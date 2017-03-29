Некоторые потоковые сервисы работают стабильнее, если заблокировать определённые IP-адреса на вашем роутере.

Это руководство покажет вам, как заблокировать определённые IP-адреса на роутерах Netgear.

Чтобы заблокировать IP-адреса на вашем роутере Netgear, необходимо настроить специальные правила статической маршрутизации, чтобы сетевой трафик не проходил через указанные IP-адреса.

1. Вход в панель администратора роутера

Чтобы получить доступ к панели администратора роутера, введите 192.168.1.1 в адресной строке браузера и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию оба — admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменён, и вы его не помните, вы можете найти его в настройках устройства.

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2. Изменение сетевых настроек роутера

В панели администратора роутера нажмите вкладку ADVANCED.

В левом меню выберите Advanced Setup > Static Routes.

Нажмите Add.

Введите следующие данные:

Route Name: Укажите имя, по которому вы сможете идентифицировать этот маршрут. Установите флажок active .

Укажите имя, по которому вы сможете идентифицировать этот маршрут. Установите флажок . Destination IP Address: Введите IP-адрес, который хотите заблокировать.

Введите IP-адрес, который хотите заблокировать. IP Subnet Mask: Введите 255.255.255.255 .

Введите . Gateway IP Address: Введите 192.168.1.1 . (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.)

Введите . (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.) Metric: Введите 2.

Нажмите Apply.

Нажмите Add снова и введите следующие данные:

Route Name: Укажите имя, по которому вы сможете идентифицировать этот маршрут. Установите флажок active . Destination IP Address: Введите IP-адрес, который хотите заблокировать. IP Subnet Mask: Введите 255.255.255.255 . Gateway IP Address: Введите 192.168.1.1 . (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.) Metric: Введите 2 .



Нажмите Apply.

Некоторые потоковые сервисы могут потребовать блокировки нескольких IP-адресов. Чтобы узнать, какие именно IP-адреса нужно заблокировать, .

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Проверка блокировки IP-адресов

Чтобы проверить, были ли IP-адреса успешно заблокированы, откройте Terminal (на Mac) или Командную строку (на Windows).

Введите команду ping, а затем IP-адрес, который вы заблокировали, например:

ping 8.8.8.8

Если тест показывает «Timed Out» или «Destination Host Unreachable», значит, IP-адрес заблокирован.

Если нет, повторите шаги выше.

Затем перезагрузите роутер.

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