Visse streamingtjenester fungerer mere stabilt, hvis du blokerer specifikke IP-adresser på din router.

Denne guide vil vise dig hvordan man blokerer specifikke IP-adresser på Huawei-routere.

For at blokere specifikke IP-adresser på din Huawei-router skal du bruge statisk routing for at sikre, at din netværkstrafik ikke går gennem de IP’er, du angiver.

Bemærk: Følgende trin blev testet på Huawei B525-routeren.

1. Log ind på dit router adminpanel

For at få adgang til dit router adminpanel, gå til 192.168.1.1 i din webbrowser og log ind med dit brugernavn og adgangskode (som standard er begge admin). Hvis din routers IP-adresse tidligere blev ændret, og du ikke kan huske den, kan du finde den i dine enhedsindstillinger.

2. Ændr dine routers netværksindstillinger

I dit router adminpanel, klik på Indstillinger.

I sidebjælken, klik på Sikkerhed > LAN IP-filter.

Vælg Sortliste, derefter klik på Tilføj.

Indtast følgende:

(Bemærk: For hver hjemmeside, du vil blokere, skal du oprette to routing-regler, én for WAN Port 80, den anden for WAN Port 443.)

LAN IP-adresse: Indtast din private IP-adresse.

Indtast din private IP-adresse. LAN Port: Indtast 1-65535 . (Dette betyder, at ethvert nummer i dette interval er acceptabelt.)

Indtast . (Dette betyder, at ethvert nummer i dette interval er acceptabelt.) WAN IP-adresse: Indtast den IP-adresse, du ønsker at blokere.

Indtast den IP-adresse, du ønsker at blokere. WAN Port: Indtast 80 .

Indtast . Protokol: Vælg TCP/UDP .

Vælg . IP Type: Vælg IPv4 . (IPv4 bruges mere bredt på internettet i disse dage.)

Vælg . (IPv4 bruges mere bredt på internettet i disse dage.) Status: Vælg Til.

Klik på OK.

Klik på Tilføj igen. Indtast følgende:

LAN IP-adresse: Indtast din private IP-adresse.

Indtast din private IP-adresse. LAN Port: Indtast 1-65535 . (Dette betyder, at ethvert nummer i dette interval er acceptabelt.)

Indtast . (Dette betyder, at ethvert nummer i dette interval er acceptabelt.) WAN IP-adresse: Indtast den samme IP-adresse, du blokerede tidligere.

Indtast den samme IP-adresse, du blokerede tidligere. WAN Port: Indtast 443 .

Indtast . Protokol: Vælg TCP/UDP .

Vælg . IP Type: Vælg IPv4 . (IPv4 bruges mere bredt på internettet i disse dage.)

Vælg . (IPv4 bruges mere bredt på internettet i disse dage.) Status: Vælg Til.

Klik på OK > Anvend.

Du kan have behov for at blokere et par flere IP-adresser, afhængigt af hvilken streamingtjeneste du prøver at få adgang til. For at lære mere om, hvilke IP’er du skal blokere, .

