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Bazı akış hizmetleri, yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellerseniz daha güvenilir şekilde çalışır.

Bu kılavuz size Huawei yönlendiricilerde belirli IP adreslerini nasıl engelleyeceğinizi gösterecektir.

Huawei yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellemek için statik yönlendirme kullanmanız gerekecek, böylece ağ trafiğiniz belirlediğiniz IP’ler üzerinden geçmez.

Not: Aşağıdaki adımlar Huawei B525 yönlendiricisi üzerinde test edilmiştir.

1. Yönlendiricinizin yönetim paneline giriş yapın

Yönlendiricinizin yönetim paneline ulaşmak için web tarayıcınızda 192.168.1.1 adresine gidin ve kullanıcı adınız ile şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak her ikisi de admin’dir). Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

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2. Yönlendiricinizin ağ ayarlarını değiştirin

Yönlendiricinizin yönetim panelinde, Ayarlar sekmesine tıklayın.

Kenar çubuğunda Güvenlik > LAN IP Filtresi seçeneğine tıklayın.

Kara Liste seçeneğini seçin ve ardından Ekle butonuna tıklayın.

Aşağıdakileri girin:

(Not: Engellemek istediğiniz her web sitesi için iki yönlendirme kuralı oluşturun, biri WAN Portu 80 için diğeri WAN Portu 443 için.)

LAN IP adresi: özel IP adresinizi girin.

özel IP adresinizi girin. LAN Portu: 1-65535 girin. (Bu, bu aralıktaki herhangi bir numaranın kabul edilebilir olduğu anlamına gelir.)

girin. (Bu, bu aralıktaki herhangi bir numaranın kabul edilebilir olduğu anlamına gelir.) WAN IP Adresi: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. WAN Portu: 80 girin.

girin. Protokol: TCP/UDP seçin.

seçin. IP Türü: IPv4 seçin. (İnternet üzerinde IPv4 daha yaygın olarak kullanılmaktadır.)

seçin. (İnternet üzerinde IPv4 daha yaygın olarak kullanılmaktadır.) Durum: Açık seçin.

Tamam seçeneğine tıklayın.

Yeniden Ekle butonuna tıklayın. Aşağıdakileri girin:

LAN IP adresi: özel IP adresinizi girin.

özel IP adresinizi girin. LAN Portu: 1-65535 girin. (Bu, bu aralıktaki herhangi bir numaranın kabul edilebilir olduğu anlamına gelir.)

girin. (Bu, bu aralıktaki herhangi bir numaranın kabul edilebilir olduğu anlamına gelir.) WAN IP Adresi: Önceki adımda engellediğiniz aynı IP adresini girin.

Önceki adımda engellediğiniz aynı IP adresini girin. WAN Portu: 443 girin.

girin. Protokol: TCP/UDP seçin.

seçin. IP Türü: IPv4 seçin. (İnternet üzerinde IPv4 daha yaygın olarak kullanılmaktadır.)

seçin. (İnternet üzerinde IPv4 daha yaygın olarak kullanılmaktadır.) Durum: Açık seçin.

Tamam > Uygula seçeneğine tıklayın.

Hangi yayın hizmetine erişmeye çalıştığınıza bağlı olarak birkaç IP adresi daha engellemeniz gerekebilir. Hangi IP’leri engellemeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi almak için .

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