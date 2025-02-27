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Некоторые стриминговые сервисы работают более надежно, если вы заблокируете конкретные IP-адреса на вашем роутере.

Это руководство покажет вам как заблокировать конкретные IP-адреса на роутерах Huawei.

Чтобы заблокировать конкретные IP-адреса на вашем роутере Huawei, вам потребуется использовать статическую маршрутизацию, чтобы обеспечить отсутствие прохождения сетевого трафика через указанные вами IP.

Примечание: Следующие шаги были протестированы на роутере Huawei B525.

1. Войдите в панель администрирования вашего роутера

Чтобы получить доступ к панели администрирования вашего роутера, перейдите на 192.168.1.1 в вашем браузере и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

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2. Измените настройки сети вашего роутера

В вашей панели администратора роутера нажмите Настройки.

В боковой панели нажмите Безопасность > Фильтр IP LAN.

Выберите Черный список, затем нажмите Добавить.

Введите следующее:

(Примечание: Для каждого сайта, который вы хотите заблокировать, создайте два правила маршрутизации: одно для WAN порта 80, другое для WAN порта 443.)

IP-адрес LAN: Введите ваш частный IP-адрес.

Введите ваш частный IP-адрес. Порт LAN: Введите 1-65535 . (Это означает, что любое число в этом диапазоне допустимо.)

Введите . (Это означает, что любое число в этом диапазоне допустимо.) IP-адрес WAN: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.

Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать. Порт WAN: Введите 80 .

Введите . Протокол: Выберите TCP/UDP .

Выберите . Тип IP: Выберите IPv4 . (IPv4 в настоящее время чаще используется в Интернете.)

Выберите . (IPv4 в настоящее время чаще используется в Интернете.) Статус: Выберите Включено.

Нажмите OK.

Нажмите Добавить снова. Введите следующее:

IP-адрес LAN: Введите ваш частный IP-адрес.

Введите ваш частный IP-адрес. Порт LAN: Введите 1-65535 . (Это означает, что любое число в этом диапазоне допустимо.)

Введите . (Это означает, что любое число в этом диапазоне допустимо.) IP-адрес WAN: Введите тот же IP-адрес, который вы заблокировали ранее.

Введите тот же IP-адрес, который вы заблокировали ранее. Порт WAN: Введите 443 .

Введите . Протокол: Выберите TCP/UDP .

Выберите . Тип IP: Выберите IPv4 . (IPv4 в настоящее время чаще используется в Интернете.)

Выберите . (IPv4 в настоящее время чаще используется в Интернете.) Статус: Выберите Включено.

Нажмите ОК > Применить.

Вам может потребоваться заблокировать еще несколько IP-адресов, в зависимости от того, какой потоковый сервис вы пытаетесь использовать. Чтобы узнать больше о том, какие IP вам нужно заблокировать, .

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