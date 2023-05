Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Vigtigt: ExpressVPN Keys ExpressVPN Keys rulles gradvist ud på Windows, Mac og Linux via en Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

For at bruge Chrome-udvidelsen for ExpressVPN Keys skal du have ExpressVPN-appen installeret til Windows, Mac eller Linux samt en ExpressVPN-konto.

Hvis du ser en fejlmeddelelse, der beder dig om at installere eller aktivere ExpressVPN-appen til Windows, Mac eller Linux:

Download og installér den seneste version af ExpressVPN til din enhed (Windows, Mac eller Linux). Tjek, om aktiveringsproblemet er løst. Hvis problemet fortsætter, skal du logge ud af appen og derefter logge ind på appen igen.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for øjeblikkelig hjælp.

