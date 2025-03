VPN per il tuo router? Scarica subito ExpressVPN

Questo tutorial ti mostrerà come configurare MediaStreamer sul tuo router Netgear.

MediaStreamer è un servizio DNS progettato per migliorare la tua esperienza di streaming. Se il tuo dispositivo non supporta nativamente la VPN, MediaStreamer è un’ottima alternativa per lo streaming.

Per utilizzare MediaStreamer senza problemi, devi registrare il tuo Indirizzo IP sul sito web di ExpressVPN. Ciò consente a ExpressVPN di riconoscere il tuo Indirizzo IP e garantire al tuo dispositivo l’accesso a MediaStreamer.

Nota: MediaStreamer non è una VPN e non offre i benefici di privacy e sicurezza di una VPN. Non è possibile cambiare le posizioni con MediaStreamer.

I seguenti passaggi sono stati testati su Netgear Nighthawk R7000.

Importante: Alcuni router Netgear sono soggetti a vulnerabilità di sicurezza che possono essere evitate disattivando la gestione remota e aggiornando il firmware Netgear. Per maggiori dettagli, visita il Alcuni router Netgear sono soggetti a vulnerabilità di sicurezza che possono essere evitate disattivando la gestione remota e aggiornando il firmware Netgear. Per maggiori dettagli, visita il sito di supporto Netgear

1. Registra il tuo Indirizzo IP sul sito web di ExpressVPN

Vai alla pagina delle impostazioni DNS di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e fai clic su Accedi.

Inserisci il codice di verifica che viene inviato al tuo indirizzo email.

Sotto registrazione Indirizzo IP, clicca su Registra il mio Indirizzo IP. Se accanto al tuo Indirizzo IP appare già la dicitura “registrato”, non è necessario selezionare di nuovo questa opzione.

Attiva Registra automaticamente il mio Indirizzo IP. È consigliato poiché rileva automaticamente le modifiche al tuo Indirizzo IP.

Se hai abilitato Registra automaticamente il tuo Indirizzo IP, puoi tenere aggiornato il tuo Indirizzo IP usando l’app di ExpressVPN sul tuo dispositivo o effettuando l’accesso al tuo account ExpressVPN occasionalmente.

2. Ottieni il tuo Indirizzo IP del server MediaStreamer

Vai alla pagina di installazione di ExpressVPN. Se richiesto, inserisci le tue credenziali di ExpressVPN e fai clic su Accedi.

Inserisci il codice di verifica che viene inviato al tuo indirizzo email.

A destra, troverai l’Indirizzo IP del server DNS di MediaStreamer.

Mantieni aperta questa finestra del browser. Avrai bisogno di queste informazioni per la configurazione successiva.

3. Cambia le impostazioni DNS sul tuo router Netgear

Per accedere al pannello amministrativo del tuo router, vai su 192.168.1.1 nel tuo browser web. Accedi con il tuo nome utente e password (per impostazione predefinita, entrambi sono admin).

Se l’indirizzo IP del tuo router è stato modificato in passato e non riesci a ricordarlo, puoi trovarlo nelle impostazioni del tuo dispositivo.

Nel menu principale, clicca su Internet.

Sotto Indirizzo del server di nome di dominio (DNS), seleziona Utilizza questi server DNS. Per DNS Primario e DNS Secondario, inserisci gli Indirizzi IP di MediaStreamer trovati precedentemente.

In alto, clicca su Applica.

Le tue impostazioni verranno salvate dopo che l’aggiornamento è completato.

