Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys Chrome uzantısını kullanmak için bir ExpressVPN hesabına sahip olmanın yanı sıra Windows, Mac veya Linux için ExpressVPN uygulamasını yüklemiş olmanız gerekmektedir.

Windows, Mac veya Linux için ExpressVPN uygulamasını yüklemenizi veya etkinleştirmenizi isteyen bir hata mesajı görüyorsanız:

Platformunuz (Windows, Mac veya Linux) için ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin ve yükleyin. Etkinleştirme sorununun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun devam ederse uygulamadan çıkış yapın ve sonra uygulamaya tekrar giriş yapın.

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