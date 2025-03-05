Yönlendiriciniz için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Hızlı ve güvenli bir VPN kurulumu mu arıyorsunuz? Netgear R6700v3, R6300v2, R7000P veya Nighthawk R7000 modeline sahipseniz Netgear R6700v3, R6300v2, R7000P veya Nighthawk R7000 modeline sahipseniz ExpressVPN uygulamasını yönlendiriciler için kurabilirsiniz

Bu eğitim size Netgear yönlendiricinizde MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Cihazınız VPN’i yerleşik olarak desteklemiyorsa, MediaStreamer yayın için harika bir alternatiftir.

MediaStreamer’ı sorunsuz kullanmak için IP adresinizi ExpressVPN web sitesinde kaydetmelisiniz. Bu, ExpressVPN’in IP adresinizi tanımasını ve cihazınıza MediaStreamer erişimi sağlamasını mümkün kılar.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN‘in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Aşağıdaki adımlar Netgear Nighthawk R7000 üzerinde test edilmiştir.

Önemli: Bazı Netgear yönlendiricileri, Uzaktan Yönetim’i kapatarak ve Netgear aygıt yazılımını güncelleyerek önlenebilecek güvenlik açıklarından etkilenmektedir. Daha fazla ayrıntı için Bazı Netgear yönlendiricileri, Uzaktan Yönetim’i kapatarak ve Netgear aygıt yazılımını güncelleyerek önlenebilecek güvenlik açıklarından etkilenmektedir. Daha fazla ayrıntı için Netgear destek sitesi ni ziyaret edin.

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet butonuna tıklayın. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresinizi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdiyseniz, cihazınızdaki ExpressVPN uygulamasını kullanarak veya ara sıra ExpressVPN hesabınıza giriş yaparak IP adresinizi güncel tutabilirsiniz.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. Netgear yönlendiricinizde DNS ayarlarını değiştirin

Yönlendirici yönetici panelinize erişmek için, web tarayıcınızda 192.168.1.1 adresine gidin. Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak her ikisi de admin).

Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

Ana menüde, Internet‘e tıklayın.

Alan Adı Sunucusu (DNS) Adresi altında, Bu DNS Sunucularını Kullanı seçin. Birincil DNS ve İkincil DNS için, önceden bulduğunuz MediaStreamer IP adreslerini girin.

Üst kısımda, Uygula‘ya tıklayın.

Ayarlamalar tamamlandığında, ayarlarınız kaydedilecektir.

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