Visse strømmetjenester vil fungere mer pålitelig hvis du blokkerer spesifikke IP-adresser på ruteren din.

Denne guiden viser deg hvordan du blokkerer spesifikke IP-adresser på Huawei-rutere.

For å blokkere spesifikke IP-adresser på din Huawei-ruter, må du bruke statisk ruting for å sikre at nettverkstrafikken din ikke går gjennom de IP-adressene du angir.

Merk: Følgende trinn ble testet på Huawei B525-ruteren.

1. Logg inn på din ruteren administrasjonspanel

For å få tilgang til ruterens administrasjonspanel, gå til 192.168.1.1 i din nettleser og logg inn med ditt brukernavn og passord (default er begge admin). Hvis ruterens IP-adresse ble endret tidligere, og du ikke kan huske den, kan du finne den i enhetens innstillinger.

2. Endre ruterens nettverksinnstillinger

I administrasjonspanelet for ruteren klikker du på Innstillinger.

I sidepanelet klikker du på Sikkerhet > LAN IP-filter.

Velg Svarteliste, og klikk deretter på Legg til.

Skriv inn følgende:

(Merk: For hvert nettsted du vil blokkere, opprett to ruteregler, én for WAN Port 80 og en annen for WAN Port 443.)

LAN IP-adresse: Skriv inn din private IP-adresse.

Skriv inn din private IP-adresse. LAN-port: Skriv inn 1-65535 . (Dette betyr at et hvilket som helst nummer i dette området er akseptabelt.)

Skriv inn . (Dette betyr at et hvilket som helst nummer i dette området er akseptabelt.) WAN IP-adresse: Skriv inn IP-adressen du ønsker å blokkere.

Skriv inn IP-adressen du ønsker å blokkere. WAN-port: Skriv inn 80 .

Skriv inn . Protokoll: Velg TCP/UDP .

Velg . IP-type: Velg IPv4 . (IPv4 er mer brukt på internett i disse dager.)

Velg . (IPv4 er mer brukt på internett i disse dager.) Status: Velg På.

Klikk OK.

Klikk Legg til igjen. Skriv inn følgende:

LAN IP-adresse: Skriv inn din private IP-adresse.

Skriv inn din private IP-adresse. LAN-port: Skriv inn 1-65535 . (Dette betyr at et hvilket som helst nummer i dette området er akseptabelt.)

Skriv inn . (Dette betyr at et hvilket som helst nummer i dette området er akseptabelt.) WAN IP-adresse: Skriv inn samme IP-adresse som du blokkerte tidligere.

Skriv inn samme IP-adresse som du blokkerte tidligere. WAN-port: Skriv inn 443 .

Skriv inn . Protokoll: Velg TCP/UDP .

Velg . IP-type: Velg IPv4 . (IPv4 er mer brukt på internett i disse dager.)

Velg . (IPv4 er mer brukt på internett i disse dager.) Status: Velg På.

Klikk på OK > Bruk.

Du må kanskje blokkere noen flere IP-adresser, avhengig av hvilken strømmetjeneste du prøver å få tilgang til. For å lære mer om hvilke IP-er du må blokkere, .

