bemærk: MediaStreamer er ikke en VPN og tilbyder ikke de privatlivs- og sikkerhedsfordele, som en VPN gør. Du kan ikke ændre placeringer med MediaStreamer.

De følgende trin blev testet på Netgear Nighthawk R7000.

Vigtigt: Nogle Netgear-routere er påvirket af sikkerhedssårbarheder, der kan undgås ved at deaktivere Fjernstyring og opgradere Netgear-firmwaren. For mere information, besøg Nogle Netgear-routere er påvirket af sikkerhedssårbarheder, der kan undgås ved at deaktivere Fjernstyring og opgradere Netgear-firmwaren. For mere information, besøg Netgear supportsiden

1. Registrer din IP-adresse på ExpressVPN’s hjemmeside

Gå til ExpressVPN DNS indstillinger. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Under IP-adresse registrering, klik på Registrer min IP-adresse. Hvis der allerede står “registreret” ved siden af din IP-adresse, er det ikke nødvendigt at vælge denne mulighed igen.

Aktiver Automatisk registrer min IP-adresse. Dette anbefales, da det automatisk følger ændringer af din IP-adresse.

Hvis du har aktiveret Automatisk registrer din IP-adresse, kan du holde din IP-adresse opdateret ved at bruge ExpressVPN app’en på din enhed eller logge ind på din ExpressVPN-konto lejlighedsvis.

2. Få din MediaStreamer server IP-adresse

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre vil du finde MediaStreamer DNS server IP-adresse.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

3. Skift DNS-indstillingerne på din Netgear-router

For at få adgang til din routers adminpanel, gå til 192.168.1.1 i din webbrowser. Log ind med dit brugernavn og din adgangskode (som standard er begge admin).

Hvis din routers IP-adresse tidligere blev ændret, og du ikke kan huske den, kan du finde den i dine enhedsindstillinger.

Klik i hovedmenuen på Internet.

Under Domain Name Server (DNS) Address, select Use These DNS Servers. For Primær DNS og Sekundær DNS, indtast de MediaStreamer IP-adresser, du fandt tidligere.

Øverst, klik på Anvend.

Dine indstillinger vil blive gemt, når opdateringen er fuldført.

