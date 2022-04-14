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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Чтобы использовать расширение ExpressVPN Keys для Chrome, у вас должна быть учетная запись ExpressVPN, а также приложение ExpressVPN для Windows, Mac или Linux.

Если вы видите сообщение об ошибке с просьбой установить или активировать приложение ExpressVPN для Windows, Mac или Linux:

Загрузите и установите последнюю версию приложения ExpressVPN для своей платформы (Windows, Mac или Linux). Проверьте, решена ли проблема активации. Если проблема осталась, выйдите из приложения, а затем снова в него войдите.

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