Это руководство покажет вам как устранить следующие ошибки подключения TLS, указанные в файле диагностики приложения ExpressVPN:
Ошибка 1:
Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (change your network connectivity)
Sun Apr 24 19:53:50 2016 TLS Error: TLS handshake failed
Ошибка 2:
Thu Nov 28 13:14:15 2013 TCP/UDP: Closing socket
Thu Nov 28 13:14:15 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting
Thu Nov 28 13:14:15 2013 OpenVPN 2.2.2 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 21 2012
Thu Nov 28 13:14:15 2013 ERROR: Exit Event ('ovpex') is signaled
Thu Nov 28 13:14:15 2013 Exiting
Ошибка 3:
Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link local: [undef]
Sun Dec 01 20:01:21 2013 UDPv4 link remote: 180.150.157.6:10090
Sun Dec 01 20:01:23 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.6:10090, sid=7ef77ff0 371698d0
Sun Dec 01 20:01:42 2013 TCP/UDP: Closing socket
Sun Dec 01 20:01:42 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting
Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link local: [undef] Sun Dec 01 20:07:46 2013 TCPv4_CLIENT link remote: 180.150.157.8:10094
Sun Dec 01 20:07:46 2013 TLS: Initial packet from 180.150.157.8:10094, sid=a2a13f64 14e1fcf5
Sun Dec 01 20:07:57 2013 TCP/UDP: Closing socket
Sun Dec 01 20:07:57 2013 SIGTERM[hard,] received, process exiting>/code>
Ошибка 4:
"Authenticate/"Decrypt packet error"
"incoming packet authentication failed"
"bad packet"
После каждого шага проверьте, устранена ли проблема. Если проблема устранена, вы можете пропустить оставшиеся шаги.
Инструкции по устранению неполадок
Вы также можете связаться с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
- Измените VPN-протокол
- Добавьте ExpressVPN как исключение в файрвол, антивирус или антишпионскую программу
- Перезапустите ваше устройство и переустановите ExpressVPN
- Свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN
1. Измените ваш VPN-протокол
VPN-протоколы — это методы, посредством которых ваше устройство подключается к VPN-серверу. Для лучшего опыта использования ExpressVPN рекомендует использовать параметр протокола Автоматически. Он выбран по умолчанию и автоматически выбирает наиболее подходящий протокол для вашей сети.
Если вы не можете подключиться к ExpressVPN с использованием протокола Автоматически, попробуйте другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):
- Lightway – UDP
- Lightway – TCP
- OpenVPN – UDP
- OpenVPN – TCP
- IKEv2
Как изменить протокол для…
- Приложение ExpressVPN для Windows
- Приложение ExpressVPN для Mac
- Приложение ExpressVPN для Android
- Приложение ExpressVPN для iOS
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Добавьте ExpressVPN как исключение в антивирус или онлайн-систему безопасности
Если вы используете приложение ExpressVPN и при этом работает антивирус или онлайн-система безопасности, они могут блокировать VPN-подключение и выдавать ошибку рукопожатия TLS.
Чтобы проверить, блокирует ли ваше антивирусное или онлайн-средство защиты ваше VPN-подключение:
- Отключите антивирус или онлайн-систему безопасности на вашем устройстве.
- В приложении ExpressVPN подключитесь к серверной локации.
Если вы можете подключиться к VPN при отключенном антивирусе или онлайн-системе безопасности, то ваша антивирусная или онлайн-программа блокирует ваше VPN-подключение.
Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN как исключение в ваше приложение. Для других приложений вам может понадобиться:
- Измените уровень безопасности с Высокого на Средний
- Разрешить исключения для UDP-портов с 1194 до 1204
- Установить доверие ExpressVPN
Различные антивирусные или онлайн-системы безопасности имеют разные шаги для добавления приложений в исключения. Для получения конкретных инструкций, свяжитесь с вашим провайдером антивирусного или онлайн-средства защиты.
После добавления ExpressVPN как исключения в ваше антивирусное или онлайн-средство защиты,
- Перезапустите приложение ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации:
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Перезапустите ваше устройство и переустановите ExpressVPN
- Перезагрузите ваше устройство.
- Удалите ваше приложение.
- Установите и настройте приложение ExpressVPN:
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
4. Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN
Если вы попробовали все указанные шаги, но ваша скорость Интернета все еще низкая, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Вы также можете отправить вашу диагностическую информацию, которая может выявить причину вашей проблемы, через приложение ExpressVPN. Команда службы поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения вашей информации.
- Нажмите > Служба поддержки & > Данные диагностики.
- Нажмите Связаться со службой поддержки.
- В текстовом поле укажите информацию о вашей проблеме.
- Отметьте галочкой рядом с Включить подробности о недавних ошибках подключения или Включить данные диагностики.
- Нажмите Отправить в службу поддержки.
- Ожидайте ответа от команды службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Нажмите Помощь > Напишите нам.
- В текстовом поле укажите информацию о вашей проблеме.
- Включить сбор данных диагностики.
- Нажмите .
- Ожидайте ответа от команды службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Нажмите Помощь > Напишите нам.
- В текстовом поле укажите информацию о вашей проблеме.
- Включите сбор данных диагностики.
- Нажмите Отправить.
- Ожидайте ответа от команды службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.