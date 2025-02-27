Это руководство покажет вам как устранить следующие ошибки подключения TLS, указанные в файле диагностики приложения ExpressVPN:

Ошибка 1: Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (change your network connectivity)

Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS handshake failed

Ошибка 2:

Thu Nov 28 13:14:15 2013 TCP/UDP: Closing socket

Thu Nov 28 13:14:15 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting

Thu Nov 28 13:14:15 2013 OpenVPN 2.2.2 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 21 2012

Thu Nov 28 13:14:15 2013 ERROR: Exit Event ('ovpex') is signaled

Thu Nov 28 13:14:15 2013 Exiting

Ошибка 3:

Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link local: [undef] Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link remote: 180.150.157.6:10090

Sun Dec 01 20:01:23 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.6:10090, sid=7ef77ff0 371698d0

Sun Dec 01 20:01:42 2013 TCP/UDP: Closing socket

Sun Dec 01 20:01:42 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting

Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link local: [undef] Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link remote: 180.150.157.8:10094

Sun Dec 01 20:07:46 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.8:10094, sid=a2a13f64 14e1fcf5

Sun Dec 01 20:07:57 2013 TCP/UDP: Closing socket

Sun Dec 01 20:07:57 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting>/code>

Ошибка 4:

"Authenticate/"Decrypt packet error"

"incoming packet authentication failed"

"bad packet"

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема. Если проблема устранена, вы можете пропустить оставшиеся шаги.

Инструкции по устранению неполадок

Вы также можете .

1. Измените ваш VPN-протокол

VPN-протоколы — это методы, посредством которых ваше устройство подключается к VPN-серверу. Для лучшего опыта использования ExpressVPN рекомендует использовать параметр протокола Автоматически. Он выбран по умолчанию и автоматически выбирает наиболее подходящий протокол для вашей сети.

Если вы не можете подключиться к ExpressVPN с использованием протокола Автоматически, попробуйте другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):

Lightway – UDP Lightway – TCP OpenVPN – UDP OpenVPN – TCP IKEv2

Как изменить протокол для…

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2. Добавьте ExpressVPN как исключение в антивирус или онлайн-систему безопасности

Если вы используете приложение ExpressVPN и при этом работает антивирус или онлайн-система безопасности, они могут блокировать VPN-подключение и выдавать ошибку рукопожатия TLS.

Чтобы проверить, блокирует ли ваше антивирусное или онлайн-средство защиты ваше VPN-подключение:

Отключите антивирус или онлайн-систему безопасности на вашем устройстве. В приложении ExpressVPN подключитесь к серверной локации.

Если вы можете подключиться к VPN при отключенном антивирусе или онлайн-системе безопасности, то ваша антивирусная или онлайн-программа блокирует ваше VPN-подключение.

Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN как исключение в ваше приложение. Для других приложений вам может понадобиться:

Измените уровень безопасности с Высокого на Средний

на Разрешить исключения для UDP-портов с 1194 до 1204

Установить доверие ExpressVPN

Различные антивирусные или онлайн-системы безопасности имеют разные шаги для добавления приложений в исключения. Для получения конкретных инструкций, свяжитесь с вашим провайдером антивирусного или онлайн-средства защиты.

После добавления ExpressVPN как исключения в ваше антивирусное или онлайн-средство защиты,

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3. Перезапустите ваше устройство и переустановите ExpressVPN

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4. Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN

Если вы попробовали все указанные шаги, но ваша скорость Интернета все еще низкая, .

Вы также можете отправить вашу диагностическую информацию, которая может выявить причину вашей проблемы, через приложение ExpressVPN. Команда службы поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения вашей информации.

Windows или Mac

Нажмите > Служба поддержки & > Данные диагностики. Нажмите Связаться со службой поддержки. В текстовом поле укажите информацию о вашей проблеме. Отметьте галочкой рядом с Включить подробности о недавних ошибках подключения или Включить данные диагностики. Нажмите Отправить в службу поддержки. Ожидайте ответа от команды службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Android

Нажмите Помощь > Напишите нам. В текстовом поле укажите информацию о вашей проблеме. Включить сбор данных диагностики. Нажмите . Ожидайте ответа от команды службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

iOS

Нажмите Помощь > Напишите нам. В текстовом поле укажите информацию о вашей проблеме. Включите сбор данных диагностики. Нажмите Отправить. Ожидайте ответа от команды службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

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