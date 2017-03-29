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Некоторые потоковые сервисы работают стабильнее, если заблокировать определённые IP-адреса на вашем роутере.

Это руководство покажет вам, как заблокировать определённые IP-адреса на роутерах Netgear.

Чтобы заблокировать IP-адреса на вашем роутере Netgear, необходимо настроить специальные правила статической маршрутизации, чтобы сетевой трафик не проходил через указанные IP-адреса.

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1. Вход в панель администратора роутера
2. Изменение сетевых настроек роутера
Проверка блокировки IP-адресов

1. Вход в панель администратора роутера

Чтобы получить доступ к панели администратора роутера, введите 192.168.1.1 в адресной строке браузера и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию оба — admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменён, и вы его не помните, вы можете найти его в настройках устройства.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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2. Изменение сетевых настроек роутера

В панели администратора роутера нажмите вкладку ADVANCED.

Нажмите «ADVANCED».

В левом меню выберите Advanced Setup > Static Routes.

Нажмите «Static Routes».

Нажмите Add.

Нажмите «Add».

Введите следующие данные:

  • Route Name: Укажите имя, по которому вы сможете идентифицировать этот маршрут. Установите флажок active.
  • Destination IP Address: Введите IP-адрес, который хотите заблокировать.
  • IP Subnet Mask: Введите 255.255.255.255.
  • Gateway IP Address: Введите 192.168.1.1. (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.)
  • Metric: Введите 2.

Нажмите Apply.

Нажмите «Apply».

Нажмите Add снова и введите следующие данные:

    • Route Name: Укажите имя, по которому вы сможете идентифицировать этот маршрут. Установите флажок active.
    • Destination IP Address: Введите IP-адрес, который хотите заблокировать.
    • IP Subnet Mask: Введите 255.255.255.255.
    • Gateway IP Address: Введите 192.168.1.1. (Если ваш шлюз был изменён, найдите его в настройках устройства.)
    • Metric: Введите 2.

Нажмите Apply.

Некоторые потоковые сервисы могут потребовать блокировки нескольких IP-адресов. Чтобы узнать, какие именно IP-адреса нужно заблокировать, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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Проверка блокировки IP-адресов

Чтобы проверить, были ли IP-адреса успешно заблокированы, откройте Terminal (на Mac) или Командную строку (на Windows).

Введите команду ping, а затем IP-адрес, который вы заблокировали, например:
ping 8.8.8.8

Если тест показывает «Timed Out» или «Destination Host Unreachable», значит, IP-адрес заблокирован.

Сообщение «Timed Out» или «Destination Host Unreachable».

Если нет, повторите шаги выше.

Затем перезагрузите роутер.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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