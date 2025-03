Trenger du et VPN for ruteren din? Skaff deg ExpressVPN nå

Elsker du ExpressVPN? Vil du ha en måned gratis? Verv en venn nå

Ser du etter en rask, sikker VPN-oppsett? Hvis du har Netgear R6700v3, R6300v2, R7000P eller Nighthawk R7000, kan du Hvis du har Netgear R6700v3, R6300v2, R7000P eller Nighthawk R7000, kan du sette opp ExpressVPN app for rutere

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du setter opp MediaStreamer på din Netgear-router.

MediaStreamer er en DNS-tjeneste designet for å forbedre din streamingopplevelse. Hvis enheten din ikke støtter VPN naturlig, er MediaStreamer et flott alternativ for streaming.

For å bruke MediaStreamer uten problemer må du registrere din IP-adresse på ExpressVPN-nettstedet. Dette gir ExpressVPN muligheten til å gjenkjenne din IP-adresse og gi din enhet tilgang til MediaStreamer.

Merk: MediaStreamer er ikke en VPN og tilbyr ikke personvern- og sikkerhetsfordeler som en VPN. Du kan ikke endre steder med MediaStreamer.

Følgende trinn ble testet på Netgear Nighthawk R7000.

Viktig: Noen Netgear-rutere har sikkerhetssårbarheter som kan unngås ved å slå av fjernadministrasjon og oppgradere Netgear-firmware. For mer informasjon, besøk Noen Netgear-rutere har sikkerhetssårbarheter som kan unngås ved å slå av fjernadministrasjon og oppgradere Netgear-firmware. For mer informasjon, besøk Netgear støtteside

1. Registrer din IP-adresse på ExpressVPN-nettstedet

Gå til ExpressVPN DNS-innstillingssiden. Hvis du blir bedt om det, skriv inn dine ExpressVPN legitimasjon og klikk Logg inn.

Angi bekreftelseskoden som er sendt til din e-post.

Under IP-adresse registrering, klikk Registrer min IP-adresse. Hvis det allerede står «registrert» ved siden av din IP-adresse, er det ikke nødvendig å velge dette alternativet igjen.

Veksle Automatisk registrer min IP-adresse på. Dette anbefales da det automatisk sporer endringer i din IP-adresse.

Hvis du har aktivert Automatisk registrer din IP-adresse, kan du holde din IP-adresse oppdatert ved å bruke ExpressVPN-appen på enheten din eller logge inn på din ExpressVPN-konto av og til.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

2. Få din MediaStreamer server IP-adresse

Gå til ExpressVPN oppsettside. Hvis du blir bedt om det, skriv inn dine ExpressVPN legitimasjon og klikk Logg inn.

Angi bekreftelseskoden som er sendt til din e-post.

Til høyre vil du finne MediaStreamer DNS-server IP-adressen.

Hold dette nettleservinduet åpent. Du vil trenge denne informasjonen for oppsettet senere.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

3. Endre DNS-innstillingene på din Netgear-router

For å få tilgang til administrasjonspanelet for ruteren, gå til 192.168.1.1 i din nettleser. Logg inn med ditt brukernavn og passord (som standard er begge admin).

Hvis ruterens IP-adresse ble endret tidligere, og du ikke kan huske den, kan du finne den i enhetens innstillinger.

I hovedmenyen, klikk Internett.

Under Domain Name Server (DNS) Adresse, velg Bruk disse DNS-serverne. For Primær DNS og Sekundær DNS, skriv inn MediaStreamer IP-adressene funnet tidligere.

Øverst, klikk Bruk.

Dine innstillinger vil bli lagret etter at oppdateringen er fullført.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen