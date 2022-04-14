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Чтобы использовать расширение ExpressVPN Keys для Chrome, у вас должна быть учетная запись ExpressVPN, а также приложение ExpressVPN для Windows, Mac или Linux.
Если вы видите сообщение об ошибке с просьбой установить или активировать приложение ExpressVPN для Windows, Mac или Linux:
- Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для своей платформы (Windows, Mac или Linux).
- Проверьте, решена ли проблема активации.
- Если проблема осталась, выйдите из приложения, а затем снова в него войдите.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.