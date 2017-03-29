Некоторые потоковые сервисы работают стабильнее, если заблокировать определённые IP-адреса на вашем роутере.
Это руководство покажет вам, как заблокировать определённые IP-адреса на роутерах Netgear.
Чтобы заблокировать IP-адреса на вашем роутере Netgear, необходимо настроить специальные правила статической маршрутизации, чтобы сетевой трафик не проходил через указанные IP-адреса.
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1. Вход в панель администратора роутера
2. Изменение сетевых настроек роутера
Проверка блокировки IP-адресов
1. Вход в панель администратора роутера
Чтобы получить доступ к панели администратора роутера, введите 192.168.1.1 в адресной строке браузера и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию оба — admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменён, и вы его не помните, вы можете найти его в настройках устройства.
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2. Изменение сетевых настроек роутера
В панели администратора роутера нажмите вкладку ADVANCED.
В левом меню выберите Advanced Setup > Static Routes.
Нажмите Add.
Введите следующие данные:
- Route Name: Укажите имя, по которому вы сможете идентифицировать этот маршрут. Установите флажок active.
- Destination IP Address: Введите IP-адрес, который хотите заблокировать.
- IP Subnet Mask: Введите 255.255.255.255.
- Gateway IP Address: Введите 192.168.1.1. (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.)
- Metric: Введите 2.
Нажмите Apply.
Нажмите Add снова и введите следующие данные:
- Route Name: Укажите имя, по которому вы сможете идентифицировать этот маршрут. Установите флажок active.
- Destination IP Address: Введите IP-адрес, который хотите заблокировать.
- IP Subnet Mask: Введите 255.255.255.255.
- Gateway IP Address: Введите 192.168.1.1. (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.)
- Metric: Введите 2.
Нажмите Apply.
Некоторые потоковые сервисы могут потребовать блокировки нескольких IP-адресов. Чтобы узнать, какие именно IP-адреса нужно заблокировать, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Проверка блокировки IP-адресов
Чтобы проверить, были ли IP-адреса успешно заблокированы, откройте Terminal (на Mac) или Командную строку (на Windows).
Введите команду ping, а затем IP-адрес, который вы заблокировали, например:
ping 8.8.8.8
Если тест показывает «Timed Out» или «Destination Host Unreachable», значит, IP-адрес заблокирован.
Если нет, повторите шаги выше.
Затем перезагрузите роутер.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.