VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Account ExpressVPN. Tutti i dispositivi. Scarica le applicazioni gratis

Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione per Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e nell’app di ExpressVPN per iOS

Per utilizzare l’estensione ExpressVPN Keys per Chrome, devi aver già installato l’applicazione di ExpressVPN per Windows, Mac o Linux, e possedere un account ExpressVPN.

Se compare un messaggio di errore che ti chiede di installare o attivare l’app di ExpressVPN per Windows, Mac o Linux:

Scarica e installa l’ultima versione di ExpressVPN per il tuo dispositivo (Windows, Mac o Linux). Verifica se il problema di attivazione è stato risolto. Se il problema persiste, esci dall’app ed esegui di nuovo l’accesso.

Hai bisogno d’aiuto?

Torna all’inizio